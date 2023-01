Vén màn bí mật, chiêu trò game show nổi tiếng

Trên mạng xã hội Reddit, nhiều người từng có người thân, bạn bè hay chính họ là thí sinh của chương trình thực tế như American Idol, America’s Got Talent đã chỉ ra những chiêu trò của các nhà sản xuất.

Tài khoản có tên mynamisblanked kể: "Người bạn của tôi hát rất ổn, ít nhất cô ấy có thể dùng tài năng đó để kiếm tiền. Cô ấy ứng tuyển và bị loại. Giám khảo không phải ca sĩ nổi tiếng như trên truyền hình mọi người thấy.

Những người mà có giọng hát tồi tệ đều được lựa chọn. Lý do vì họ hát quá kinh khủng, mục đích là gây cười và để người ta nhạo báng. Sau khi biết được sự thật, tôi chẳng xem chương trình thực tế nào nữa".

Tài khoản tên Jenana nhận được nhiều phản hồi cho biết vai trò của ban giám khảo là giả dối nhất. "Tất cả đều được lên kịch bản. Lựa chọn của giám khảo chính là sự lựa chọn của nhà sản xuất. Có nhiều cuộc họp đã diễn ra, giám khảo chỉ tham gia vào giai đoạn cuối.

Show thi tài năng thường phải đảm bảo đa dạng thành phần thí sinh. Tập cuối cần có sự cân bằng giữa đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người già, thanh niên...

Loạt danh sách các bài hát được cấp phép sẽ được chọn ra. Những thí sinh vượt qua vòng thử giọng chỉ được hát nhạc trong danh sách này. Nhạc của The Beatles, Bob Dylan và Michael Jackson thường không được sử dụng", người này tiết lộ.

Độc giả peteo11 tường thuật chi tiết câu chuyện dài: "Hồi học trung học, lớp tôi có anh bạn tên Tom hát rất hay. Trong ký ức của tôi luôn là hình ảnh cậu ta ngâm nga hát trong khi lớp mỗi khi trống tiết hoặc mọi người đang im lặng học bài.

Một ngày, cậu thông báo rằng sẽ đi thử giọng tại The X-Factor vào thứ 4. Ngày thứ 5, cậu ta kể đã thử giọng trước hai nhà sản xuất âm nhạc nhưng không được ghi hình. Make you feel my love của Adele là bài hát cậu ta làm tốt. Họ yêu cầu thêm Listen của Beyonce ở tông cao, Tom làm không tốt, nói cách khác là cực kỳ tệ. Cậu ta không thể lên nốt cao và bị lạc giọng, nhưng giám khảo lại luôn miệng khen Tom làm tốt. Họ nói: 'Không ổn lắm nhưng tự nhiên và đó là những gì The X-Factor cần. Bạn là viên kim cương thô cần được mài giũa'.

Họ đã thỏa thuận với Tom rằng cậu sẽ vượt qua buổi thử giọng với điều kiện phải hát lại Listen. Tom đồng ý và lo lắng nếu trình diễn lại ca khúc vượt quá khả năng trước mặt ban giám khảo chính thức. Họ bỗng nhiên cắt ngang và kéo cậu ấy lại, yêu cầu hát Listen. Dĩ nhiên Tom không muốn hát bài đó, vì thế cậu ta bị loại. Tom nói họ chỉ muốn làm bẽ mặt cậu ta vì trong khi đợi, cậu gặp nhiều thí sinh hát hò tệ hại nhưng được nhà sản xuất khen ngợi. Cơ bản mọi người đều được nhận xét là ổn và được giao kèo để qua vào thử giọng. Sự thực, mấy người này bị đánh trượt hết, họ vào vòng trong chỉ để gây cười cho ban giám khảo thật".

Một trong những chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nổi tiếng trên thế giới.

Đáp trả lại câu chuyện trên, tài khoản khác nói thêm: "Có lần tôi xem video trên YouTube, cô gái này tham gia show tài năng. Khi diễn xong, cô ấy lập tức bị loại. Bỗng nhiên, cô ta hét lên: 'Các người đã yêu cầu tôi hát bài này mà! Tôi thậm chí còn không muốn hát nó!'. Những giám khảo ngơ ngác không hiểu chuyện gì, khán giả xung quanh la ó. Khi xem tôi đã hoài nghi, đọc câu chuyện của bạn tôi thêm phần khẳng định điều đó. Mọi chuyện sắp đặt sẵn hết rồi".

Trường hợp trên khiến nhiều khán giả nhớ tới Zoe Alexander - người phụ nữ từng có màn xáo trộn hội trường X-Factor Anh khi quăng mic, chửi thề ban giám khảo vì bị loại.

Zoe có ngoại hình na ná ca sĩ Pink và từng kiếm sống khi đóng giả Pink. Cô tham gia chương trình với mong muốn thoát khỏi cái bóng đã luôn gắn liền với mình lâu nay.

Giám khảo cho rằng cô nên là chính mình và hãy đừng bắt chước Pink. Lúc này, Zoe tỏ rõ nét mặt khó hiểu và nhận ra mình bị phản bội. Cô hét lên khi bị loại: "Chính các người bảo tôi đóng Pink cơ mà".

Zoe Alexander chửi thề, ném mic khi bị loại. Cô nói chính ê-kíp đã yêu cầu cô ăn mặc như Pink.

Phần trình diễn của Zoe bị cười nhạo và giễu cợt. Tuy nhiên, sau khi đoạn clip này lên sóng, nhiều khán giả nhận ra có sự sắp đặt. Họ chỉ ra việc bản sao của Pink muốn đi tìm lại bản ngã nhưng lại tiếp tục chọn nhạc của Pink là điều vô lý. Khán giả cho rằng Zoe Alexander dường như bị sốc với chiêu trò của nhà đài nên mới có phản ứng như vậy.

Phần thi của Zoe Alexander là một trong những màn biểu diễn có phản ứng gây sốc nhất lịch sử X-Factor.

Một tài khoản tự xưng là nhân viên cũ từng làm việc tại America's Got Talent lên tiếng: "Tôi đã làm việc cho America's Got Talent ở San Antonio. Những người lâu năm ở đây cho biết những ai đến chỉ để thử giọng gần như cơ hội thực hiện trước mặt ban giám khảo bằng 0.

Vòng sơ khảo thật không được chiếu lên TV, nơi hàng ngàn người góp mặt và hầu hết những người xuất hiện trên truyền hình đều được ê-kíp tiếp cận từ trước, chủ yếu là những người họ tìm thấy trên YouTube. Những ai nghĩ đơn giản chỉ hát mà đi thi, tôi cho rằng họ có 1/1000 cơ hội đến vòng trình chiếu trên TV mà ai cũng nghĩ là vòng đầu".

Với những chương trình hẹn hò nổi tiếng cũng gây ra tranh cãi và khiến khán giả nghi ngờ về độ chân thực. Họ đến vì muốn tìm người thương hay cốt chỉ là màn kịch để đánh bóng tên tuổi.

Chương trình hẹn hò bị nhiều người "bóc mẽ". Ảnh: Netflix.

Tài khoản nhận là nhân viên nhà đài xác nhận: "Tôi làm trong công ty làm show tình yêu trên truyền hình. Lúc ghép cặp thành công, hai người âu yếm ôm nhau, nhưng cắt máy vào hậu trường, họ rẽ ngang kiểu đường em em đi, đường anh anh đi".