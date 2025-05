VBA STAR X và MSB mang âm nhạc hòa cùng bóng rổ

VBA STAR X quay trở lại với thể thức sân nhà - sân khách, cùng với sự góp mặt của đội bóng khách mời V-Islanders đến từ Philippines.Việc đưa giải đấu đến với các sân bóng trên cả nước sẽ lan tỏa rộng rãi những giá trị bền vững mà giải đấu đang xây dựng. Trải qua 3 trận đấu mở màn, Saigon Heat đã khẳng định vị thế nhà đương kim vô địch với 2 chiến thắng cách biệt 114-91 và 86-48 trước V-Islanders. Khi trở về thánh địa CIS, được sự cổ vũ của khán giả nhà, "Ông 30" đã làm tốt khâu phòng thủ, khiến đối phương chỉ ghi được vỏn vẹn 3 điểm trong hiệp đấu thứ 2.

Các cầu thủ V Islanders (áo trắng) vất vả tiếp cận khu vực cận rổ trong trận mở màn tại nhà thi đấu Tân Bình

Alfred Hollins ghi 19 điểm và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong trận tái đấu giữa Saigon Heat và V Islanders tại nhà thi đấu CIS

Bên cạnh màn tranh tài hấp dẫn, VBA STAR X với sự hợp tác chiến lược cùng MSB, đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn của các Đại sứ truyền cảm hứng (StarXidol). Mở màn là 3 tiết mục biểu diễn "Mr. Right", "Bống Bống Bang Bang" và "Gọi Cho Anh" đốt cháy khán đài của nam thần ISAAC trong ngày khai mạc 16/05. Trong giờ nghỉ giải lao, nhóm nhạc thần tượng ARKis đã có màn ra mắt tại VBA với 3 bài hit "Shoot", "Under The Future" và "Apocalypse". Khép lại chuỗi sự kiện khai mạc là màn trình diễn sôi động ca khúc chủ đề "Vươn cao những vì sao" của "anh trai" Cường Seven tại game 3 ngày 18/05.

Đại sứ Truyền cảm hứng Isaac khuấy động ngày khởi tranh VBA STAR X vào ngày 16/05

Bên cạnh những ngôi sao giải trí, sự kiện khai mạc còn có sự xuất hiện của 2 đại sứ truyền cảm hứng thể thao là cầu thủ Lương Xuân Trường và "tiên cá" Nguyễn Ánh Viên, với mục tiêu lan tỏa niềm khát khao và quyết tâm chiến thắng của thế hệ trẻ. Nhà vô địch Seagame, đại sứ truyền cảm hứng bóng rổ là Chị em Trương Twins, lại hứa hẹn sẽ mang tới 1 hoạt động rất mới mẻ cho cộng đồng yêu bóng rổ trong mùa giải thứ 10 của VBA.

Các Đại sứ Truyền cảm hứng (từ trái sang phải) Lương Xuân Trường, Nguyễn Thị Ánh Viên, Trương Thảo My, Trương Thảo Vy và Cường Seven tại nhà thi đấu CIS

Mùa giải VBA STAR X được tổ chức với sự hợp tác chiến lược cùng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), hướng tới mục tiêu lan tỏa tinh thần sống tích cực, kiến tạo thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh, bản lĩnh và giàu khát vọng. Trong khuôn khổ mùa giải năm nay, MSB và VBA sẽ triển khai 5 hoạt động trọng điểm, bao gồm: StarXcamp, StarXpro, StarXshop, StarXsmile và StarXmusic. Các hoạt động này không chỉ mang tính thể thao - giải trí mà còn lồng ghép yếu tố giáo dục, tài chính và trách nhiệm xã hội.

Qua chuỗi sự kiện khai mạc, người hâm mộ đã được cảm nhận về sự kết hợp đỉnh cao giữa thể thao và giải trí. MSB và VBA hứa hẹn sẽ mang đến 1 mùa giải đầy ý nghĩa, thông qua bóng rổ để khơi dậy khát vọng vươn lên và khẳng định giá trị bản thân trong cá nhân mỗi người trẻ, dựa trên nền tảng "khỏe thể chất - mạnh tinh thần".