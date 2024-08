Khởi tranh vòng chung kết U15 quốc gia 2024

Chiều 26/8 tại VFF đã diễn ra lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK U15 Quốc gia Cúp Acecook 2024 đã diễn ra tại Trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF).



Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký VFF cho biết:

"Nhà tài trợ đã góp phần chung tay cùng VFF hiện thực hóa chiến lược phát triển bóng đá toàn diện bền vững; góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị của niềm tin và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với mục tiêu nâng tầm bóng đá Việt".

Lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch VCK U15 quốc gia 2024

Sau vòng đấu loại, VCK U15 Quốc gia chọn ra 12 đội bóng xuất sắc nhất góp mặt. Các đội chia ra làm 3 bảng (mỗi bảng 4 đội). Hai đội đứng nhất, nhì của các bảng cùng với 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng tứ kết, trước khi đến lượt bán kết, chung kết. Theo kết quả bốc thăm bảng A gồm các đội: PVF, Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT HÀ Nội, SHB Đà Nẵng, Đồng Nai.

Bảng B có sự góp mặt của CLB TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Thể Công Viettel, Quảng Ngãi. Trong khi đó, ở bảng C, LPBank HAGL, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hoá, Long An tranh vé đi tiếp. Giải đấu diễn ra từ ngày 31/8/2024 đến ngày 12/9/2024 tại sân vận động PVF Hưng Yên.