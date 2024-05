Vì sao không nên dùng vân tay để mở khóa điện thoại

Bạn chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn sử dụng vân tay là có thể dễ dàng mở khóa màn hình điện thoại, truy cập vào một số ứng dụng có hỗ trợ mở khóa bằng vân tay.

Việc sử dụng vân tay trên điện thoại mang lại nhiều tiện lợi. Tuy nhiên, có một số lý do khiến bạn không nên sử dụng tính năng này.

Vì sao không nên dùng vân tay để cài đặt mở khóa điện thoại?

Nhiều người cho rằng việc mở khóa điện thoại và ứng dụng bằng vân tay là an toàn. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Thông tin vân tay được lưu trữ trong một module đặc biệt trên điện thoại. Vì lý do bảo mật, module này được thiết kế để chỉ có chủ sở hữu có thể truy cập được. Tuy nhiên, so với mở khóa bằng mật khẩu số, mở khóa bằng vân tay lại không an toàn bằng.

Giả sử, khi bạn đang ngủ say (hoặc mất ý thức), người khác hoàn toàn có thể sử dụng dấu vân tay của bạn để mở khóa điện thoại. Trong khi đó, nếu sử dụng mật khẩu, nếu chỉ có bạn biết mật khẩu thì người khác sẽ không thể mở được điện thoại của bạn (trừ trường hợp người đó biết mật khẩu điện thoại hoặc điện thoại rơi vào tay các hacker).

Vấn đề còn nằm ở chỗ, ngày nay, thanh toán điện tử gắn liền với điện thoại thông minh. Thay vì mang theo tiền mặt, bạn có thể sử dụng các ứng dụng ngân hàng để thanh toán. Thẻ ngân hàng sẽ được liên kết với ứng dụng cài đặt trên điện thoại để tiện sử dụng bất cứ lúc nào.

Trong trường hợp này, nếu bạn sử dụng dấu vân tay để mở khóa ứng dụng liên kết với thẻ ngân hàng, kẻ xấu có thể lợi dụng lúc bạn không tỉnh táo, sử dụng vân tay của bạn để mở khóa ứng dụng và tiến hành các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, việc mở khóa bằng vân tay sẽ khó khăn hơn nếu tay bạn bị ướt. Tay ướt sẽ khiến cảm biến vân tay không thể nhận diện vân tay của người sử dụng. Bản thân cảm biến này cũng thường xảy ra lỗi không thể nhận diện được vân tay.

Những lúc này, bạn vẫn sẽ phải sử dụng mật khẩu số để mở khóa điện thoại. Đây là một điều khá phiền phức khi mở khóa điện thoại bằng vân tay.

Làm thế nào để bảo mật tốt nhất cho điện thoại?

Thay vì sử dụng vân tay, bạn có thể cân nhắc các phương pháp bảo mật khác an toàn và hiệu quả hơn:

- Sử dụng mã PIN hoặc mật khẩu mạnh: Mã PIN hoặc mật khẩu có độ phức tạp cao sẽ giúp bảo vệ thiết bị của bạn tốt hơn. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng các ký tự đặc biệt, số và chữ cái viết hoa để tăng độ khó cho mật khẩu.

- Xác thực hai yếu tố (2FA): Sử dụng xác thực hai yếu tố giúp tăng cường bảo mật bằng cách yêu cầu hai loại xác minh khác nhau trước khi truy cập vào thiết bị. Điều này có thể là sự kết hợp giữa mật khẩu và mã xác nhận gửi qua tin nhắn SMS hoặc ứng dụng xác thực.

- Nhận diện khuôn mặt: Nhận diện khuôn mặt là một phương pháp bảo mật sinh trắc học khác đang trở nên phổ biến. Công nghệ này ngày càng được cải thiện để trở nên chính xác và an toàn hơn.

Mặc dù sử dụng vân tay để mở khóa điện thoại có thể tiện lợi, nhưng những rủi ro liên quan đến bảo mật và quyền riêng tư khiến đây không phải là lựa chọn tối ưu nhất.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ vì sao không nên dùng vân tay để mở khóa điện thoại và cung cấp cho bạn những giải pháp thay thế an toàn hơn. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn phương thức bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của mình một cách tốt nhất.