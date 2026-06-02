Tổng hợp những mẫu xe quét rác ắc quy chính hãng, chất lượng cao

Xe quét rác ắc quy là thiết bị vệ sinh công nghiệp vận hành bằng nguồn điện từ bình ắc quy, giúp máy hoạt động ổn định và linh hoạt trong nhiều môi trường làm việc.

Nhờ khả năng làm sạch nhanh, dòng máy này được ứng dụng rộng rãi tại nhà xưởng, khu công nghiệp, bãi xe và các khu vực công cộng. Cùng điểm qua top sản phẩm đang được ưa chuộng hiện nay.

Xe quét rác ắc quy Kumisai KMS 690

Thông số kỹ thuật:

- Tổng công suất: 270W

- Hiệu quả làm sạch: 4000 m2/h

- Ắc quy: 12V

- Độ rộng làm việc: 1000 mm

- Thùng chứa rác: 22L

- Thùng chứa nước: 12L

- Làm việc liên tục: 4 - 5h

- Kích thước: 1010 x 955 x 780mm

- Trọng lượng: 90 Kg

Kumisai KMS 690 là mẫu xe quét rác ắc quy phù hợp cho nhiều không gian có diện tích vừa và lớn. Máy được trang bị 2 chổi quét bên, độ rộng làm việc 1000mm cùng thùng chứa rác dung tích 22L giúp quá trình thu gom bụi bẩn diễn ra hiệu quả.

Giá bán: 33.000.000 VNĐ

Xe quét rác ắc quy DQC - Tech 3F

Thông số kỹ thuật:

- Hiệu quả làm sạch: 4000 m²/h

- Bề rộng làm sạch: 1000 mm

- Thùng chứa rác: 22L

- Thùng chứa nước: 12L

- Động cơ chổi bên: 35W × 2

- Nguồn điện: Ắc quy chì/ Pin Lithium-ion

- Dung lượng pin: 12V / 100Ah

Điểm nổi bật của DQC-Tech 3F là khả năng tương thích linh hoạt với cả ắc quy chì truyền thống và pin Lithium-ion hiện đại. Xe trang bị 2 động cơ chổi bên 35W mỗi bên cùng bề rộng làm sạch 1000mm, cho phép quét rác sát mép tường hiệu quả.

Giá bán: 36.000.000 VNĐ

Xe quét rác ắc quy Kumisai KMS-82

Thông số kỹ thuật:

- Tổng công suất: 1400W

- Hiệu quả làm sạch: 4200m2/h

- Công suất chổi bên: 2 x 65W

- Đường kính chổi bên: 1000mm

- Động cơ chổi chính: 400W

- Dung lượng ắc quy: 120AH

- Độ rộng làm việc: 850mm

- Thùng chứa rác: 40L

- Làm việc liên tục: 3 - 5h

- Khả năng leo dốc: 15%

- Tốc độ di chuyển: 5 km/h

- Kích thước xe: 1100 x 750 x 1100mm

Kumisai KMS-82 mang đến hiệu suất vận hành ấn tượng với công suất 1400W, tốc độ di chuyển 5 km/h và khả năng leo dốc 15%. Đường kính chổi bên 1000mm và hiệu suất 4200 m²/h tối ưu hóa quá trình vệ sinh, trong khi bán kính vòng quay 1000mm đảm bảo xe linh hoạt và dễ thao tác trong mọi tình huống.

Giá bán: 25.400.000 VNĐ

Xe quét rác ắc quy Palada PD 1400

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 400 + 450W

- Bán kính vòng quay: 700 mm

- Độ rộng làm việc: 1400 mm

- Thùng chứa rác: 135L

- Đường kính chổi bên: 500 mm

- Diện tích làm sạch: 9800 m2/h

- Thời gian làm việc: 6 - 8h

- Tốc độ di chuyển tối đa: 8km/h

- Kích thước: 2000 x 1400 x 1950 mm

- Trọng lượng xe: 690Kg

Palada PD 1400 là mẫu xe quét rác ngồi lái hiện đại với kích thước 2000 x 1400 x 1950mm và trọng lượng 690kg, mang kết cấu chắc chắn phù hợp cho môi trường làm việc có cường độ vệ sinh cao. Xe sở hữu độ rộng làm việc 1400mm cùng năng suất làm sạch lên tới 9800 m²/h, giúp rút ngắn đáng kể thời gian vệ sinh.

Giá bán: 451.000.000 VNĐ

Xe quét rác ắc quy DQC - Tech 10F

Thông số kỹ thuật:

- Hiệu suất làm sạch: 15000 m2/h

- Độ rộng làm sạch: 1900 mm

- Dung tích thùng rác: 180L

- Dung tích thùng nước: 100L

- Motor lái: 1500W

- Motor chổi chính: 800W

- Motor chổi bên: 90W*4

- Pin: 48V/100Ah

DQC-Tech 10F nổi bật với chổi chính công suất 800W và 4 chổi bên 90W, cho khả năng thu gom rác triệt để ngay cả ở các khu vực khó tiếp cận. Xe còn cho phép lựa chọn pin Lead-acid để tối ưu chi phí hoặc pin Lithium-ion để hoạt động liên tục 8 tiếng với tốc độ sạc nhanh.

Giá bán: 205.000.000 VNĐ

Xe quét rác ắc quy Kumisai KMS-S13 chính hãng

Thông số kỹ thuật:

- Hiệu suất làm việc: 25500 m2/h

- Công suất motor lái: 2200W

- Motor chổi chính: 1000W

- Motor chổi bên: 100W*4

- Motor quạt: 500W*2

- Độ rộng làm việc: 2100 mm

- Thùng chứa rác: 220 Lít

- Thùng chứa nước: 200 Lít

- Ắc quy: 48V 150AH (6 pin 8V)

- Làm việc liên tục: 6 - 8h

- Kích thước: 2400 x 2050 x 1950mm

- Trọng lượng: 1100 kg

Xe quét rác Kumisai KMS-S13 được thiết kế cho các khu vực vệ sinh quy mô lớn với hiệu suất 25.500 m²/h và độ rộng làm việc 2100mm. Hệ thống motor mạnh mẽ, thùng chứa rác 220L và thời gian vận hành 6 - 8 giờ giúp thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu làm sạch liên tục trong môi trường công nghiệp.

Giá bán: 255.000.000 VNĐ

Tóm lại, xe quét rác ắc quy không chỉ là thiết bị hỗ trợ vệ sinh mà còn góp phần nâng cao hiệu quả làm sạch và hình ảnh chuyên nghiệp cho đơn vị. Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp phù hợp thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

