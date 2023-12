Vì sao giới trẻ lười yêu, ngại cưới?

Lười yêu, ngại cưới, thích độc thân đang dần trở thành xu hướng trong giới trẻ .

Theo thống kê của Tổng cục thống kê, tại Việt Nam tỉ lệ người độc thân có xu hướng tăng nhanh, từ 6,2% năm 2004 lên đến 10,1% năm 2019. Độ tuổi kết hôn ở người trẻ cũng đang tăng dần. Tuổi kết hôn trung bình ở nam là 26,2 và ở nữ là 23, cao hơn so với năm 2005 là 25,4 tuổi đối với nam và 22,8 tuổi đối với nữ.

Trong một báo cáo dữ liệu về giới trẻ ở Nhật Bản với câu hỏi “Hãy tưởng tượng khi bạn 40 tuổi” dành cho những đối tượng khảo sát trong độ tuổi 13-29 tuổi nói về tầm nhìn tương lai, có đến 58% trong số đó nghĩ khi đó họ đã có gia đình; ngược lại, gần 40% người được khảo sát cho rằng họ có thể không lập gia đình trong độ tuổi 40. Theo dữ liệu này, tỉ lệ không kết hôn ở những người 40 tuổi vào năm 2040 có thể vượt quá 40%.

Tại Việt Nam, tình trạng người trẻ kết hôn muộn đang là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm. Mới đây, sau gợi ý của lãnh đạo Bộ Y tế đưa ra trong hội thảo "Mức sinh thấp tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp", cổng Thông tin Chính phủ đã đăng tải thông tin ''vận động nữ, nam thanh niên không kết hôn muộn (khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi)" do Bộ Y tế phát động, thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

Trong khi các bậc làm cha, làm mẹ có con trong độ tuổi kết hôn hết sức ủng hộ và đồng tình với thông tin phát động này thì nhiều người trẻ đã gần 30 tuổi vẫn "bình chân như vại".

Chần chừ kết hôn vì nỗi lo… trách nhiệm

Có một thực tế hiện nay nhiều bạn trẻ không hứng thú với việc kết hôn. Mặc dù họ biết việc yên bề gia thất chỉ là chuyện sớm muộn nhưng có nhiều lý do khiến những người trẻ này trì hoãn lập gia đình .

Vừa ra trường được 1 năm, Nguyễn Hoài An (24 tuổi, quê Tuyên Quang) bày tỏ, nuôi mình còn chưa xong thì kết hôn là chuyện An chưa từng nghĩ tới. Hiện An đang làm chăm sóc khách hàng cho một cửa hàng thời trang online với mức lương 8 triệu/tháng đã bao gồm tất cả phụ cấp. Những lo ngại về kinh tế trong hôn nhân khiến cô gái trẻ cảm thấy tự ti trước một mối quan hệ. “Đến tầm tuổi này bạn bè mình cưới nhiều rồi, gia đình cũng sốt ruột khi thấy mình vẫn chưa dẫn người yêu về nhà. Nhưng đến tuổi cưới hay gia đình giục cưới không được tính là lý do để dẫn tới hôn nhân. Bản thân mình chỉ kết hôn khi cảm thấy đủ điều kiện về tài chính, vì khi kết hôn rồi không chỉ phải có trách nhiệm với bản thân mà còn phải cùng chồng gánh vác gia đình”.

Giới trẻ ngày càng "lười yêu, ngại cưới". Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ đến gánh nặng về kinh tế, trách nhiệm phải gánh vác trên vai một gia đình nhỏ khi công việc còn chưa ổn định nên mỗi khi được hỏi “Bao giờ cưới”, Tạ Huy Hoàng (26 tuổi) cũng chỉ biết cười trừ và đáp “từ từ tính”.

