Vì sao bật điều hòa 24 độ mà phòng vẫn không mát?

Dưới đây là 4 nguyên nhân phổ biến khiến điều hòa hoạt động kém hiệu quả dù đã hạ nhiệt độ xuống thấp.

Nhiều người khi dùng điều hòa từng rơi vào tình huống khá khó hiểu: thiết bị đã được chỉnh xuống 24 độ C, thậm chí thấp hơn, nhưng trong phòng vẫn không có cảm giác mát mẻ như mong đợi. Không ít người cho rằng thiết bị đã xuống cấp hoặc thiếu gas, nhưng thực tế nguyên nhân đôi khi lại đến từ những thói quen sử dụng hằng ngày. Nếu điều hòa vẫn hoạt động bình thường nhưng hiệu quả làm mát kém, hãy kiểm tra xem gia đình có đang mắc phải một trong những lỗi dưới đây hay không.

1. Chọn sai chế độ hoạt động

Đây là lỗi rất phổ biến nhưng nhiều người không để ý. Trên điều khiển điều hòa thường có nhiều chế độ khác nhau như Cool, Dry, Fan hay Auto. Trong đó, chế độ Cool mới là chế độ làm lạnh chính. Nếu vô tình chuyển sang chế độ Fan, điều hòa chỉ hoạt động như một chiếc quạt gió thông thường mà không làm giảm nhiệt độ phòng. Tương tự, chế độ Dry chủ yếu dùng để hút ẩm trong những ngày thời tiết nồm hoặc độ ẩm cao. Khi sử dụng vào những ngày nắng nóng gay gắt, khả năng làm mát sẽ không thể bằng chế độ Cool. Vì vậy, trước khi nghĩ đến việc điều hòa gặp sự cố, hãy kiểm tra biểu tượng trên điều khiển. Nếu muốn làm lạnh nhanh, hãy đảm bảo thiết bị đang ở chế độ Cool với biểu tượng bông tuyết.

2. Bật nhiệt độ thấp nhưng phòng liên tục thất thoát hơi lạnh

Không ít người có thói quen hạ nhiệt độ xuống rất thấp nhưng lại thường xuyên mở cửa ra vào hoặc để cửa sổ hở. Điều hòa hoạt động bằng cách liên tục làm lạnh không khí trong phòng. Khi hơi lạnh thoát ra ngoài và khí nóng từ bên ngoài tràn vào, máy sẽ phải làm việc nhiều hơn để bù lại lượng nhiệt thất thoát. Kết quả là dù cài đặt 24 độ C, người dùng vẫn cảm thấy không gian không đủ mát. Ngoài cửa ra vào và cửa sổ, những khe hở quanh khung cửa hoặc các khu vực không được cách nhiệt tốt cũng có thể khiến hiệu quả làm lạnh giảm đáng kể. Trong những ngày nắng nóng cao điểm, việc đóng kín cửa và hạn chế ra vào liên tục sẽ giúp điều hòa hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều.

3. Không vệ sinh lưới lọc định kỳ

Sau một thời gian sử dụng, bụi bẩn sẽ bám vào lưới lọc và dàn lạnh bên trong điều hòa. Khi lớp bụi tích tụ quá nhiều, luồng gió lạnh bị cản trở, khiến không khí không thể lưu thông tốt trong phòng. Người dùng thường có cảm giác điều hòa vẫn chạy nhưng làm mát rất chậm hoặc gần như không mát. Các chuyên gia khuyến cáo nên vệ sinh lưới lọc khoảng 1 đến 2 tháng một lần nếu sử dụng thường xuyên. Với những gia đình ở gần đường lớn, công trình xây dựng hoặc khu vực nhiều bụi, tần suất vệ sinh có thể cần nhiều hơn. Chỉ một thao tác đơn giản này cũng có thể giúp cải thiện đáng kể hiệu quả làm mát và giảm điện năng tiêu thụ.

4. Phòng có quá nhiều nguồn sinh nhiệt

Nhiều người chỉ chú ý đến nhiệt độ điều hòa mà quên mất các thiết bị trong phòng cũng đang liên tục tỏa nhiệt. Tivi, máy tính, tủ lạnh mini, bếp điện, đèn chiếu sáng công suất lớn hay thậm chí lượng người tập trung đông trong một không gian nhỏ đều làm nhiệt độ phòng tăng lên. Đặc biệt vào buổi chiều, nếu ánh nắng chiếu trực tiếp qua cửa kính hoặc tường nhà hấp thụ nhiệt quá nhiều, điều hòa sẽ phải hoạt động vất vả hơn để làm mát không gian. Trong trường hợp này, dù cài đặt 24 độ C, cảm giác thực tế vẫn có thể nóng hơn mong đợi. Giải pháp là sử dụng rèm chống nắng, hạn chế các nguồn sinh nhiệt không cần thiết và tăng cường khả năng cách nhiệt cho căn phòng.