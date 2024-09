Vì sao dòng trang phục thể thao UNIQLO luôn được nhiều “hot influencer” ưu ái

Là một trong những sao nữ theo đuổi phong cách năng động nên không khó để bắt gặp hình ảnh Khả Ngân luôn rạng rỡ và tràn đầy năng lượng trong các bộ đồ thể thao hiện đại, cá tính. Chia sẻ về bí kíp mặc đẹp, cô nàng cho biết bản thân ưu tiên các thiết kế trẻ trung, tinh giản và quan trọng là phải thoải mái, dễ ứng dụng. "Là người ưa vận động nên mình luôn chọn các trang phục thoải mái, dù là đi tập, chạy bộ hay dạo phố. Cá nhân mình rất thích các sản phẩm của UNIQLO vì thiết kế đơn giản nhưng chất lượng. Ví dụ như chiếc áo khoác vải lưới màu trắng này rất nhẹ và còn thấm hút mồ hôi tốt, phối cùng một chiếc quần short ngắn là sẵn sàng chạy bộ cuối tuần".



Áo khoác mỏng nhẹ mix cùng sneaker tông xuyệt tông và quần short màu beige giúp nữ diễn viên 9X toát lên vẻ ngoài trẻ trung, tinh tế. Muốn lên đồ thể thao không cầu kì mà vẫn tạo được sự chú ý, bạn có thể ghim ngay.

Ngay cả trong những khoảnh khắc "nạp" lại năng lượng tại nhà, Khả Ngân vẫn ưu tiên outfit màu trung tính, tối giản như nâu, be, đen, nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái, năng động với áo thun dáng ngắn, quần leggings co giãn cũng như áo khoác chống nắng trong những lần "me time" với sở thích vừa đọc sách vừa nghe nhạc.



Để diện outfit thể thao trong nhà vẫn hợp lý, Khả Ngân chọn cách kết hợp áo khoác màu sắc đa dạng với áo thun, quần jogger và leggings tôn dáng.

Không chỉ chinh phục Khả Ngân, dòng trang phục đa năng của UNIQLO còn còn ghi điểm với cặp đôi Hà My và Trí Thịt Boà. Nếu bạn nằm trong team "rục rịch" bước ra sân pickle ball mà chưa có ý tưởng diện đồ xịn mịn, hãy lưu lại ngay cách mix đồ đơn giản mà hiệu quả của cặp đôi này.

Trong khi Hà My khoe style năng động với áo thun crop top phối cùng quần leggings cạp cao tạo hiệu ứng vòng 2 nhỏ nhắn thì Trí Thịt Boà cũng cho thấy gu thời trang đồng điệu với "nửa kia" khi diện áo thun đơn giản và quần short khỏe khoắn.

Cặp đôi nhấn nhá màu sắc cho set đồ khi kết hợp với áo khoác màu hồng và vàng nhạt. Đây đều là dòng áo khoác ngoài nhẹ, có khả năng thấm hút mồ hôi và khô nhanh từ UNIQLO.

Cũng là một "fan" của UNIQLO, TikToker phi công Hà Còi cũng tin chọn trang phục thể thao đa năng làm người bạn đồng hành trong chuyến công tác ngắn ngày tại Nhật Bản. Anh chàng gợi ý outfit khoẻ khoắn với áo khoác, áo thun cùng quần short năng động với công nghệ DRY-EX thấm hút mồ hôi tốt, đáp ứng việc vận động và nhu cầu di chuyển thường xuyên.

Trong chuyến công tác ngắn ngày tại Nhật Bản, nam TikToker không quên chạy bộ rèn luyện sức khoẻ.

Bên cạnh các dòng trang phục cơ bản, thì dòng trang phục thể thao của UNIQLO cũng ngày càng chiếm được cảm tình từ giới trẻ bởi tính linh hoạt, chất vải thoáng nhẹ và dễ mặc. Khám phá nhiều hơn về các sản phẩm thời trang thể thao đa năng Sport Utility Wear của thương hiệu UNIQLO tại đây.