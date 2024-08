3 điểm gây ngỡ ngàng trong video tóm dính hôn nhau của Gil Lê và Xoài Non

Gil Lê và Xoài Non chắc chắn là hai cái tên đang nhận được sự quan tâm nhất trên mạng xã hội hôm nay - 7/8. Sau thời gian liên tục để lộ hint hẹn hò, được "đẩy thuyền" nhiệt tình thì cặp đôi nay đã chính thức là một cặp.

Theo đó, trong đoạn video được chúng tôi ghi lại được vào ngày 4/8, Gil Lê và Xoài Non bị soi 3 điểm gây ngỡ ngàng.

Chơi thể thao ở nơi đông người

Đầu tiên, cặp đôi công khai đi chơi pickleball tại quận 2 (TP.HCM). Thông thường, những người nổi tiếng thường xuyên lựa chọn hẹn hò nhau hay gặp gỡ ở những địa điểm kín đáo, ít sự chú ý. Nhất là khi cuộc hẹn mang tính chất khá riêng tư như thế này.

Với các nghệ sĩ cẩn thận hơn còn che chắn kín đáo với mũ và khẩu trang nhằm không để lộ gương mặt. Tuy nhiên, Xoài Non và Gil Lê lại công khai đi luyện tập thể thao ở sân tập cũng có đông các người chơi khác. Xung quanh cũng đa số là người lạ, không phải hội bạn thân hoặc những người có thể giúp Xoài và Gil "trà trộn", "đánh lạc hướng".

Gil Lê và Xoài Non bị tóm gọn khoảnh khắc hôn nhau trên sân chơi pickleball tại quận 2 (Nguồn: Đi soi sao đi)

Cả hai gây xôn xao khi lựa chọn xuất hiện công khai bên cạnh nhau, cùng đi chơi thể thao

Gil Lê thể hiện sự quan tâm, chăm sóc Xoài Non từng chút một

Nụ hôn tại nơi công cộng

Không chỉ cùng nhau xuất hiện ở nơi có nhiều người để ý, Gil Lê và Xoài Non còn gây sốc khi "khóa môi" ngay trên sân tập pickleball, cách vài bước chân còn thấy rõ người lạ đi qua đi lại. Khi thấy cô bị thương, Gil Lê cũng bày tỏ thái độ lo lắng, tận tình tới kiểm tra, nắm tay, vuốt tóc. Hành động tình cảm này của cặp đôi khiến nhiều cư dân mạng phải "mắt chữ A mồm chữ O" vì bất ngờ.



Hẹn hò bằng... xe máy!

Trong clip, Gil Lê và Xoài Non còn tiếp tục đưa netizen tới bất ngờ khác. Cụ thể, cặp đôi còn cùng nhau đi chung xe khi ra về. Thay vì lựa chọn xe hơi kín đáo thì cả 2 chạy xe máy giản dị như bao cặp đôi khác trên đường. Đáng chú ý, khi người đẹp sinh năm 2002 bước lên xe do Gil Lê điều khiển, cô đã ngay lập tức có hành động "đánh dấu chủ quyền" ôm lấy nửa kia.

Qua loạt chi tiết này, có thể thấy cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm ở nơi đông người. Nhiều cư dân mạng còn đưa ra ý kiến cho rằng chắc hẳn cặp đôi cũng không định giấu giếm chuyện yêu đương.

Sốc nhất chính là màn khóa môi ngọt ngào trên sân của Gil Lê và Xoài Non

Người đẹp sinh năm 2002 sau đó còn công khai thể hiện tình cảm với nửa kia bằng cách ôm eo khi ngồi trên xe máy

Vào đầu tháng 8 vừa qua, Xoài Non và Gil Lê đã cùng xuất hiện trên sóng livestream. Đáng chú ý, cặp đôi này liên tục có những tương tác tình cảm, thân thiết trước đông đảo người xem. Trong livestream, Gil Lê công khai nựng cằm Xoài Non, người đẹp sinh năm 2002 còn dọa về nhà sẽ không trả công livestream cho Gil Lê. Thậm chí, Xoài Non dỗi ra mặt vì Gil Lê không chịu tạo hình trái tim với mình. Thời điểm đó, nhiều người đã nảy sinh nghi ngờ về mối quan hệ của cặp đôi này.



Gil Lê và Xoài Non từng để lộ những hành động thân thiết khi cùng xuất hiện trên sóng livestream vào đầu tháng 8/2024

Cả hai công khai tương tác, quan tâm tới nhau như nựng cằm, giận hờn...

Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) là hot girl đình đám trên MXH, có hàng triệu người theo dõi ở nhiều nền tảng. Trước khi nổi tiếng, Xoài Non từng quyết định nghỉ học từ năm lớp 10, tự bươn chải vì không muốn xin tiền ba mẹ. Cô cho biết mình từng đi phụ làm tóc, cắt móng tay và móng chân thuê cho người ta được 10 - 20 nghìn đồng/buổi.



Với nhan sắc nổi bật, Xoài Non được mời làm người mẫu ảnh, góp mặt trong các sản phẩm âm nhạc như Có em là đủ (Will), Chỉ còn một đêm (Quang Hùng MasterD), Ngày đẹp trời để nói chia tay (Lou Hoàng)... Xoài Non cũng đóng quảng cáo, phim ngắn và tham gia các sự kiện giải trí. Cô cũng lấn sân sang livestream bán hàng online trên nền tảng TikTok và thu hút nhiều người xem.

Sở hữu nhan sắc lai Tây, Xoài Non là một trong những hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội

Bên cạnh nhan sắc nổi bật, cô còn được biết tới vì chuyện tình cảm với streamer giàu có Xemesis. Xoài Non và Xemesis quen nhau từ cuối năm 2018. Đến tháng 2/2019, cả hai chính thức công khai mối quan hệ. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào năm 2020. Ngày vui của cả hai đã gây choáng về độ xa hoa, hoành tráng.

Xoài Non nhận được nhiều sự quan tâm về chuyện tình cảm với Xemesis, tuy nhiên cặp đôi chính thức thông báo đường ai nấy đi sau 6 năm gắn bó vào 16/6 vừa qua. Hiện tại, Xoài Non đang sống ở một căn chung cư đi thuê, dành nhiều thời gian cho công việc.

Người đẹp đã kết thúc chuyện tình kéo dài 6 năm với Xemesis. Chồng cũ của cô được biết tới là streamer giàu nhất Việt Nam

Gil Lê (Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991) là ca sĩ, MC, diễn viên có lượng fan khủng, được nhiều người yêu quý vì tài năng lẫn vẻ ngoài sáng bừng. Cô từng gây chú ý khi tham gia nhóm nhạc X5 từ năm 2010. Hai năm sau, cô tách ra hoạt động độc lập. Gil Lê được chú ý bởi ngoại hình cá tính khác biệt, không giống với nhiều teen girl khác. Từ ngày gia nhập showbiz đến nay, Gil Lê luôn trung thành với phong cách tomboy cá tính. Trước Xoài Non, Gil từng vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều bóng hồng như Chi Pu, Hoàng Thuỳ Linh… nhưng không có mối quan hệ nào được chính thức xác nhận.

Gil Lê là một trong những nghệ sĩ có quy tắc kín tiếng trong chuyện tình cảm