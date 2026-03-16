Vì sao các tỷ phú như Lý Gia Thành và Warren Buffett coi trọng bảo hiểm?

Với những người như Lý Gia Thành hay Warren Buffett, bảo hiểm thực sự có ý nghĩa gì?

"Tài sản thật sự của tôi là các hợp đồng bảo hiểm"

Khi nói về cách giới siêu giàu nhìn nhận bảo hiểm, cái tên thường được nhắc đến là tỷ phú Lý Gia Thành (Li Ka-shing) – nhà sáng lập tập đoàn CK Hutchison Holdings và nhiều năm nằm trong nhóm những người giàu nhất châu Á. Nổi tiếng với triết lý quản trị rủi ro thận trọng, ông luôn nhấn mạnh việc chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất trong kinh doanh cũng như quản lý tài sản.

Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông, vị tỷ phú từng nói một câu khiến nhiều người suy nghĩ: "Ai cũng nghĩ tôi rất giàu. Nhưng tài sản cá nhân thực sự của tôi nằm ở những hợp đồng bảo hiểm mà tôi đã mua". Câu nói này thường được nhắc lại khi phân tích triết lý tài chính của ông, bởi nó cho thấy cách nhìn rất khác của giới siêu giàu về khái niệm "tài sản".

Đối với phần lớn mọi người, tài sản thường được hiểu là cổ phiếu, bất động sản, doanh nghiệp hoặc tiền mặt. Nhưng với tỷ phú Lý Gia Thành, những tài sản đó vẫn có một điểm chung: chúng đều chịu tác động của chu kỳ kinh tế. Giá cổ phiếu có thể giảm mạnh trong khủng hoảng, thị trường bất động sản có thể đóng băng, và ngay cả những tập đoàn lớn cũng có thể gặp khó khăn khi nền kinh tế suy thoái.

Trong khi đó, bảo hiểm lại mang một đặc điểm khác: tính chắc chắn. Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ lớn, nếu được thiết kế đúng cách, có thể đảm bảo rằng một khoản tiền cụ thể sẽ được chi trả khi xảy ra những sự kiện nhất định. Chính sự chắc chắn này khiến Lý Gia Thành xem bảo hiểm như một phần "tài sản cốt lõi" trong hệ thống tài chính của gia đình.

Quan điểm này cũng thể hiện rất rõ trong cách ông chuẩn bị cho các thế hệ sau. Một số thông tin cho rằng, trong gia đình họ Lý, mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều được mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá khoảng 100 triệu Nhân dân tệ.

Bảo hiểm giúp Lý Gia Thành và cơ ngơi của ông sống sót qua những giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế. Ảnh: Internet.

Theo ông, một gia tộc muốn duy trì sự thịnh vượng lâu dài cần có ba yếu tố: tài sản, kỷ luật và hệ thống bảo vệ rủi ro. Tài sản giúp tạo ra sự giàu có, kỷ luật giúp quản lý và phát triển tài sản đó, còn hệ thống bảo vệ rủi ro giúp đảm bảo rằng những biến cố bất ngờ không phá hủy tất cả những gì đã được xây dựng. Trong hệ thống này, bảo hiểm đóng vai trò như lớp phòng thủ cuối cùng.

Triết lý này cũng gắn liền với cách Lý Gia Thành nhìn nhận rủi ro trong kinh doanh. Ông từng chia sẻ rằng khi điều hành doanh nghiệp, ông luôn dành phần lớn thời gian để suy nghĩ về những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, với câu nói nổi tiếng: "90% thời gian tôi dành để nghĩ về thất bại".

Cách suy nghĩ này trái ngược với tâm lý phổ biến của nhiều doanh nhân trẻ – những người thường tập trung vào tăng trưởng và cơ hội. Lý Gia Thành lại tin rằng thành công lâu dài không chỉ đến từ việc nắm bắt cơ hội, mà còn từ khả năng sống sót qua những giai đoạn khó khăn nhất.

