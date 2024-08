Vì sao mỹ nhân Vbiz "đổ gục" trước Gil Lê?

Hot nhất thời điểm hiện tại chính là đoạn clip Gil Lê và Xoài Non ôm hôn tình tứ trên sân bóng pickleball. Cụ thể vào ngày 4/8, chúng tôi bắt gặp Gil Lê và Xoài Non hẹn hò tại một sân bóng ở quận 2 (TP.HCM). Suốt buổi, cả hai trao nhiều nhiều cử chỉ thân mật. Không chỉ tập luyện cho nhau, Gil Lê còn chăm sóc khi Xoài Non bị thương. Và điểm nhấn chính là màn khóa môi bất thình lình của cặp đôi mặc kệ trên sân đông đúc người.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Gil Lê và Xoài Non khiến MXH bùng nổ. Trên khắp các diễn đàn, người người nhà nhà bàn tán xôn xao, đặc biệt là fan "đẩy thuyền" cho cặp đôi càng thêm phấn khích. Trước khi bị tóm gọn ôm hôn tình tứ, Gil Lê và Xoài Non đã để lộ nhiều hint tình cảm đáng ngờ, như thoải mái thân mật trên sóng livestream, thường xuất hiện cùng nhau và tự để lộ chi tiết là hàng xóm của nhau. Và sau khi lộ clip ôm hôn tình tứ, mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non cũng đã có câu trả lời.

Gil Lê và Xoài Non đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội vì clip thân thiết bên nhau (Nguồn: Đi soi sao đi)

Trước khi bị tóm dính hẹn hò với Xoài Non, Gil Lê có tình trường "không phải dạng vừa". Các "bóng hồng" xoay quanh Gil Lê đều là những mỹ nhân Vbiz sở hữu visual xịn xò. Và không quá khó hiểu khi Gil Lê luôn được lòng của các cô gái xinh đẹp.

Gil Lê sở hữu nhiều tiêu chí của một người yêu lý tưởng

Visual đỉnh, ai ai cũng mê!

Gil Lê sinh năm 1991, bắt đầu gia nhập làng giải trí vào năm 2011 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc X5. Kể từ khi debut, Gil Lê đã gây chú ý với visual cá tính và phong cách tomboy độc đáo. Và theo thời gian, visual của Gil Lê ngày càng thăng hạng khiến ai cũng phải mê mệt. Trong mỗi lần xuất hiện trước khán giả, Gil Lê luôn ghi điểm bởi ngoại hình sáng bừng, ngũ quan hài hòa, nổi bật nét đẹp phi giới tính và gu ăn mặc thời thượng.

Không chỉ khán giả mà nhiều đồng nghiệp cũng dành lời khen có cánh cho nhan sắc xịn mịn của Gil Lê. Trong một chương trình, khi Thanh Duy nhận xét về Gil Lê sở hữu vẻ đẹp của một thiên thần thì MC Lại Văn Sâm cũng bày tỏ sự đồng tình. MC Lại Văn Sâm thừa nhận: "Thanh Duy nhận xét rất là đúng, tôi và vợ tôi đều rất thích Gil Lê. Mỗi lần Gil Lê xuất hiện, vợ chồng tôi đều rất thích thú bàn luận về vẻ đẹp của Gil".

Xét đến nhan sắc, Gil Lê thuộc hàng top ở Vbiz

Ngoại hình sáng bừng khiến nhiều người "phát cuồng" của Gil Lê

Vẻ đẹp phi giới tính và gu thời trang không phải dạng vừa giúp Gil Lê chiếm spotlight trong mỗi lần xuất hiện

Ga lăng, lịch thiệp hàng đầu Vbiz

Không chỉ sở hữu visual gây trầm trồ, Gil Lê còn nổi tiếng là nghệ sĩ có tính cách dịu dàng, ga lăng và luôn bảo bọc che chở cho đồng nghiệp nữ. Không ít lần Gil Lê nhận được nhiều lời khen vì sự tinh tế của mình như chỉnh váy cho đồng nghiệp, che chắn cho Miu Lê khi phát hieẹn camera quay cận ngoại hình của bạn thân.

Khi xuất hiện ở các chương trình, Gil Lê luôn được đồng nghiệp "giành giựt". Mọi người không chỉ "phát cuồng" vì nét đẹp của Gil Lê mà còn ấn tượng bởi tính cách ấm áp, ga lăng của giọng ca sinh năm 1991. Có thể nói, sự lịch thiệp và ngọt ngào chính là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người phải "đổ gục" trước Gil Lê.

Gil Lê được nhiều đồng nghiệp yêu mến vì tính cách ga lăng và cực kỳ ấm áp

Giọng ca sinh năm 1991 không ít lần nhận được nhiều lời khen có cánh vì sự lịch thiệp và tinh tế

Sống tình cảm và đầy sự quan tâm

Gil Lê cũng là người giỏi chăm sóc người bên cạnh. Giọng ca đình đám luôn để ý những điều nhỏ nhặt xung quanh và ân cần hỗ trợ cho người đồng hành cùng mình. Đơn cử như đoạn clip bị tóm dính với Xoài Non, có thể thấy từng cử chỉ của Gil Lê dành cho người yêu thể hiện sự cưng chiều trong đó.

Không chỉ thể hiện tình cảm ra mặt với người mình yêu, Gil Lê còn luôn chăm sóc từng li từng tí khi Xoài Non bị thương. Từ ánh mắt đến hành động xoa xoa an ủi Xoài Non đủ chứng minh sự quan tâm đặc biệt dành cho người mình yêu thương. Trước khi để lộ khoảnh khắc tình tứ với Xoài Non, Gil Lê nổi tiếng là nghệ sĩ cực kín tiếng về chuyện tình cảm. Phải chăng vì sự tình cảm này mà Xoài Non an tâm "đổ gục" vào lòng Gil Lê chăng?