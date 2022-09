Vans trở lại bùng nổ cùng mốt giày đế cao, ra mắt BST Old Skool Overt CC

Kế thừa những đặc điểm thiết kế mang tính di sản của Vans, Vans Old Skool Overt Cc là câu trả lời cho tính thẩm mỹ hiện đại cùng cảm giác thoải mái của bọt xốp ComfyCush. Mang tinh thần "Ready, Set and Chill" nên Old Skool Overt Cc được thiết kế với tiêu chí mang lại sự thoải mái và cảm giác dễ chịu lên hàng đầu.

Vans làm sống lại hình bóng cổ điển bằng việc kết hợp những đường nét từ đôi Old Skool huyền thoại của mình lên đôi giày cổ thấp này cùng công nghệ tiên tiến với đế giữa bằng bọt ComfyCush 360 độ và đế trong có thể tháo rời để có độ đệm tối đa.

Bằng chất chiệu cao su ComfyCush hoàn toàn mới, Old Skool Overt Cc xuất hiện với một vẻ ngoài đứng form kết hợp mặt đế Waffle biểu tượng, đồng thời nâng cao mức độ thoải mái hơn nữa. Bên cạnh đó, các chất liệu cho phép sự thông thoáng, thâm hút cũng được đưa vào trong thiết kế này, ngoài ra, phần lưỡi gà và cổ giày cũng được bổ sung lớp đệm hỗ trợ và tạo sự êm ái để bạn trải nghiệm được cảm giác thật thư giãn ngay cả khi đang chuyển động.

Đặc biệt, bộ sưu tập với nhiều màu sắc phong phú đa dạng như trắng, kem và đen kết hợp cùng đường sọc Jazz cổ sẽ là điểm sáng mới mẻ cho outfit của bạn. Thoải mái và sáng tạo là thứ sẽ khiến cho bạn ngày càng tự tin và xinh đẹp hơn. Vì vậy, hãy giữ những rung cảm tốt đẹp đó với Vans Old Skool Overt Cc nhé.

BST Old Skool Overt CC đã được lên kệ trên tất cả các cửa hàng thuộc hệ thống Vans Việt Nam. Bên cạnh đó, các bạn còn có thể đến ngay Sneakerbuzz – đối tác cấp cao của Vans Việt Nam để rinh ngay item đặc biệt và ý nghĩa này!

Mua online tại Sneakerbuzz hoặc Lazada Vans VN.