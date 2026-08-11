Vì sao có hơn 200 thi thể trên núi Everest không được đưa xuống đất và an táng?

Tại sao các đội cứu hộ phải bỏ lại thi thể, dù không ai mong muốn?

Ước tính có hơn 200 người đã thiệt mạng trên đỉnh núi Everest từ trước đến nay, và điều đau lòng là phần lớn thi thể của họ vẫn nằm lại trên những sườn dốc băng giá. Dù đây rõ ràng là chuyện không ai mong muốn, nhưng giữa điều kiện khắc nghiệt của vùng tử thần, việc đưa một người xuống núi là một thử thách gần như bất khả thi và đầy rẫy hiểm nguy.

"Vùng tử thần" và những rào cản từ thiên nhiên

Nằm ở độ cao 8.849 mét, Everest sở hữu không khí cực kỳ loãng, nhiệt độ âm sâu và những cơn gió bão có thể thổi bay con người bất cứ lúc nào. Từ độ cao 7.924 mét trở lên, khu vực được mệnh danh là vùng tử thần khiến cơ thể con người không thể duy trì sự sống lâu dài ngay cả khi dùng bình dưỡng khí bổ sung.

Chính vì môi trường khắc nghiệt này, các thi thể nằm trên núi được bảo quản nguyên vẹn gần như không phân hủy nhờ nhiệt độ băng giá. Tuy nhiên, việc đóng băng vào vách đá lại khiến chúng trở nên cứng chắc và dính chặt vào bề mặt núi, biến việc di dời trở thành một nhiệm vụ vô cùng nan giải.

Tại sao các đội cứu hộ phải bỏ lại thi thể?

Theo các chuyên gia và những nhà leo núi kỳ cựu, quy chuẩn ngầm và thực tế trên Everest là nếu một nhà leo núi gặp nạn hoặc tử vong mà không thể cứu kéo an toàn, các đội thám hiểm sẽ phải để họ lại phía sau.

Việc đưa một thi thể từ vùng cao xuống đòi hỏi khoản tiền lên tới hàng chục nghìn USD cùng sự tham gia của một đội ngũ nhiều người hướng dẫn người Sherpa giàu kinh nghiệm. Địa hình hiểm trở và thiếu oxy khiến các chuyến hành trình thu hồi thi thể dễ dàng dẫn đến thêm nhiều thương vong mới cho chính lực lượng cứu hộ. Thay vì để mặc các nạn nhân lộ thiên, các nhóm leo núi thường cố gắng di chuyển thi thể khuất khỏi tầm nhìn của tuyến đường chính nhằm bày tỏ sự tôn trọng cuối cùng đối với người đã khuất.

Nỗi ám ảnh và sự thật đằng sau những chuyến thám hiểm

Những hình ảnh về các nạn nhân không may mắn dọc đường lên đỉnh thường khiến người mới bắt đầu cảm thấy bàng hoàng. Đối với những nhà leo núi lâu năm, việc bước qua các thi thể được ví như chứng kiến một tai nạn kinh hoàng trên đường, họ không quay đầu bỏ cuộc mà chọn cách đi chậm lại, dành một phút mặc niệm rồi tiếp tục bước tiếp.

Dù ngọn núi cao nhất thế giới đôi khi bị chỉ trích vì sự thương mại hóa quá mức, rác thải hay cảnh tượng thi thể lộ diện, hàng trăm người vẫn tiếp tục đổ về đây mỗi năm. Đối với họ, việc chinh phục đỉnh cao không chỉ là thử thách giới hạn bản thân mà còn mang những ý nghĩa lớn lao hơn cả sinh mệnh cá nhân.