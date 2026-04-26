Vì sao bạn luôn nghĩ mình bị trả lương thấp hơn người khác?

Có những lúc bạn chỉ vô tình nghe được mức lương của ai đó, hoặc nhìn cách họ tiêu tiền rồi tự hỏi: “Ủa, sao mình làm cũng vậy mà lại không được như thế?” Cảm giác này không cần bằng chứng rõ ràng, nó vẫn xuất hiện và càng nghĩ càng thấy có lý. Nhưng điều đáng nói là, nhiều khi bạn không thực sự thiếu tiền hơn người khác, bạn chỉ đang thiếu một bức tranh đầy đủ để hiểu mình đang đứng ở đâu.

Bạn đang so sánh trong một bức tranh không đầy đủ

Thứ bạn biết về người khác thường chỉ là vài mảnh ghép: một con số nghe được đâu đó, một cách sống nhìn qua mạng xã hội, hoặc cảm giác họ “có vẻ ổn hơn”. Nhưng bạn không có dữ liệu về cách họ deal lương, không biết họ có thêm thu nhập nào khác, càng không rõ họ đang chịu áp lực gì phía sau.

Trong khi đó, với bản thân mình, bạn lại thấy rất rõ: công việc nhiều, deadline dày, những lần phải làm thêm, những lúc cảm thấy mình chưa được ghi nhận. Khi một bên là “toàn bộ câu chuyện của mình”, còn một bên chỉ là “phiên bản đã được lọc của người khác”, kết quả so sánh gần như đã có sẵn. Bạn sẽ luôn cảm thấy mình đang ở thế thấp hơn, dù thực tế chưa chắc đã như vậy.

Bạn không thật sự biết mình đang ở đâu trên thị trường

Một trong những lý do lớn nhất khiến cảm giác “bị trả thấp” xuất hiện là vì bạn không có một con số tham chiếu đủ rõ. Rất nhiều người đi làm 3-5 năm nhưng chưa từng thực sự tìm hiểu: với vị trí, kinh nghiệm, kỹ năng hiện tại thì mức lương hợp lý trên thị trường là bao nhiêu. Không có những tiêu chí đó, bạn sẽ dễ bị kéo theo những câu chuyện rời rạc xung quanh.

Nghe một người lương cao hơn là thấy mình thấp, mà không biết đó là trường hợp đặc biệt hay mặt bằng chung. Thậm chí, có những trường hợp người khác lương cao hơn đơn giản vì họ vào công ty ở thời điểm khác, deal tốt hơn, hoặc đang chịu trách nhiệm cho nhiều đầu việc hơn - nhưng những yếu tố này thường không được nhìn thấy. Khi thiếu dữ liệu, bạn sẽ dùng cảm xúc để lấp khoảng trống đó, và cảm xúc thì hiếm khi công bằng.

Bạn đang vô thức dùng lương để đo giá trị bản thân

Đây là điểm khiến câu chuyện trở nên nặng nề nhất. Khi lương trở thành thước đo trực tiếp cho năng lực, mỗi lần thấy người khác cao hơn, bạn không chỉ nghĩ “mình kiếm ít hơn” mà còn nghĩ “mình kém hơn”. Nhưng thực tế, lương là kết quả của rất nhiều biến số: khả năng đàm phán, ngân sách công ty, mức độ ưu tiên của vị trí, thời điểm tăng lương, thậm chí là… may mắn.

Nó không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác bạn giỏi đến đâu. Có những người giỏi nhưng chưa bao giờ deal lương tốt. Có những người không hẳn vượt trội nhưng lại biết cách “định giá” bản thân tốt hơn. Nếu bạn lấy một con số nhiều biến số như vậy để đo trực tiếp giá trị của mình, cảm giác hụt hẫng gần như là điều khó tránh.

Cảm giác bị trả lương thấp không phải lúc nào cũng sai, nhưng nếu nó chỉ đến từ những so sánh mơ hồ, nó sẽ khiến bạn mệt nhiều hơn là giúp bạn tiến lên. Thay vì cố đoán người khác đang kiếm bao nhiêu, điều hữu ích hơn là hiểu rõ mình đang ở đâu, giá trị của mình nằm ở đâu, và mình có thể làm gì để dịch chuyển vị trí đó. Vì cuối cùng, thứ giúp bạn thoát khỏi cảm giác “bị trả thấp” không phải là biết lương của người khác, mà là kiểm soát được câu chuyện tài chính của chính mình.