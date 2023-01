Vì sao cái ôm thân thiết của Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà lại gây bão MXH đến vậy: Bởi 10 năm nghi vấn mâu thuẫn đều từ fan mà ra!

Khắp các nền tảng MXH, người hâm mộ 2 bên lẫn khán giả trung lập đều vô cùng hạnh phúc trước cử chỉ của 2 "chị đại" làng nhạc Việt. Tất cả đều cùng một ý kiến, cho rằng đây chính là "cái ôm xóa tan mọi hiềm khích", "cái ôm đập tan mọi tin đồn",... và đều thành tâm chúc mừng vì một tình chị em đẹp lại được nảy nở giữa Vbiz.

Nhưng vì sao cái ôm của Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà lại khiến công chúng nức nở đến vậy? Bởi vì một lẽ đơn giản: suốt hơn 10 năm qua, cả hai đã có những "vướng mắc" khó nói thành lời, không đến trực tiếp từ bản thân của 2 nữ ca sĩ mà vấn đề xuất phát từ fandom 2 bên.

Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà tại hậu trường lễ trao giải tối 5/1

Từ sự cố HTV Award: "vết nhơ" của cộng đồng fan Mỹ Tâm

Ngược dòng thời gian, trở về thời điểm những năm 2010s, khi đó Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà trở thành 2 "đối thủ" được đặt lên bàn cân so sánh. Cả hai đều là 2 nữ ca sĩ sở hữu phong cách đa dạng, tạo nên những bản hit đình đám thời điểm lúc bấy giờ cũng như sở hữu fandom đông đảo. Mặc dù 2 nữ ca sĩ chưa bao giờ công khai cạnh tranh với nhau nhưng 2 fandom vẫn diễn ra những cuộc chiến ngấm ngầm: so kè vị trí trên các BXH, so sánh thành tích và mức độ ảnh hưởng của cả hai, mỗi khi đi xem diễn live tất nhiên cũng có cuộc "đọ sức" không khoan nhượng để thu hút sự chú ý về thần tượng của mình,....

Fandom của Mỹ Tâm vài năm trước đó cũng từng dính "phốt" hung hãn khi một bộ phận cực đoan đã ẩu đả, đánh nhau với fan Hồ Quỳnh Hương trong giai đoạn 2004 - 2005. Chính vì thế, bước vào cuộc "so kè" với fan Hồ Ngọc Hà, fan Mỹ Tâm tất nhiên cũng… chẳng sợ ai, vì đã có "kinh nghiệm" đầy mình!

Trong lúc Hồ Ngọc Hà đang nhận giải, fan Mỹ Tâm bên dưới la ó, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Những mâu thuẫn trong nội bộ diễn ra âm ỉ và được "thổi bùng" lên tại sự kiện HTV Award 2012. Vào thời điểm đó, Hồ Ngọc Hà đã vượt qua Mỹ Tâm và Văn Mai Hương để được xướng tên lên nhận giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" - chiếc cúp quan trọng nhất trong đêm, được trao bởi Thanh Hằng và Tăng Thanh Hà.



Vì quá bức xúc trước kết quả nên fan Mỹ Tâm đã có một hành động không đẹp, tạo nên một "vết nhơ" khó quên của Vpop. Cụ thể, trong lúc Hồ Ngọc Hà đang xúc động phát biểu nhận giải, các fan của Mỹ Tâm đã đồng loạt la ó phản đối, gây ồn ào cả khán phòng trong khi đó Mỹ Tâm lại vắng mặt ở lễ trao giải.

Sự kiện mãi là một "vệt đen" của fandom Mỹ Tâm.

Ngay trong tối đó, Mỹ Tâm đã viết một tâm thư khá dài vào lúc nửa đêm với lời lẽ tương đối gay gắt, chứa nhiều ẩn ý: "... Đúng ra Tâm nên có những quyết định đúng đắn ngay từ lúc đầu để không phải vô tình đưa khán giả của mình vào những cuộc bình chọn không nên có. Tâm thật sự cảm thấy rất hổ thẹn! Cuộc sống không hẳn cứ nói đúng, làm đúng là mọi việc sẽ theo như ý mình, Tâm quá hiểu những điều này nên không ngạc nhiên nhưng có thể đối với các bạn thì rất khó chấp nhận, Tâm biết các bạn cảm thấy rất không công tâm và đã khóc rất nhiều hôm nay, nhưng mong các bạn đừng buồn nữa nhé, giá trị của sự chân thật nằm ở con tim của mỗi người. Chúng ta không thể vì những điều nhỏ nhặt này mà vứt đi niềm tin của mình khi cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp hơn. Cám ơn sự yêu thương và bảo vệ của các bạn, đây là tình cảm lớn lao nhất mà các bạn và khán giả cả nước đã dành cho Tâm…"



