Về quê nghỉ hè, sinh viên "săn" thêm ưu đãi gửi hàng

Hành lý, tư trang và quà tặng không còn là nỗi lo của sinh viên khi về quê. Ứng dụng giao hàng cá nhân J&T Express trở thành giải pháp tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian và mang đến nhiều ưu đãi thiết thực.

Hè đến kéo theo nhu cầu gửi hàng cá nhân tăng cao

Kết thúc năm học cũng là thời điểm nhu cầu gửi đồ dùng cá nhân và quà tặng từ các thành phố lớn về quê của sinh viên tăng đáng kể. Tuy nhiên, việc di chuyển bằng xe khách, tàu hỏa hay máy bay khiến không ít bạn gặp khó khăn khi phải mang theo nhiều hành lý, đặc biệt là những sinh viên học tập xa nhà.

Song, những trở ngại đó hiện không còn là vấn đề quá lớn với thế hệ Gen Z – những công dân số đã quen tối ưu hóa cuộc sống qua màn hình điện thoại. Với họ, cảnh mang vác hành lý ra bến xe đông đúc trong ngày hè oi ả đã không còn là lựa chọn duy nhất. Thay vì chấp nhận sự bất tiện đó, nhiều bạn trẻ chuyển sang các giải pháp vận chuyển thông minh, nơi công nghệ đứng ra giải quyết chỉ bằng vài cú chạm.

Ứng dụng giao hàng cá nhân mang đến dịch vụ gửi đồ nhanh chóng trong mùa hè

Xu hướng tiêu dùng này được thúc đẩy bởi sự phát triển của các nền tảng giao hàng hiện đại, tiêu biểu như ứng dụng giao hàng cá nhân J&T Express. Sở hữu giao diện được thiết kế tối giản, dễ sử dụng, người dùng có thể hoàn tất thủ tục tạo đơn chỉ với vài thao tác ngay tại nhà. Từ khâu nhập thông tin, lựa chọn thời gian lấy hàng đến xác nhận đơn gửi đều được thực hiện trên cùng một giao diện.

Đối với sinh viên - nhóm người dùng thường xuyên phải cân đối chi tiêu, việc hệ thống hiển thị trước cước phí vận chuyển giúp họ chủ động hơn khi tính toán ngân sách và giải quyết được rào cản tâm lý lo ngại các khoản chi phí phát sinh.

Ngoài ra, tính năng theo dõi đơn hàng theo thời gian thực giúp khách hàng nắm bắt tiến trình vận chuyển mà không cần mất thời gian liên hệ tra cứu.

Hội nhóm trực tuyến trở thành cầu nối người dùng

Điểm mấu chốt giúp ứng dụng giao hàng cá nhân của J&T Express trở thành lựa chọn của nhiều sinh viên trong mùa bế giảng là dịch vụ shipper đến tận nơi lấy hàng miễn phí chỉ từ một đơn. Qua đó, người dùng không phải tự mang những thùng đồ cồng kềnh ra bưu cục hay bến xe trong giai đoạn cao điểm về quê. Giải pháp này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển mà còn giảm bớt những rủi ro như thất lạc, nhầm lẫn hoặc hư hỏng đồ đạc trong quá trình vận chuyển qua nhiều điểm trung chuyển.

Bài đăng chia sẻ trải nghiệm của người dùng trên Facebook

Theo như chia sẻ của người dùng tên Thanh Trúc, ứng dụng không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình gửi hàng mà còn giúp cả người gửi và người nhận chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian. Thay vì phải phụ thuộc vào lịch trình của các phương thức vận chuyển truyền thống, việc tạo đơn và nhận hàng có thể được thực hiện linh hoạt theo nhu cầu của mỗi bên.

Chính nhờ những tiện ích này, ứng dụng dần trở nên quen thuộc trong cộng đồng sinh viên - nhóm khách hàng thường xuyên kết nối và trao đổi thông tin qua các hội nhóm trên mạng xã hội. Trâm Anh, sinh viên năm ba tại TP.HCM, cho biết cô biết đến ứng dụng giao hàng cá nhân J&T Express thông qua mã giới thiệu được chia sẻ trong nhóm Diễn đàn sinh viên trên Facebook.

Sinh viên này cũng biết đến chương trình ưu đãi "Mời thêm bạn, nhận thêm quà" đang được J&T Express triển khai trong tháng 6, theo đó người dùng mới đăng ký tài khoản thành công thông qua mã giới thiệu có thể nhận voucher giảm cước phí vận chuyển.

"Trước khi về quê, tôi cần gửi một số sách và quà mua ở thành phố về cho gia đình. Thấy bạn trong nhóm chia sẻ mã giới thiệu nên tôi tải ứng dụng thử. Nhờ vậy tôi nhận được voucher giảm 50% cước phí cho đơn hàng đầu tiên", Trâm Anh chia sẻ.

Chia sẻ tiện ích, nhận thêm ưu đãi

Để khuyến khích người dùng lan tỏa trải nghiệm dịch vụ, chương trình ưu đãi "Mời thêm bạn, nhận thêm quà" của J&T Express cho phép người dùng chia sẻ đường dẫn, mã giới thiệu hoặc mã QR tới bạn bè thông qua các nền tảng nhắn tin và mạng xã hội quen thuộc.

Hoàng Hải, sinh viên năm nhất tại TP. HCM cho biết điều khiến anh muốn giới thiệu ứng dụng cho bạn bè là vì cơ chế ưu đãi cho cả hai. "Bạn tôi được nhận bộ voucher giảm cước phí với tổng giá trị 100.000 đồng, còn tôi ngoài voucher giảm phí vận chuyển cũng có cơ hội nhận thêm phiếu mua hàng trị giá lên đến 150.000 đồng khi đạt các mốc mời thành công 3-10 người dùng mới. Với sinh viên, những ưu đãi này khá hữu ích vì giúp tiết kiệm thêm một khoản chi phí trong dịp nghỉ hè", Hải chia sẻ.

Một lần chia sẻ, thêm nhiều người biết đến giải pháp gửi hàng tiện lợi.

Trong bối cảnh các cộng đồng sinh viên ngày càng gắn kết trên môi trường số, những dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu thường được lan truyền nhanh chóng thông qua trải nghiệm thực tế. Với các nền tảng giao hàng như ứng dụng giao hàng cá nhân của J&T Express, việc chia sẻ dịch vụ không chỉ dừng lại ở nhu cầu cá nhân mà còn trở thành một phần trong thói quen kết nối giữa bạn bè, người thân và các nhóm trực tuyến. Nhiều bạn trẻ chủ động giới thiệu giải pháp tiện lợi này trong các hội nhóm học tập, ký túc xá hay đồng hương, đặc biệt khi cả người giới thiệu lẫn người được giới thiệu đều có thể nhận thêm những giá trị từ chương trình ưu đãi đi kèm.