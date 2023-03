Vì sao hàng loạt ca sĩ nổi tiếng từ chối biểu diễn cho lễ đăng quang của Vua Charles III?

Nhiều báo cáo cho rằng Harry Styles, Elton John, Robbie Williams và Spice Girls đều đã từ chối biểu diễn tại buổi hòa nhạc diễn ra tại lễ của Vua Charles. Nhà vua và Vương hậu Camilla sẽ đăng quang vào ngày 6/5 tới.

Trước đây có thông tin cho rằng Adele và Ed Sheeran cũng “nói không” với việc tham dự buổi lễ đăng quang lịch sử. Đại diện phía nghệ sĩ từ chối giải thích rõ lý do.

Các chuyên gia hoàng gia khẳng định vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị một dàn sao đình đám cho ngày trọng đại của Charles. Christopher Andersen, tác giả của cuốn sách The King tự tin nhận định: “Còn một hàng dài các ngôi sao nhạc pop mong muốn được biểu diễn”. Những ngôi sao hạng A như Diana Ross, Alicia Keys và Andrea Bocelli đã biểu diễn tại Đại lễ Bạch Kim của nữ hoàng Anh vào năm ngoái và có khả năng sẽ được mời trở lại.

“Hè này, Madonna sẽ có một chuyến lưu diễn lớn kỷ niệm 40 năm trong ngành âm nhạc, tôi khá chắc cô sẽ không từ chối cơ hội được biểu diễn cho nhà vua. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt trong lịch sử”, Andersen nói thêm.

Các chuyên gia cũng đồng tình Vương quốc Anh là quốc gia dẫn đầu về nghệ thuật và văn hóa, vì vậy sẽ không thiếu các lựa chọn hấp dẫn khác. Hơn nữa, nhà vua cũng mong muốn nhân dịp này để giới thiệu các nghệ sĩ biểu diễn đến từ khắp nơi trong Khối thịnh vượng chung.

Phản đối tin đồn nhà vua bị “hắt hủi”

Ca sĩ Elton John là một gương mặt thân quen của Vương thất Anh, ông là bạn thân của cố Vương phi Diana và từng biểu diễn trong đám tang của cô vào năm 1997. Ông đứng đầu danh sách mời nhưng không tham gia được vì vướng lịch diễn. Nhưng vài người suy đoán Elton John vốn không ưa gì Vua Charles bởi những gì ông đã làm với Diana trong quá khứ.

Elton John và Diana là đôi bạn thân

Harry Styles cũng đang có một chuyến lưu diễn toàn cầu. Sheeran thì đang có chuyến lưu diễn Bắc Mỹ và sẽ có mặt tại Texas trong ngày đăng quang. Về phía “họa mi nước Anh” Adele, một số nguồn tin cho hay Adele “từ chối lời mời mà không có lời giải thích nào thêm”. Tuy nhiên gần đây thì nữ ca sĩ gần đây đã kể người hâm mộ rằng cô đang vật lộn với chứng đau lưng mãn tính và đau thần kinh tọa. Vì thế lý do cô không tham gia có thể là vì vấn đề sức khỏe.

Các thành viên của ban nhạc Anh, Take That, cũng như Kylie Minogue và Lionel Richie được cho là đã sẵn sàng xuất hiện. Mặc dù chưa có thông báo chính thức nhưng nhà bình luận về hoàng gia Richard Fitzwilliams rất tự tin về khả năng những nghệ sĩ này sẽ gật đầu đồng ý.

Đại lễ Vàng của Nữ hoàng Anh đã từng diễn ra với nhiều khoảnh khắc khó quên. Vua Charles cũng mong đăng quang tới đây cũng sẽ có nhiều khoảnh khắc đẹp tương tự, tuy nhiên, về tính chất thì buổi lễ được dự đoán sẽ diễn ra nhẹ nhàng hơn so lễ đăng quang của Nữ hoàng.

Một chuyên gia am hiểu về Vương thất Anh, Shannon Felton Spence cho biết Vua Charles III thực tế là người rất “có thiện cảm với giới giải trí”, nên các nghệ sĩ từ chối thì đơn giản là chỉ do xung đột lịch trình. Không chỉ Spence mà rất nhiều các chuyên gia khác đều kiên quyết phản đối lời đồn rằng nhà vua bị hắt hủi và ngó lơ. Có nhiều lý do khiến một số ngôi sao hàng đầu từ chối cơ hội, một trong số đó là vì họ đã trùng lịch diễn tại sự kiện khác.