Vbiz có một mỹ nhân giống “thần tiên tỉ tỉ” Lưu Diệc Phi, nhan sắc khiến hoàng tử ballad đổ rạp

Không cần xuất hiện quá dày đặc, nhưng mỗi lần lộ diện là Lê Khanh lại khiến dân tình phải chú ý. Mới đây, bà xã Quân AP tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Vaseline và nhanh chóng nhận về "mưa lời khen” nhờ visual quá đỗi nịnh mắt.

Trong lần xuất hiện này, Lê Khanh lựa chọn một chiếc váy lụa xanh lệch vai với phom dáng mềm mại, bay nhẹ theo từng chuyển động. Thiết kế tưởng chừng đơn giản nhưng lại cực kỳ tôn dáng, giúp cô khoe khéo bờ vai thanh mảnh cùng vóc dáng nữ tính, nhẹ nhàng. Kết hợp với đó là kiểu tóc búi lơi thấp - một lựa chọn quen thuộc nhưng luôn hiệu quả trong việc mang lại cảm giác sang trọng, nền nã và có chút tiểu thư.

Tuy nhiên, thứ khiến dân tình bàn tán nhiều nhất lại chính là nhan sắc của Lê Khanh. Với làn da trắng mịn gần như phát sáng dưới ánh đèn sự kiện, cộng thêm những đường nét mềm mại trên gương mặt, cô mang đến tổng thể visual vừa ngọt ngào vừa cực kỳ sang. Đáng chú ý, ở một vài góc chụp, nhiều netizen còn bất ngờ nhận xét Lê Khanh có đôi phần giống Lưu Diệc Phi - “thần tiên tỉ tỉ” đình đám của Cbiz. Dù không phải là sự giống nhau hoàn toàn về đường nét, nhưng cảm giác tổng thể mà Lê Khanh mang lại - từ thần thái, làn da, kiểu tóc cho đến outfit - đều gợi lên vibe dịu dàng và có chút “thoát tục” rất đặc trưng của mỹ nhân xứ Trung.

Lê Khanh được nhận xét có "vibe" khá tương đồng với Lưu Diệc Phi.

Dưới phần bình luận, dân mạng cũng không tiếc lời khen dành cho bà xã Quân AP. Nhiều người cho rằng Lê Khanh ngày càng xinh theo kiểu trưởng thành, không cần quá cầu kỳ vẫn toát lên khí chất riêng. Có người cũng nhận xét cô có "tướng phu thê" với chồng ca sĩ nổi tiếng.