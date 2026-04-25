Người lương 70 triệu bận “tối mày tối mặt”, người lương 30 triệu làm xong rồi chơi: Ai sướng hơn?

Thử lấy 1 ví dụ thế này: 2 người bằng tuổi, cùng xuất phát điểm, cùng đi làm văn phòng kiếm tiền nhưng 1 người lương 70 triệu/tháng, còn 1 người thì chỉ được 30 triệu. Lúc này, chắc hẳn ai cũng nghĩ người lương 70 triệu sẽ thành công hơn, hạnh phúc hơn, có cuộc sống đủ đầy hơn hẳn người 30 triệu.

Tuy nhiên trên thực tế, đó có thể chỉ là bề nổi của 1 tảng băng chìm. Thứ người ngoài thấy là mức lương cao, là những con số “vô hồn”, còn người trong cuộc đôi khi lại đang thở dài. Lương 70 triệu nhưng ngày nào cũng quay cuồng với công việc, lúc nào cũng “đầu tắt mặt tối”: Liệu có hạnh phúc hơn người lương 30 triệu mà sống chill chill?

1. Hai mặt của “lương cao”

Tiền rõ ràng rất quan trọng. Nó giúp chúng ta trả hóa đơn, lo cho gia đình, tạo cảm giác an toàn.

Người lương 70 triệu có thể không phải lo nghĩ chuyện chi tiêu cơ bản, nhưng lại đối mặt với áp lực công việc lớn hơn. Deadline dồn dập, trách nhiệm cao, sai một quyết định có thể trả giá đắt. Cảm giác mệt mỏi vì vậy không nằm ở việc thiếu tiền, mà đến từ việc luôn phải căng mình ra để giữ mức thu nhập đó.

Ảnh minh họa

Thế nên “lương cao” không hẳn đã là phần thưởng, mà là một dạng ràng buộc. Thu nhập càng tốt, trách nhiệm càng cao và guồng công việc cũng khó dừng lại hơn. Nhiều người không hẳn muốn làm thêm, nhưng vẫn phải làm vì nếu chậm lại, mọi thứ có thể bị ảnh hưởng. Thành ra, tiền giải quyết được những nỗi lo bên ngoài, nhưng lại vô tình tạo thêm áp lực từ bên trong - thứ không dễ nhìn thấy nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác mỗi ngày.

Trong khi đó, người có mức lương “vừa vừa” có thể không quá dư dả để thoải mái chi tiêu, nhưng cũng không đến mức chật vật, nên áp lực giữ bằng được thu nhập không quá nặng nề. Công việc vì thế thường có điểm dừng rõ ràng hơn: hết giờ là xong, ít khi phải mang việc về nhà hay bị kéo vào guồng quay liên tục.

Nhịp sống của nhóm này thường chậm hơn một chút. Buổi tối có thể dành cho những việc rất bình thường như nấu ăn, đi bộ, gặp bạn bè, hoặc đơn giản là nghỉ ngơi đúng nghĩa. Chính những khoảng thời gian tưởng như nhỏ này lại tạo ra cảm giác thư giãn mà nhiều người thu nhập cao đang thiếu. Không phải vì họ không có tiền để tận hưởng, mà vì họ không còn đủ thời gian và năng lượng để tận hưởng.

2. Sự cân bằng không đến từ tiền bạc, mà từ khả năng kiểm soát cuộc sống

Có một thực tế khá dễ thấy: Khi quá bận và quá mệt, con người không còn nhiều năng lượng để tận hưởng. Một bữa ăn ngon cũng trở nên qua loa nếu đầu óc vẫn nghĩ về công việc. Một chuyến đi chơi cũng khó trọn vẹn nếu điện thoại liên tục có việc. Người lương 70 triệu có thể có điều kiện trải nghiệm nhiều thứ hơn, nhưng không phải lúc nào cũng có đủ sự thoải mái để tận hưởng chúng. Trong khi đó, người lương 30 triệu, dù lựa chọn ít hơn, lại có thể tận hưởng trọn vẹn những gì họ có.

Nhìn bề ngoài, người lương 30 triệu có vẻ thoải mái hơn vì ít áp lực hơn. Nhưng nghĩ kỹ hơn, điều tạo ra cảm giác sống cân bằng là việc họ kiểm soát được nhịp sống của mình. Họ biết khi nào làm việc, khi nào nghỉ ngơi, và có thể thực sự tách mình ra khỏi công việc.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, nhiều người thu nhập cao lại bị công việc choán gần hết thời gian và suy nghĩ. Dù kiếm được nhiều tiền, họ vẫn luôn trong trạng thái bị cuốn đi, khó có cảm giác thư thả.

3. Mức thu nhập không quyết định mức độ hạnh phúc

Không thể kết luận rằng lương 30 triệu “sướng” hơn hay lương 70 triệu “khổ” hơn. Vấn đề nằm ở cách sống của mỗi người. Có người thu nhập cao nhưng vẫn biết giữ ranh giới với công việc, dành thời gian cho bản thân, nên họ vẫn thoải mái. Ngược lại, có người thu nhập không quá cao nhưng luôn lo lắng, so sánh, hoặc chi tiêu vượt khả năng, thì vẫn cảm thấy áp lực.

Cuối cùng, câu hỏi “ai sướng hơn” thực ra không nằm ở con số thu nhập. Nó nằm ở việc mỗi người có đang sống theo cách mình muốn hay không. Tiền có thể giúp cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng nếu phải đánh đổi quá nhiều thời gian, sức khỏe và sự thoải mái, thì lợi ích đó cũng không còn trọn vẹn. Một cuộc sống dễ chịu không chỉ là kiếm được bao nhiêu, mà là giữ lại được bao nhiêu thời gian và năng lượng cho chính mình.