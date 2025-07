VCK U15 Quốc gia: Hà Nội chạm trán đương kim vô địch PVF

VCK U15 Quốc gia 2025 quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất sau vòng loại. Các đội thi đấu từ ngày 20/7 đến 1/8/2025 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). Giải đấu được LĐBĐ Việt Nam tổ chức hàng năm và là cơ hội giúp các cầu thủ trẻ rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp và thể hiện tài năng với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam.

Cúp vô địch giải U15 quốc gia

Phát biểu tại buổi lễ, Đại diện VFF, Phó Tổng thư ký Nguyễn Minh Châu khẳng định:

"Bóng đá trẻ luôn là nền tảng cho sự phát triển vững chắc của một nền bóng đá. Chính vì vậy trong những năm qua, VFF luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác đào tạo trẻ. VFF vui mừng khi nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ ở vòng chung kết năm nay. Đây là sự tiếp nối cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả, cùng hướng đến mục tiêu phát triển bóng đá trẻ Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp và bền vững hơn".

Lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm VCK U15 quốc gia 2025

12 đội bóng chia thành 3 bảng đấu

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm PVF, Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Tây Ninh. Với bảng B, Đồng Tháp, Bình Phước, Thể Công Viettel I, Kon Tum chung bảng. Cuối cùng, bảng C gồm Sông Lam Nghệ An, Đắk Lắk, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và An Giang.