Bị ngã trong lúc mải quay chụp, nam thần thể hình qua đời thương tâm

Theo Marca, nam VĐV thể hình 27 tuổi Liu Can đã qua đời trong một tai nạn hồi đầu tháng. Trong lúc đang quay chụp tại một địa điểm du lịch tại Nam Xuyên (Trung Quốc), Liu Can được cho đã bị trượt chân, không may chết đuối.

Cơ quan chức năng cho biết nơi Liu Can gặp nạn là địa điểm không được phép đi vào.

VĐV thể hình Liu Can

Anh không may qua đời do trượt chân tại một địa điểm du lịch

Liu Can là người hoạt động tích cực trên MXH, được mệnh danh là “nam thần thể hình”. Anh sở hữu trang TikTok có hơn 100 nghìn lượt theo dõi, các bài đăng đều đạt tương tác lớn. Bên cạnh việc tập luyện và thi đấu, Liu Can còn đang kinh doanh. Cách đây chưa lâu, anh đã mở 2 studio chụp ảnh thể hình.

“Thằng bé là người vui vẻ, tốt bụng. Chúng tôi yêu thằng bé rất nhiều. Sự ra đi đột ngột của thằng bé tạo ra nỗi buồn vô hạn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ thằng bé trong thời gian qua. Giờ thằng bé đã được nghỉ ngơi trên thiên đường”, chú của Liu Can xúc động chia sẻ.

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định vụ việc của Liu Can là một tai nạn. Đồng thời, họ nhắc nhở khách du lịch cẩn thận trong quá trình quay chụp, không đi vào khu vực cấm.