Sau đó, Mỹ Tâm tiếp tục đăng bức thư thứ 2 gửi fan với lời lẽ cứng rắn hơn, trực tiếp gửi lời đến Hồ Ngọc Hà: "Chưa bao giờ tâm trạng của Tâm lại buồn như lúc này. Hôm nay Tâm đã đọc tất cả những bài viết trên báo mạng về việc cho rằng fan của mình đã la ó, ném đá, chai lọ và những vật thể lạ lên sân khấu trong đêm trao giải HTV vừa qua mà không thể tin được. Cảm giác như đang nghe kể về một trận chiến hỗn loạn và kinh hoàng, Tâm đã lên Youtube xem đi xem lại rất nhiều lần để tin rằng đây là điều không bao giờ có thể xảy ra! Và đúng là các bạn đã có la ó nhưng việc ném gì đó thì hoàn toàn Tâm không thấy, có phải lúc đó camera không quay được chăng? (...) Thứ nhất, trong 3 ca sĩ của giải nữ ca sĩ được yêu thích nhất thì Tâm, Hồ Ngọc Hà hay Văn Mai Hương, ai đạt giải cũng đều được cả, đừng suy nghĩ là công bằng hay không công bằng, nhưng việc các bạn la hét, kêu tên người khác trong lúc ca sĩ Hồ Ngọc Hà lên phát biểu cũng là một hành động không hay rồi, các bạn hãy thử tưởng tượng nếu là Tâm đang đứng ở vị trí đó mà bị như vậy thì có thể chịu được không? Qua sự việc này Tâm rất mong Hồ Ngọc Hà đừng vì điều này mà buồn lòng và mong Hà hãy tiếp tục cố gắng cống hiến như Hà đã từng làm…"

Bức tâm thư thứ 2 của Mỹ Tâm gửi đến fan và đàn em Hồ Ngọc Hà.

Cho đến "biển đen im lặng" lần đầu tiên trong lịch sử Vpop

3 năm sau, vào liveshow Chung kết Giọng Hát Việt 2015, fan của Mỹ Tâm tiếp tục "gây bão" khi tạo "biển đen im lặng", tắt toàn bộ lightstick cổ vũ trong màn trình diễn Keep Me In Love của Hồ Ngọc Hà. Đây tiếp tục là một kí ức tiêu cực, khó có thể quên khi nhắc về một bộ phận fan Mỹ Tâm cực đoan. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên ở Vpop xuất hiện "biển đen im lặng" vốn trước đó chỉ xuất hiện ở Hàn Quốc.

Khoảnh khắc "biển đen im lặng" đáng xấu hổ tại Chung kết Giọng Hát Việt 2015.

Trước những tin đồn, cả hai đều khẳng định với truyền thông rằng họ không có điểm gì mâu thuẫn với nhau, thậm chí Mỹ Tâm còn gây sốt khi nhắc đến Hồ Ngọc Hà một cách vui vẻ trong phần nhận xét thí sinh The Voice 2015. Hay trước đó, Hồ Ngọc Hà cũng khôn khéo đáp lại cách hành xử của fan Mỹ Tâm tại Lễ trao giải HTV Award 2012 khi cho biết: "Tôi cũng yêu chị Mỹ Tâm như các bạn".



Dẫu phủ nhận mâu thuẫn, song trước quá nhiều sự việc khó quên này có lẽ đã thành một vết nứt khó hàn gắn trong mối quan hệ của hai ngôi sao này, và kể từ đó, fandom của 2 nữ nghệ sĩ chính thức "cạch mặt" nhau và đối đầu với nhau trên tất cả mọi mặt trận. Những năm sau đó, Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà liên tiếp được đặt lên bàn cân, so sánh với nhau ở tất cả mọi sự kiện, mọi chương trình cũng như mọi cương vị cả hai tham gia.

Cái ôm "lịch sử"

Và cho đến 10 năm sau, với những động thái "hâm nóng" dần dần trước đó, Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà nay đã thực sự làm hòa, chính thức xóa tan mọi hiềm khích. Trong một lần chia sẻ trước truyền thông vài năm trước, Hà Hồ cũng từng lên tiếng về mối quan hệ với đàn chị: "Khi mình đi hát, chị Mỹ Tâm đã là một ca sĩ nổi tiếng rồi, còn so sánh lên bàn cân làm sao được? Bản thân Hà cũng không hài lòng với chính mình, Hà hiểu được cảm giác rất khó chịu khi một người như chị ấy đã lăn lộn và trở thành một ca sĩ nổi tiếng trước cả mình, tại sao lại cứ đi so sánh với 1 cô mới toanh?

Cả hai lại lần nữa trở nên thân thiết như xưa.

Dù Hà thành công thế nào thì cũng không thể bằng chị Mỹ Tâm được. Có như thế nào thì Hà mãi vẫn là người em, mối quan hệ chưa bao giờ phức tạp giống như báo chí vẽ lên. Hà cũng ít khi đọc những bài báo so sánh như thế vì mình hiểu được bản chất sự việc như thế nào. Không bao giờ có chuyện đó, luôn là sự chào hỏi bình thường sau hậu trường". Ở một đêm nhạc của nhãn hàng hồi năm 2018, Mỹ Tâm trong lúc trình diễn cũng đã đi xuống phía dưới khán giả và cùng Hồ Ngọc Hà nhảy trên nền giai điệu Người Hãy Quên Em Đi.

Những động thái "tan băng" dần xuất hiện để cuối cùng, sau cái ôm gây bão vừa qua, Hà Hồ cũng có những chia sẻ thẳng thắn, chính thức chấm dứt mọi nghi ngờ đồn đoán suốt những năm qua và không quên chúc mừng sinh nhật Mỹ Tâm trước 10 ngày: "Em cảm ơn chị Tâm. Không lúc nào gặp gỡ mà chị không hỏi thăm. Chị là đàn chị. Nên lỡ có những bài viết hay bất kỳ một sự so sánh nào Hà cũng muốn xin lỗi chị vì đó là điều không nên có. Gần đến sinh nhật mong chị luôn thật nhiều sức khoẻ, xinh đẹp và luôn vững phong độ như vậy".

Fan chắc chắn rất mong chờ sản phẩm kết hợp giữa cả hai.