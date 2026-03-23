Vì sao càng hoạt động nhiều trên mạng là càng thể hiện sự cô đơn?

Tuổi 28 của những khoảnh khắc không ai chia sẻ

"Lại già thêm một tuổi rồi" - Câu nói đùa này giờ đây đã trở thành lời mở đầu quen thuộc khi ai đó cập nhật ảnh sinh nhật lên MXH. Trong ngày sinh nhật của mình, Tiểu Nhã chụp một bức hình chiếc bánh kem tuổi 28 thật đẹp mắt, cố tình cắt ra một miếng nhỏ, như thể muốn chứng minh rằng: "Tôi thực sự tồn tại".

Trong tin nhắn riêng sau đó, cô thú nhận: "Mình không sợ tuổi 30 hay 40, điều mình sợ là đến tầm tuổi đó rồi mà vẫn phải ăn sinh nhật một mình. Niềm vui không người sẻ chia, nỗi buồn không ai lắng nghe".

Đây chẳng phải là sự đa đoan hay kiểu cách, mà chính là nỗi sợ bị lãng quên. Con số tuổi tác cứ tăng dần theo năm tháng nhưng thế giới xung quanh vẫn im lìm như cũ.

Số người trẻ chọn sống một mình ngày càng tăng. Chúng ta có thể tự đặt đồ ăn, tự đặt vé máy bay, tự đi xem phim, tự đi bệnh viện,... - làm được gần như mọi thứ. Nhưng cũng có những khoảnh khắc rất lẻ loi: tan làm về khuya, điện thoại cả ngày không một thông báo; ốm đau cũng phải tự bắt xe đi viện mà không có ai ở bên; đạt được một thành tựu nào đó, lướt hết danh bạ cũng không biết nên chia sẻ với ai đầu tiên.

Cô đơn không phải là không có ai bên cạnh, mà là không có nơi để gửi gắm những điều trong lòng.

(Ảnh minh họa)

Vì sao càng nhiều kết nối lại càng cô đơn hơn?

Bạn có thể có hàng nghìn bạn bè trên mạng, nhận hàng trăm lượt thích, nhưng lại không tìm được một người để gọi điện lúc nửa đêm. Chúng ta bận xây dựng hình ảnh cá nhân, giấu đi sự yếu đuối sau những icon cảm xúc. Bề ngoài thì nhộn nhịp, nhưng những mối quan hệ thực sự sâu sắc lại ngày càng hiếm.

Lời của Tiểu Nhã có lẽ là cảm giác chung của rất nhiều người: "Trên mạng thì đầy người tương tác, nhưng ngoài đời lại cô đơn như một người vô hình".

Tất nhiên phía sau cảm giác cô đơn có nhiều nỗi lo sâu xa.

Đầu tiên là lo lắng về sự tồn tại. Trong thời đại bùng nổ thông tin, tiếng nói cá nhân rất dễ bị chìm lấp. Ai cũng cần được nhìn thấy, được lắng nghe - để xác nhận rằng "mình thực sự có mặt trên đời này".

Người ta cũng thiếu cảm giác ý nghĩa. Cuộc sống lặp lại giữa hai điểm "nhà - công ty" khiến nhiều người tự hỏi: Nếu mình biến mất, liệu có ai nhận ra? Khi cảm giác về ý nghĩa bị trống rỗng, cô đơn cũng nhân lên gấp bội.

Và cuối cùng là mong muốn được thuộc về. Con người là sinh vật xã hội, luôn muốn có một vị trí không thể thay thế trong một nhóm nào đó. Khi nhu cầu này không được đáp ứng, cảm giác cô đơn sẽ luôn bám theo.

4 "chìa khóa" để đối diện với cô đơn

Xây dựng những kết nối nhỏ nhưng chắc chắn

Thật ra bạn không cần quá nhiều mối quan hệ, chỉ 2 - 3 người thân thiết thực sự cũng đủ. Một cuộc gọi với gia đình mỗi tuần, một buổi trò chuyện sâu với bạn thân mỗi tháng - sự đều đặn giúp cảm xúc có nơi neo đậu.

Tạo ra giá trị "được cần đến"

Tham gia hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khác, hỗ trợ đồng nghiệp,… tất cả đều là hoạt động có ý nghĩa. Khi bạn cảm thấy mình có ích, cảm giác "mình có giá trị" sẽ rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tập thói quen "tự chứng kiến cuộc đời mình"

Viết nhật ký, quay vlog, ghi lại hành trình cá nhân - dù không ai xem, bạn vẫn là người chứng kiến trung thành nhất cuộc sống của mình. Học cách tự công nhận bản thân, thay vì phụ thuộc vào sự công nhận từ người khác.

Tìm một cộng đồng cùng tần số

Những nhóm nhỏ như câu lạc bộ chạy bộ, đọc sách, nhóm thể thao… sẽ giúp bạn gặp những người có cùng mối quan tâm, nơi bạn có thể là chính mình mà không cần diễn.

(Ảnh minh họa)

Sau tất cả, già đi là điều không tránh khỏi. Nhưng sống mà không để lại dấu vết trong lòng ai đó lại là một lựa chọn. Hãy kết nối, hãy cho đi, hãy yêu thương. Những điều nhỏ bé nhưng chân thành ấy sẽ để lại dấu ấn trong cuộc đời người khác.

Khi bạn đã từng sống thật, từng yêu và được yêu thì đó không còn là biến mất mà là một cách rất riêng để tồn tại.