Trong lịch sử kinh doanh của mình, ông đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, từ khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970 đến khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Những biến cố này khiến ông càng tin rằng các doanh nghiệp và gia đình giàu có cần phải chuẩn bị cho những rủi ro mà họ không thể kiểm soát.

Vì vậy, bảo hiểm trở thành một công cụ quan trọng trong chiến lược quản trị tài sản của ông, giúp bảo vệ thành quả kinh doanh và đảm bảo việc chuyển giao tài sản cho các thế hệ sau.

Xây lớp phòng vệ trước khi tìm lợi nhuận

Trong khi tỷ phú Lý Gia Thành tiếp cận vấn đề từ góc độ quản trị gia đình và thừa kế, thì nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett lại nhìn bảo hiểm là một cấu phần cốt lõi trong hệ thống tư duy đầu tư và quản trị rủi ro. Thậm chí, đây là nền tảng giúp ông xây dựng đế chế đầu tư Berkshire Hathaway.

"Quy tắc số một là đừng để mất tiền. Quy tắc số hai là đừng quên quy tắc số một". Câu nói nổi tiếng này của Buffett thường được hiểu như một lời khuyên đầu tư, nhưng thực chất đó là triết lý quản trị tài sản. Theo ông, lợi nhuận có thể tích lũy dần theo thời gian nhờ lãi kép, nhưng một khoản thua lỗ lớn có thể phá hủy toàn bộ quá trình tích lũy đó.

Bảo hiểm là một phần cốt lõi trong hệ thống tư duy đầu tư và quản trị rủi ro của Warren Buffett. Ảnh: Shutterstocks

Trong hệ thống tài chính của mình, Buffett luôn xây dựng các lớp phòng vệ trước khi nghĩ đến việc gia tăng lợi nhuận. Chính tư duy đặt quản trị rủi ro lên hàng đầu này khiến ngành bảo hiểm trở thành một lĩnh vực đặc biệt hấp dẫn đối với ông.

Đế chế Berkshire Hathaway của Warren Buffett bắt đầu xây dựng mảng bảo hiểm khi mua lại National Indemnity vào năm 1967. Sau đó, tập đoàn tiếp tục mở rộng lĩnh vực này, trong đó có việc đầu tư và cuối cùng thâu tóm hoàn toàn công ty bảo hiểm ô tô GEICO vào năm 1996.

Ngoài vai trò mang lại nguồn vốn đầu tư, bảo hiểm còn đóng vai trò ổn định hệ thống tài chính của công ty Berkshire Hathaway. Trong nhiều giai đoạn thị trường biến động mạnh, các công ty bảo hiểm của ông vẫn tạo ra dòng tiền ổn định từ phí bảo hiểm. Dòng tiền này giúp tập đoàn có khả năng đầu tư khi thị trường giảm giá - điều mà Buffett luôn xem là cơ hội lớn nhất.

Nhìn rộng hơn, triết lý của Warren Buffett về bảo hiểm cũng phản ánh cách người giàu quản trị tài sản. Họ hiểu rằng sự giàu có lâu dài không chỉ đến từ việc kiếm tiền mà còn từ việc xây dựng một hệ thống có thể chống chịu trước những cú sốc lớn của thị trường và nền kinh tế. Trong hệ thống đó, bảo hiểm đóng vai trò như một lớp phòng vệ tài chính, giúp người tham gia chuyển giao những rủi ro lớn sang các công ty bảo hiểm.

Chính sự kết hợp giữa tư duy đầu tư giá trị và cơ chế tài chính của ngành bảo hiểm đã giúp đế chế Berkshire Hathaway tích lũy khối tài sản khổng lồ trong hơn nửa thế kỷ qua. Ở góc độ đó, bảo hiểm đối với Warren Buffett không chỉ là một sản phẩm tài chính hay một ngành kinh doanh. Nó là một triết lý về cách đối mặt với rủi ro và xây dựng sự giàu có bền vững - một triết lý đặt nền tảng trên sự thận trọng, kỷ luật và tầm nhìn dài hạn.