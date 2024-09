Về Bắc Giang tìm ăn món "mì màu" nức tiếng: Không nhiều nơi bán vì làm quá mất công, có khách ăn thấy ngon còn mua mang sang nước ngoài

Có lẽ bởi phần nước xốt đặc biệt được làm từ cua đồng, thịt băm, cà chua... có màu đỏ cam nên món ăn này được gọi với cái tên "mì màu". Mì màu là một món quen thuộc với nhiều người dân ở Bắc Giang và thường được ăn vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Tuy chỉ là một món ăn dân dã nhưng mì màu có chất lượng rất ngon và đáng để ăn thử.

Món mì màu đặc biệt khiến nhiều thực khách nơi xa phải tìm đến Bắc Giang để thưởng thức

Ghé Bắc Giang vào dịp cuối tuần và muốn tìm một đồ ăn đặc sản ở nơi đây thì tình cờ chúng tôi biết đến món ăn với cái tên khá lạ: "mì màu". Thế nhưng vì đi ăn vào lúc hơn 1 giờ trưa nên nhiều quán bán món mì màu buổi sáng đã đóng cửa. Cuối cùng, chúng tôi tìm được một quán bán mì màu nằm trên đường Nguyễn Văn Mẫn và ghé vào ăn.

Món mì màu đặc biệt chỉ có ở Bắc Giang.

"Các món khác nhà chị hết nhưng mì màu thì lúc nào cũng có" - chị chủ cho hay khi thấy chúng tôi ghé quán. Thật may khi mì màu cũng chính là món là chúng tôi đang muốn ăn. Hóa ra không phải mì màu là món bán ế hay gì mà bởi "nước xốt màu" được quán làm cả nồi to để bán trong 2 - 3 hôm, do phần nước màu này làm khá mất công.



Hai bát mì màu được mang ra thoạt nhìn sẽ thấy hơi giống với món mì Spaghetti. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy bên trong bát là gồm có bánh phở (nhiều nơi sẽ dùng mì chũ), thịt nướng và nước xốt màu ở phía trên. Ăn kèm với món này sẽ có dưa góp, các loại rau sống như rau mùi, rau húng, rau xà lách... ai thích vị cay nồng thì có thể cho thêm hạt tiêu, tương ớt.

Điểm nhấn chính của món ăn chắc chắn chính là ở phần nước màu, đó là sự kết hợp của cà chua, thịt heo xay, cua đồng, hành phi... tạo nên một phần nước xốt sền sệt, beo béo, đậm đà và rất thơm. Khi trộn lên, phần nước màu hòa quyện thấm vào sợi bánh phở mềm dai, ăn cùng với thịt nướng than hoa thơm ngon lại hợp lý đến lạ. Rau sống và dưa góp là sự kết hợp hài hòa khiến cho món ăn trở nên cân bằng và đỡ ngán hơn. Có thể nói, món ăn này khiến cho người thưởng thức được đi qua nhiều hương vị khác nhau rồi cuối cùng phải gật gù khen ngon.

Bên cạnh nước xốt màu đặc trưng thì món này sẽ ăn cùng với thịt nướng, rau sống, dưa góp.

"Nhà chị bán hơn 30 năm rồi, từ lúc chị mười mấy tuổi mẹ đã bán món này. Ở quán nhà chị mì màu là món tủ đấy, sáng nay chị vừa bán hết mấy nồi xong. Những ngày bình thường thì hết 2 nồi, như hôm nay là hết 4 nồi. Thường thì cuối tuần hay ngày lễ thì bán được nhiều hơn. Nhà chị bán lâu năm, khách ăn quen với hợp miệng nên họ quay lại nhiều lần. Có những khách ở Hà Nội lâu lâu họ về Bắc Giang là lại qua quán chị để ăn. Năm ngoái nhà chị sửa nhà nghỉ nửa năm, nhiều khách họ cứ trách mãi" - Chị Linh, chủ quán mì màu chia sẻ.

Món ăn kỳ công nấu mất cả ngày trời nên cũng không có nhiều nơi bán

"Mì màu thì nhà chị lúc nào cũng có, mẹ chị mới làm một nồi nước xốt to tướng trong nhà kia kìa. Em mà đến từ hôm qua xem mẹ chị làm nước màu thì chắc em sẽ thích mê luôn", chị Linh vừa nói vừa khoe với chúng tôi nồi nước xốt màu lớn ở bên trong nhà. Hóa ra, mẹ chị Linh chính là đầu bếp chính tạo ra thứ nước xốt màu khiến khách ăn phải quay lại quán nhiều lần.



Nồi nước xốt hấp dẫn làm nên hương vị thơm ngon cho món mì màu ở Bắc Giang.

Cô Bình, mẹ chị Linh tâm sự: "Để làm nồi nước xốt màu này là phải làm kỳ công lắm, dùng máy xay sinh tố lớn xay cả chục cân cà chua. Rồi cua phải chọn loại cua đồng ngon rồi tự xay tự lọc, hành cũng tự phi, rồi còn làm cả thịt xay, tóp mỡ nữa. Mỗi lần làm một nồi màu này là phải ninh cả ngày. Ví dụ mai bán thì mình phải làm từ bây giờ. Ninh một nồi lớn xong thì chia ra các nồi nhỏ, khi nào bán thì lại ninh thêm một lửa nữa mới ngon".

Cứ 2-3 hôm là quán lại làm một nồi nước màu to để dùng dần.

Sau đó quán sẽ chia ra các nồi nhỏ hơn và ninh thêm 1 lửa để phần nước xốt ngon hơn.

Đấy là mới chỉ phần nước xốt màu, món ăn này để ngon thì phải kể đến cả thịt nướng nữa. Phần thịt cũng phải được tẩm ướp từ hôm trước thì thịt mới đậm đà và ngon được. Cũng có lẽ bởi vậy mà dù là món ngon ở Bắc Giang nhưng cũng không có quá nhiều nơi bán. "Người dân ở đây ăn nhiều rồi họ lại thích ăn những món mới lạ hơn. Nhưng khách ở nơi xa đến thì họ lại thích lắm vì ở chỗ họ không có món này. Có những khách ở Hà Nội ăn thấy ngon còn mua về để gửi sang nước ngoài nữa" - Cô Bình vừa cười vừa kể.

Cô Bình, 70 tuổi, là người làm ra món mì màu thơm ngon trên đường Nguyễn Văn Mẫn.

Với món mì màu này, nhiều quán sẽ ăn với mì chũ, vốn cũng là đặc sản ở Bắc Giang. Phải công nhận, phần nước xốt màu thì trộn cùng với sợi mì chũ hay sợi phở trắng muốt tạo nên một màu vàng óng ả nhìn thôi đã thấy ngon. Bản thân món mì màu khi ăn cùng nước xốt đã đủ ngon, sự kết hợp với thịt nướng lại càng tăng thêm sự hấp dẫn của món ăn này. Cũng bởi phần nước màu ngon đến thế nên có những khách ăn xong còn mua riêng phần nước xốt để về ăn cùng cơm nóng hay bún, mì.

Vì thế, nếu có dịp đến với thành phố Bắc Giang mà chưa biết ăn gì thì mì màu chắc chắn là một món ăn mà bạn nên thử.