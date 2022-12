Vị hôn phu của Diễm My 9X nói lời ngọt ngào, hé lộ toàn cảnh màn cầu hôn trên khinh khí cầu

Sau hơn 6 năm bên nhau, Diễm My 9X và bạn trai đã đi đến cái kết đẹp. Nữ diễn viên được bạn trai doanh nhân cầu hôn trên khinh khí cầu khi cả hai có chuyến du lịch tại Úc. Đến sáng ngày 27/12, Vinh Nguyễn - vị hôn phu của Diễm My 9X đã có chia sẻ đầu tiên sau khi "chốt đơn" bạn gái.

Cụ thể, chồng tương lai của Diễm My chia sẻ: "Tất cả những nơi chúng tôi đã đi qua và sắp đi qua. Đây là nơi tôi đã thì thầm lặp đi lặp lại rằng: Anh yêu em". Kèm theo đó, nam doanh nhân hé lộ cận chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dành tặng cho Diễm My trong ngày đặc biệt. Rất nhiều bạn bè, người thân và sao Việt đã gửi lời chúc mừng đến với cặp đôi khi chuẩn bị bước qua một giai đoạn mới mang tên hôn nhân.

Diễm My rạng rỡ khoe nhẫn kim cương sau khi được bạn trai cầu hôn

Cận chiếc nhẫn Vinh Nguyễn dành tặng cho bạn gái Diễm My

Cũng trong sáng nay, Diễm My đã chia sẻ toàn cảnh buổi cầu hôn trên khinh khí cầu. Theo đó, cặp đôi phải có mặt tại một bãi đất rộng lớn từ tờ mờ sáng, ekip hơn chục người tất bật chuẩn bị khinh khí cầu. Vinh Nguyễn thể hiện rõ sự hồi hộp khi sắp xếp màn cầu hôn đáng nhớ cho bạn gái. Cặp đôi liên tục trao nhau cái hôn, nắm tay vô cùng ngọt ngào khiến ai xem cũng phải ghen tị. Hiện tại, Diễm My 9x chưa tiết lộ về kế hoạch tổ chức đám cưới.

Cặp đôi có mặt tại một khu đất trống từ rạng sáng để chuẩn bị cho thời khắc đặc biệt

Cả hai có những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào

Vinh Nguyễn hồi hộp nhưng luôn dành cử chỉ tình cảm cho Diễm My

Khinh khí cầu được chuẩn bị và bay lên vào lúc bình minh bắt đầu

Diễm My 9X và Vinh Nguyễn đã có 6 năm bên nhau, có giai đoạn tan vỡ nhưng tái hợp và gắn bó đến hiện tại. Diễm My 9X được bạn trai ủng hộ làm nghệ thuật. Dù chưa về làm dâu nhưng Diễm My có mối quan hệ rất thân thiết với gia đình của nhà chồng tương lai.

Người hâm mộ đang mong chờ hôn lễ của Diễm My và Vinh Nguyễn

Ảnh: FBNV