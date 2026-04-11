Vì sao giữa cả dàn bạn trai hoành tráng, Taylor Swift lại chọn lấy "chồng nghèo"?

Đám cưới thế kỷ của Taylor Swift và Travis Kelce không chỉ là một sự kiện giải trí đơn thuần, mà còn là lời giải đáp ngọt ngào cho những hoài nghi suốt bấy lâu. Sau hàng thập kỷ đi tìm "Mr. Right" giữa dàn bạn trai toàn những cái tên đình đám từ diễn viên hạng A, ca sĩ nổi tiếng đến các thiếu gia tài phiệt, cuối cùng "Rắn chúa" lại chọn trao trọn cuộc đời cho một cầu thủ bóng bầu dục. Nhiều người tự hỏi: Tại sao giữa cả dàn người cũ hoành tráng, Taylor Swift lại chọn lấy một người... "nghèo" hơn mình nhiều đến vậy?

Khi chồng là siêu sao nhưng... không giàu bằng mèo của vợ

Nếu đặt lên bàn cân kinh tế, sự chênh lệch giữa Taylor Swift và Travis Kelce thực sự là một con số gây "choáng váng". Taylor Swift là nữ ca sĩ nổi tiếng, tỷ phú tự thân với khối tài sản ròng ước tính khoảng 1,3 tỷ USD (hơn 34 nghìn tỷ đồng). Trong khi đó, Travis Kelce là ngôi sao NFL hàng đầu nhưng tài sản ròng chỉ dừng lại ở mức 40 triệu USD (khoảng 1.000 tỷ đồng).

Thậm chí, một sự thật hài hước từng được tờ Page Six mổ xẻ: Chú mèo Benson của Taylor Swift sở hữu khối tài sản 97 triệu USD nhờ đóng quảng cáo và có dòng sản phẩm riêng, tức là giàu gấp đôi... ông chủ mới của mình. Tuy nhiên, thay vì nhìn vào con số, người hâm mộ lại gọi Travis Kelce là "fan boy mạnh nhất năm" khi cầu hôn thành công thần tượng của cả thế giới bằng chính sự chân thành thay vì những con số trong tài khoản.

Khởi đầu từ chiếc vòng tay "hụt" đến cú chủ động của "Rắn chúa"

Chuyện tình này không bắt đầu tại một bữa tiệc xa hoa, mà từ nỗ lực đơn phương đầy thú vị của Travis Kelce vào mùa hè năm 2023. Khi đó, anh đã định tặng Taylor Swift một chiếc vòng tay tình bạn có khắc số điện thoại của mình tại concert The Eras Tour nhưng không thành.

Câu chuyện "thất bại" đáng yêu này đã lan truyền đến tai Taylor Swift. Vì tò mò trước một vận động viên mạnh mẽ nhưng lại có cách tiếp cận dễ thương, nữ ca sĩ đã chủ động liên lạc. Chính sự tò mò ấy đã châm ngòi cho một trong những mối tình nồng cháy nhất lịch sử Hollywood. Về sau, báo chí còn tiết lộ chính mẹ Taylor Swift đã tìm hiểu thông tin về Travis Kelce và khuyên con gái nên cho chàng cầu thủ cơ hội được làm quen, tìm hiểu.

Điểm tựa vững chãi giữa những "cơn bão" cuộc đời

Lý do thực sự khiến Taylor Swift muốn "về chung một nhà" với Travis Kelce không nằm ở ánh hào quang trên sân cỏ, mà ở cách anh đứng cạnh cô khi bóng tối ập đến. Tháng 7/2025 chính là cột mốc thử thách nghiệt ngã nhất. Taylor Swift bị triệu tập làm nhân chứng trong vụ kiện căng thẳng giữa bạn thân cũ Blake Lively và Justin Baldoni. Bố đẻ của cô, ông Scott Swift, cũng phải thực hiện ca mổ tim khẩn cấp.

Trong những ngày rối ren ấy, người ta thấy một Travis Kelce cao 1,96m không rời bạn gái nửa bước. Anh đích thân đặt đồ ăn, chăm lo từng bữa ngủ cho Taylor Swift tại bệnh viện và túc trực bên cạnh ông Scott. Sự tận tâm này đã chứng minh chàng cầu thủ không chỉ là một người tình, mà là một người đàn ông đáng tin cậy của cả gia đình họ Swift. Và cuối cùng, cột mốc lịch sử đã đến khi Travis Kelce là người bạn trai đầu tiên được thêm vào nhóm chat gia đình nhà Swift – đặc quyền mà chưa một "người cũ" lừng lẫy nào của cô từng chạm tới.

Travis Kelce được thêm vào nhóm chat gia đình Swift. Ảnh: X

Theo tờ People, sự bền chặt của họ đến từ việc cả hai đều là những "chiến thần" trong công việc. Travis Kelce luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Taylor Swift, anh khâm phục nỗ lực đạt tới đỉnh cao của Taylor và gọi cô là "người chuyên nghiệp nhất từng gặp". Ngược lại, Taylor Swift ấn tượng với cách Travis Kelce cư xử như một quý ông và việc anh luôn ưu tiên thời gian cho gia đình dù lịch trình thi đấu dày đặc.

Cặp đôi cũng phù hợp nhau ở điểm là người hướng về gia đình. Travis Kelce đã hành động cực kỳ trưởng thành khi đến xin phép ông Scott Swift để được cầu hôn Taylor từ cuối năm 2023. Việc chuẩn bị nhẫn và nói chuyện nghiêm túc với bạn bè cho thấy anh đã xác định đây là bến đỗ cuối cùng chứ không phải một cuộc "dạo chơi" truyền thông.

Anh đã xin phép bố Taylor trước khi cầu hôn cô. Ảnh: X

Khi tình yêu vượt qua những con số

Taylor Swift đã trải qua đủ những cuộc tình với những người đàn ông có địa vị, tiền bạc và danh tiếng tương xứng. Nhưng cuối cùng, người cô chọn lại là người sẵn sàng vì cô mà chuẩn bị từng bữa ăn khi cô mệt mỏi, người được bố cô tin tưởng giao phó con gái, và người yêu cô từ vị thế một "fan boy" thuần khiết nhất.

Vì vậy, nếu ai đó hỏi vì sao Taylor Swift lại chọn một người "nghèo" hơn mình, câu trả lời nằm ở chỗ Travis Kelce đã mang lại cho cô thứ tài sản quý giá nhất mà tiền bạc không thể mua được: cảm giác được bảo vệ, sự chân thành tuyệt đối và một tình yêu sẵn sàng đương đầu với mọi giông bão. Sau tất cả, "người tình nghèo" nhất trong dàn bạn trai lại chính là người đàn ông giàu có nhất về lòng trắc ẩn và sự tử tế, biến giấc mơ về một "Love Story" có hậu của Taylor Swift trở thành hiện thực vĩnh cửu.