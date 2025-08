Vì sao có trường hợp đã lập lệnh chuyển tiền vào tài khoản kẻ lừa đảo, nạn nhân được ngân hàng hoàn lại?

Cụ thể, theo Báo Khánh Hoà, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 120 triệu đồng bằng hình thức mua hàng, nhận hoa hồng.

Cụ thể, ngày 30/7, ông N.M.C (trú xã Tu Bông) đã nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, giới thiệu công việc để kiếm thêm thu nhập bằng cách thực hiện các nhiệm vụ và nhận hoa hồng. Khi ông C. đồng ý thì được yêu cầu nhấp vào một đường dẫn được gửi qua tin nhắn để đăng ký tài khoản. Sau khi có tài khoản, ông C. được các đối tượng hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ để nhận hoa hồng.

Ngày 2/8, ông C. được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ mua hàng, nhận hoa hồng từ 20-30%. Sau khi bấm vào đường dẫn các đối tượng gửi cho để mua hàng, ông C. được yêu cầu chuyển 40 triệu đồng tiền mua hàng qua tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất chuyển khoản, các đối tượng thông báo rằng ông đã chuyển sai nội dung và yêu cầu chuyển lại. Với lý do tương tự, ông C. đã thực hiện 3 lần chuyển tiền cho các đối tượng với tổng số tiền 120 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng tiếp tục yêu cầu ông C. đăng nhập vào đường dẫn để nhận lại tiền và hoa hồng. Khi ông C. báo không thể đăng nhập được, các đối tượng tiếp tục viện lý do ông quên tài khoản và yêu cầu nộp thêm 100 triệu đồng để mở lại tài khoản. Nghi ngờ bị lừa đảo, ngày 3-8 ông C. đã đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với ngân hàng, xác định số tiền của ông C. chưa được chuyển đi do giao dịch đang bị treo. Do đó, đơn vị đã phối hợp với ngân hàng giữ lại toàn bộ số tiền trên và đang tiến hành các thủ tục hoàn trả lại cho bị hại.

Được biết, giao dịch chuyển khoản bị treo không phải là trường hợp hiếm gặp. Trong giao dịch thông thường, không ít người gặp phải tình huống này. Nguyên nhân có thể là giao dịch vào đúng thời điểm ngân hàng bảo trì, tiền sẽ bị treo đến khi hệ thống hoạt động lại, khách hàng sử dụng chuyển khoản thường vào cuối tuần, ngày nghỉ lễ,…phải chờ giao dịch được xử lý vào ngày giao dịch tiếp theo. Trong các trường hợp này, lệnh chuyển tiền được ghi nhận nhưng chưa được xử lý, tạo ra một "khoảng trống thời gian" để can thiệp nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Liên quan đến nguy cơ bị lừa đảo trong giao dịch chuyển tiền, mới đây, các ngân hàng lớn như Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB đã đồng loạt triển khai tính năng cảnh báo tài khoản nghi ngờ lừa đảo ngay trên ứng dụng ngân hàng, giúp người dùng nhận diện rủi ro và chủ động phòng ngừa từ bước chuyển tiền.

Theo đó, khi khách hàng thực hiện chuyển tiền nhanh 24/7, hệ thống sẽ tự động phân tích tài khoản người nhận dựa trên ba yếu tố:

1. Thông tin không khớp: Tên người nhận không trùng với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia.

2. Nằm trong "danh sách đen": Tài khoản từng bị báo cáo lừa đảo từ cơ quan chức năng hoặc hệ thống cảnh báo tập trung giữa các ngân hàng.

3. Giao dịch đáng ngờ: Tài khoản có lịch sử nhận tiền từ nhiều nguồn lạ, hoạt động tài chính bất thường trong thời gian ngắn.

Khi phát hiện các dấu hiệu này, hệ thống sẽ tự động hiển thị cảnh báo trên màn hình ứng dụng, khuyến nghị người dùng kiểm tra kỹ thông tin và cân nhắc trước khi chuyển tiền.

Việc tích hợp các tính năng cảnh báo trực tiếp trên nền tảng giao dịch đang được đánh giá là một trong những giải pháp thiết thực nhất hiện nay nhằm bảo vệ khách hàng trước các hình thức lừa đảo công nghệ cao. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều đối tượng mạo danh, giả mạo thương hiệu uy tín để đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền, cảnh báo ngay trước bước chuyển khoản có thể giúp ngăn chặn thiệt hại kịp thời.

Các chuyên gia an ninh tài chính cũng khuyến nghị, khách hàng nên thường xuyên cập nhật ứng dụng ngân hàng phiên bản mới nhất, kích hoạt các tính năng xác thực nâng cao, đồng thời cảnh giác với các liên kết, đường dẫn từ nguồn không rõ ràng. Khi có nghi ngờ về thông tin người nhận, nên tạm dừng giao dịch và liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để xác minh.