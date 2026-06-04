Phú Quốc bứt phá làn sóng du lịch hè 2026 với mức tăng 56% lượng tìm kiếm

Nhân dịp triển khai chương trình Mega Sale 6.6, Traveloka tiết lộ xu hướng du lịch nội địa của du khách Việt trong mùa hè 2026, với Phú Quốc và Đà Nẵng vượt trội về lượng đặt dịch vụ du lịch.

Trong bối cảnh mùa du lịch hè bước vào cao điểm cùng kỳ nghỉ dài của học sinh, dữ liệu từ Traveloka - đơn vị ứng dụng công nghệ trực tuyến về du lịch hàng đầu Đông Nam Á - cho thấy lượng đặt dịch vụ du lịch nội địa đang tăng trưởng mạnh mẽ. Theo ghi nhận từ nền tảng, du khách Việt ngày càng ưu tiên những chuyến du lịch biển đảo chất lượng cao, kỳ nghỉ tại các đô thị lớn (staycation) và các hành trình gắn với sự kiện, lễ hội, mang lại giá trị trải nghiệm nổi bật.

"Điều chúng tôi ghi nhận trong mùa hè này là hình ảnh một thế hệ du khách Việt chủ động và có chủ đích hơn trong việc lên kế hoạch du lịch, xem các chuyến đi nội địa như một phần quan trọng của phong cách sống và nhu cầu tái tạo năng lượng", bà Huỳnh Thị Mai Thy - Giám đốc Traveloka Việt Nam, chia sẻ. "Dù là xây dựng chuyến đi với trọng tâm là Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, hay tìm kiếm kỳ nghỉ biển đảo tại Phú Quốc, vai trò của Traveloka là giúp hành trình trở nên đơn giản và thuận tiện hơn. Thông qua nền tảng tích hợp toàn diện, chúng tôi mang đến trải nghiệm dễ dàng hơn trên từng bước lên kế hoạch, từ việc kết nối với các dịch vụ hàng không đến các lựa chọn lưu trú chất lượng cao tại điểm đến".

Theo phân tích thị trường của Traveloka, nhu cầu du lịch nội địa trong tháng 6 và tháng 7 tập trung chủ yếu vào các điểm đến ven biển nổi bật và những trung tâm đô thị lớn. Du khách ngày càng có xu hướng lựa chọn hành trình gắn với các hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, sự kiện văn hóa đặc sắc và khả năng kết nối giao thông thuận tiện, với đường bộ và đường hàng không:

Đà Nẵng là tâm điểm lưu trú mùa hè: Khẳng định vị thế là điểm đến mùa hè hàng đầu Việt Nam, Đà Nẵng chính thức vươn lên vị trí số 1 trong danh sách các điểm đến lưu trú được ưa chuộng nhất trên nền tảng Traveloka, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lượng đặt vé máy bay của du khách nội địa. Sức hút của thành phố tiếp tục được củng cố khi được xếp thứ hai trong danh sách "Những điểm đến mùa hè tuyệt vời nhất châu Á" của Lonely Planet, trong khi Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) được Travel + Leisure bình chọn vào Top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất thế giới.

Phú Quốc khẳng định sức hút du lịch biển đảo: Các điểm đến biển đảo đang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong mùa hè năm nay, với Phú Quốc nổi bật là điểm đến có mức tăng trưởng cao bậc nhất cả nước khi lượng tìm kiếm vé máy bay mùa hè tăng 56%. Theo sau là Côn Đảo với mức tăng 42%, cho thấy các kỳ nghỉ biển đảo chất lượng cao tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt trong mùa nắng nóng.

Các đô thị lớn và xu hướng du lịch ngắn ngày tiếp tục được ưa chuộng: TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội nằm trong nhóm các điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất về vé máy bay, phản ánh nhu cầu đối với các chuyến nghỉ ngắn ngày tại đô thị. Đồng thời, Vũng Tàu nổi lên như một điểm nóng về lưu trú nhờ Xu hướng du lịch tự lái đến các điểm gần thành phố. Bên cạnh đó, những điểm đến ven biển quen thuộc như Nha Trang, Quy Nhơn, và Mũi Né vẫn duy trì sức hút ổn định trên nền tảng khi bước vào giai đoạn cao điểm du lịch tháng 8.

Trong khi du lịch nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, dữ liệu khu vực từ Traveloka cũng ghi nhận sự quan tâm đáng kể đối với các chuyến du lịch quốc tế, được thúc đẩy bởi các sự kiện giải trí quy mô lớn, lễ hội âm nhạc và các chuyến lưu diễn quốc tế tại những điểm đến lân cận. Thái Lan tiếp tục là điểm đến quốc tế được du khách Việt yêu thích nhất, trong khi Singapore và Malaysia lần lượt giữ vị trí thứ hai và thứ ba trong danh sách các điểm đến nước ngoài được quan tâm nhiều nhất.

Du khách Việt lên kế hoạch sớm hơn và săn ưu đãi lớn hơn cho mùa du lịch hè

Dữ liệu từ Traveloka cũng cho thấy du khách ngày càng có xu hướng lên kế hoạch sớm và tận dụng các chiến dịch khuyến mãi lớn để đặt dịch vụ trong mùa cao điểm du lịch. Điều này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng du lịch, khi người dùng trở nên chủ động hơn trong việc tối ưu hóa cả chi phí lẫn trải nghiệm cho mỗi chuyến đi.

Đáp ứng xu hướng này, Traveloka triển khai chương trình "Mega Sale 6.6 - Summer Deals Up to 666K" từ ngày 1/6 đến 7/6/2026, mang đến hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho vé máy bay, khách sạn và các hoạt động du lịch trên toàn khu vực:

Ưu đãi vé máy bay: Săn vé máy bay với mức giá hấp dẫn chỉ từ 666.000 VNĐ.

Ưu đãi khách sạn & hoạt động du lịch: Nhận ưu đãi lên đến 50% cho khách sạn và chương trình Mua 1 Tặng 1 đối với các sản phẩm hoạt động du lịch.

Flash Sale hằng ngày (1-7/6): Đón loạt ưu đãi sâu trong hai khung giờ vàng mỗi ngày từ 11:00 – 13:00 và 20:00 – 22:00.

Coupon cộng dồn Peak Day (4-6/6): Nhận thêm các coupon có thể cộng dồn cùng ưu đãi Flash Sale thông thường, giúp tối ưu chi phí cho các kế hoạch du lịch hè cao điểm.