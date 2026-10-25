Vì sao bàn thắng thứ 982 của Ronaldo không được công nhận?

Quyết định từ FIFA khiến bàn thắng thứ 982 của Cristiano Ronaldo vướng vào tranh cãi.

Quyết định mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã khiến pha lập công ở vòng 11 Saudi Pro League trở thành tâm điểm bàn luận, khi tổ chức này không công nhận bàn thắng thứ 982 trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo.

Tình huống diễn ra ở phút 49 trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly tối 23/10/2026. Từ quả tạt của Joao Felix vào khu vực cấm địa, siêu sao 41 tuổi nhảy lên thực hiện cú đánh đầu. Bóng sau đó chạm vào hậu vệ Andrei Girotto bên phía Al Faisaly, đổi hướng rồi đi thẳng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Al Nassr. Tuy nhiên, dữ liệu trên Trung tâm trận đấu (Match Centre) của FIFA xác định đây là bàn phản lưới nhà của Girotto, thay vì tính bàn thắng cho siêu sao người Bồ Đào Nha.

Bàn thắng của Ronaldo không được công nhận (Ảnh: IG)

Quyết định của FIFA đã tạo ra sự bất thống nhất rõ rệt giữa hệ thống thống kê quốc tế và giải quốc nội. Trong khi ban tổ chức Saudi Pro League cùng báo cáo của trọng tài chính vẫn ghi nhận Ronaldo là tác giả bàn thắng, hàng loạt nền tảng dữ liệu uy tín thế giới như BBC, ESPN, Sofascore, FotMob, Flashscore hay đơn vị cung cấp dữ liệu Opta đều coi đây là tình huống phản lưới. Nguyên nhân xuất phát từ việc các góc quay hiện tại chưa thể chứng minh Ronaldo đã chạm bóng, hoặc liệu cú đánh đầu của anh có đi đúng hướng khung thành trước khi va vào hậu vệ đối phương hay chưa.

Đây không phải lần đầu tiên thành tích ghi bàn của Ronaldo trở thành chủ đề gây tranh cãi. Tại World Cup 2022 trong trận gặp Uruguay, bàn thắng ban đầu tưởng chừng thuộc về CR7 sau đó đã được tính cho Bruno Fernandes nhờ công nghệ cảm biến trong bóng xác nhận anh chưa chạm bóng. Xa hơn vào năm 2010, pha lập công duy nhất giúp Real Madrid thắng Mallorca cũng được tính cho trung vệ Pepe, bất chấp những khẳng định từ phía đội bóng Hoàng gia Ban Nha rằng Ronaldo mới là người đưa bóng vào lưới.