Cách tích hợp hộ chiếu vào ứng dụng VNeID mà người dân nên làm càng sớm càng tốt

Bộ Công an hiện đã cho phép người dân tích hợp trực tiếp hộ chiếu vào ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID. Việc mang theo nhiều loại giấy tờ cá nhân giờ đây đã không còn là nỗi lo khi những thông tin quan trọng nhất đều có thể nằm gọn trong siêu ứng dụng này.

Việc đồng bộ hộ chiếu vào VNeID không chỉ mang lại sự tiện lợi tối đa mà còn giúp người dân tiết kiệm đáng kể thời gian khi tham gia các thủ tục hành chính. Bạn sẽ hạn chế được tối đa rủi ro thất lạc giấy tờ gốc hay tình trạng quên mang theo hộ chiếu mỗi khi cần di chuyển hoặc làm việc với các cơ quan chức năng. Đây được xem là một bước tiến quan trọng giúp việc quản lý giấy tờ cá nhân trở nên hiện đại, gọn nhẹ và an toàn hơn bao giờ hết.

Dưới đây là cách tích hợp hộ chiếu vào ứng dụng VNeID, giúp người dân thực hiện nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Bước 1: Tại giao diện ứng dụng VNeID bạn nhấn vào mục Ví giấy tờ ở bên dưới. Tiếp tục nhấn vào phần Tích hợp giấy tờ để thực hiện.

Bước 2: Ở giao diện như hình, bạn nhấn vào nút Tạo mới yêu cầu để thực hiện. Người dùng chọn Hộ chiếu ở bên dưới.

Bước 3: Hiển thị giao diện để thêm thông tin hộ chiếu của bạn. Chúng ta điền đầy đủ thông tin được yêu cầu và điền chính xác. Đánh dấu vào ô “Tôi xác nhận các thông tin trên là đúng”.

Điền xong thì nhấn Gửi yêu cầu bên dưới để gửi cho VNeID. Ứng dụng sẽ thông báo hệ thống đã tiếp nhận thông tin hồ sơ của bạn và tiến hành xử lý.

Bước 4: Thông tin của bạn sẽ được Cục quản lý xuất nhập cảnh duyệt thông tin và hồ sơ. Nếu thành công sẽ hiển thị trong Ví giấy tờ để bạn trình giấy tờ khi được yêu cầu, hoặc có nhu cầu xem thông tin hộ chiếu.

Sau khi được tích hợp thành công, người dùng có thể xem trực tiếp hộ chiếu điện tử ngay trên VNeID.

Lưu ý:

Quá trình phê duyệt yêu cầu có thể sẽ phải mất vài ngày mới hoàn tất. Sau quá trình này, thông tin hộ chiếu mới được tích hợp vào ứng dụng VNeID của công dân. Để kiểm tra xem hộ chiếu đã được cập nhật và tích hợp vào ứng dụng VNeID hay chưa, công dân nhấn vào mục “Ví giấy tờ” trên ứng dụng. Tình trạng cập nhật thông tin hộ chiếu vào ứng dụng sẽ được cập nhật tại đây.

Trong trường hợp cần xuất trình thông tin hộ chiếu đã tích hợp vào VNeID, truy cập ứng dụng này, chọn “Ví giấy tờ” từ menu bên dưới, chọn “Xuất trình giấy tờ” sau đó chọn “Hộ chiếu” từ danh sách hiện ra.

Người dùng chỉ có thể xuất trình hộ chiếu trên VNeID khi cần cung cấp thông tin hoặc làm các thủ tục như đi máy bay chặng nội địa… Trong trường hợp cần làm các thủ tục hải quan, người dùng vẫn phải sử dụng hộ chiếu bản cứng để kiểm tra thông tin và đóng dấu xuất nhập cảnh.

Việc tích hợp hộ chiếu vào VNeID mang lại tiện ích thiết thực, người dân có thể xuất trình hộ chiếu ngay trên ứng dụng thay cho bản giấy, dễ dàng tra cứu chính xác thông tin; tính an toàn và bảo mật cũng được nâng cao khi thông tin cá nhân được bảo vệ bằng công nghệ định danh điện tử hiện đại.