“Kết hôn là chuyện cả đời, mình kết hôn với người ta thì yêu thôi là chưa đủ . Ngoài dành tình cảm cho đối phương, trước tiên mình cũng cần phải có trách nhiệm lo được cho họ và sau đó là trách nhiệm với cả gia đình, và về sau là trách nhiệm với con cái,... Mình có hỏi nhiều người quen đã kết hôn, ai cũng khuyên mình hãy suy nghĩ kỹ, trước hết về điều kiện kinh tế và sau đó là những trách nhiệm của bản thân trong hôn nhân. Nếu cảm thấy có thể làm tốt được thì đưa ra quyết định cũng chưa muộn.”

Ngoài nỗi lo về trách nhiệm, việc phải cân đối thời gian phù hợp sau giờ làm cũng là vấn đề.

Bạn Nguyễn Hồng (23 tuổi) hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Y chia sẻ, không có thời gian để yêu đương, hẹn hò.

"Ngành mình học đòi hỏi sinh viên phải có sự tập trung cao độ và luôn phải tìm tòi, học hỏi nên ngoài những giờ học trên trường, thời gian còn lại mình sẽ ở thư viện để nghiên cứu tài liệu, về nhà mình dành thời gian ôn lại bài cũ. Hôm nào cũng ra khỏi nhà từ lúc 6 rưỡi sáng và về đến nhà lúc 7 rưỡi tối, những khoảng thời gian rảnh mình chỉ muốn ngủ một giấc thật sảng khoái thôi."

Gần 30 nhưng vẫn thích "bay nhảy"

Khác với những người có mong muốn kết hôn nhưng còn lo vấn đề kinh tế hay những ràng buộc trách nhiệm sau hôn nhân, nhiều bạn trẻ có xu hướng lựa chọn độc thân vì thích tự do.

Phương Linh (28 tuổi) hiện đang làm ở vị trí tuyển dụng cho một công ty logistics ở Hà Nội. Cô bạn chia sẻ, dịp cuối năm nay, có những tuần cô phải "chạy sô" 4 - 5 đám cưới: "Tầm 4 năm trở lại đây, mỗi dịp đến mùa cưới tôi phải chi một khoản khá lớn để mừng cưới. Trừ khoản mừng cưới ra, số tiền tôi bỏ ra để sắm váy áo, trang điểm cũng không hề nhỏ. Có tuần tôi đi 4 lễ cưới một lúc. Tính ra ăn cỗ cưới còn nhiều hơn ăn cơm nhà".

Nhìn bạn bè, đồng nghiệp lần lượt lên xe hoa , thêm vào đó gia đình cũng nhiều lần hối thúc nhưng Linh vẫn bình chân như vại vì cô thích cuộc sống như hiện tại: "Trước kia tôi cũng đã từng tìm hiểu qua một vài người nhưng chỉ được một thời gian bản thân tôi bắt đầu cảm thấy "ngột ngạt" và quyết định chấm dứt mối quan hệ. So với việc yêu đương, kết hôn mà cảm thấy không thoải mái thì tôi thấy độc thân vẫn là một sự lựa chọn sáng suốt".

Nhiều bạn trẻ thích cuộc sống tự do hơn việc yêu đương, kết hôn. Ảnh minh họa: Internet

Cũng như Linh, Hoàng Hoa (26 tuổi) có hẳn một " hội độc thân " gồm 6 người bạn "cùng chí hướng" không kết hôn. Hoa chia sẻ tuy không có người yêu nhưng cô có những người bạn luôn hết mình vì nhau. Những lúc có chuyện không vui, chỉ cần gọi một cuộc là cả nhóm lại tụ tập đi chơi, giúp nhau "xoa dịu" những tiêu cực trong cuộc sống.

"Nghĩ đến cảnh đi lấy chồng phải lo việc nhà, việc chồng con, chúng tôi cảm thấy không sẵn sàng. Chúng tôi thích cuộc sống tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm hơn là việc muốn ra ngoài gặp bạn bè cũng phải xin phép."