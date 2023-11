Váy cưới của Doãn Hải My: Thiết kế phủ ren ngọt ngào, cô dâu đội khăn voan đẹp tựa công chúa

Nếu như tại lễ ăn hỏi, cô dâu Doãn Hải My thay hai bộ áo dài cưới: bộ màu trắng là Bạch Liên Hoa và bộ sắc đỏ Song Hỷ Đăng Khoa đến từ thương hiệu Hà Cúc thì ngay chiều ngày 11.11, Doãn Hải My đã khoác lên người bộ váy cưới tinh khôi sánh bước cùng chú rể Đoàn Văn Hậu trong tiệc cưới tại gia đình nhà trai.

Cận cảnh nhan sắc ngọt ngào đúng chuẩn tiểu thư đài các của cô dâu Doãn Hải My trong bộ váy cưới lộng lẫy. Cô dâu trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo.



Tại lễ cưới nhà trai, cô dâu Doãn Hải My chỉ diện duy nhất một bộ váy cưới tinh khôi. Thiết kế trễ vai tôn lên bờ vai trần mảnh mai của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Bộ váy phủ ren với những bông hoa ngọt ngào yêu kiều, cộng thêm khăn voan mềm mại, nhìn cô dâu càng thêm e ấp, duyên dáng tựa nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích để sánh bước cùng chàng hoàng tử của cuộc đời.

Bộ váy cưới của Doãn Hải My đến từ thương hiệu Calla Bridal, đây cũng là một thương hiệu váy cưới được rất nhiều vợ cầu thủ Việt lựa chọn trong ngày trọng đại của mình. Bộ váy cưới dành riêng cho cô dâu Doãn Hải My, từng chi tiết thêu ren, viền vai, thắt eo... đều được thực hiện vô cùng tinh xảo để nổi bật vóc dáng cùng vòng eo siêu nhỏ của cô.

Chiếc khăn voan thêu ren vương trên mái tóc của Doãn Hải My cũng là một chi tiết đặc biệt, khác hoàn toàn so với những mẫu váy cưới trước đó của dàn vợ cầu thủ Việt. Không phủ kín như cách thông thường, cũng không đính trên mái tóc khi được buộc/ búi gọn gàng, cô dâu Doãn Hải My gài khăn voan trên đầu vừa mang đến một hình ảnh dịu dàng, nhu mì vừa tạo nét nhấn nhá khiến tất cả mọi người phải xuýt xoa ngay khi cô dâu bước tới.

Từng chi tiết thêu ren nhẹ nhàng nhưng tinh xảo vô cùng được điểm xuyết trên vai áo, găng tay và phủ kín bộ váy cưới của Doãn Hải My. Một thiết kế ngọt ngào trong trẻo như chính nhan sắc của cô dâu vậy.

Khoảnh khắc cô dâu chú rể tay trong tay bước lên lễ đường khiến tất cả mọi người chứng kiến đều bồi hồi xúc động.

Là một tiểu thư Hà Thành, từng là nhan sắc gây tiếc nuối nhất Hoa hậu Việt Nam 2020, nhưng Doãn Hải My luôn rất nhẹ nhàng từ tốn và tinh tế từ tính cách đến gu thời trang. Lễ ăn hỏi của cặp đôi cũng được diễn ra một cách bình dị, cô dâu thay hai bộ áo dài mang đậm nét truyền thống nhẹ nhàng.

Cận cảnh hai bộ áo dài cưới của Doãn Hải My. Nét đẹp thanh thoát, nhu mì của cô dâu Doãn Hải My trong ngày lên xe hoa ở tuổi 22.



Từng chi tiết trong lễ ăn hỏi như bộ áo dài cưới, áo dài phù dâu đỡ tráp cũng được lựa chọn những thiết kế cùng gam màu thanh tao, dịu dàng.

Cặp đôi trao nhau những cử chỉ và ánh mắt ngọt ngào đến lịm tim.

Ngay cả bộ ảnh cưới của cô dâu chú rể cũng mang đậm nét truyền thống dung dị khiến ai ngắm nhìn cũng mê đắm. Trong bộ áo dài truyền thống, cô dâu Doãn Hải My búi tóc gọn, cài trâm hoa tôn lên nét thanh tao, nhã nhặn của người con gái Hà thành. Chú rể Đoàn Văn Hậu lịch lãm trong bộ áo dài mang gam màu đồng điệu. Cả hai trao nhau ánh mắt tình tứ trong khung cảnh đậm nét văn hóa Bắc bộ xưa.