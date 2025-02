Về quê tổ chức đám tang cho bố, 4 người con tử vong bất thường trong phòng

Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, khi một gia đình mất đi 5 người thân chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cụ ông 90 tuổi trong một gia đình sống ở thôn Tiểu Oa mới qua đời vì tuổi cao sức yếu. Ba người con trai và một người con rể sau khi nhận tin dữ đã gấp rút trở về quê để lo liệu hậu sự cho cha.

4 người con đột ngột qua đời chỉ sau một đêm.

Sau nhiều ngày túc trực và làm các nghi lễ truyền thống, gia đình đã an táng cụ vào sáng ngày 25/2 theo giờ địa phương. Vì quá mệt mỏi sau nhiều ngày lo tang lễ, cả bốn người bao gồm con trai và con rể đã xin phép mẹ đi ngủ sớm vào tối hôm đó. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ được rằng đó là lần cuối cùng người thân gặp được họ.

Sáng hôm sau, người nhà không thấy họ thức dậy nên đã vào phòng kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện ra cả bốn người đều đã tử vong.

Nguyên nhân được hé lộ khiến ai cũng đau xót

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của 4 người con đều là do ngộ độc khí carbon monoxide (CO).

Trong những ngày qua, nhiệt độ ở Sơn Tây xuống thấp nên một người thân trong gia đình đã đốt củi trong phòng để sưởi ấm. Có thể do sợ lượng củi không đủ, người này đã thêm than vào để giúp căn phòng ấm hơn. Không ngờ được chính hành động này lại dẫn đến lượng khí CO trong phòng tăng cao, phòng đóng kín đã gây ngộ độc cho cả bốn người.

Sự ra đi của 5 người đàn ông trong gia đình trong thời gian ngắn ngủi đã gây ra nỗi đau tột cùng cho người thân. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, chính quyền đã vào cuộc để hỗ trợ gia đình vượt qua mất mát này.

Sự việc đau lòng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn trong sinh hoạt, đặc biệt là việc sử dụng than để sưởi ấm trong mùa đông.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thường xuyên kiểm tra hệ thống thông gió, đảm bảo không gian sống luôn được lưu thông không khí. Khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm, cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.

Để đảm bảo an toàn, mọi người nên:

Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị sưởi ấm.

Đảm bảo không gian sống luôn thông thoáng, đặc biệt là khi sử dụng các thiết bị đốt nhiên liệu.

Lắp đặt thiết bị báo động CO trong nhà.

Tìm hiểu về các triệu chứng ngộ độc CO và cách xử lý khi gặp tình huống khẩn cấp.

Hy vọng rằng, những thảm kịch tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa.