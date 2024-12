Vàng miếng, siêu xe bị thu giữ trong vụ án Phó Đức Nam sẽ được xử lý như thế nào?

Như tin đã đưa, liên quan đến vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips), Công an Thành phố Hà Nội đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng, cụ thể 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô-tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương...; bên cạnh đó, đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Nhiều xe sang liên quan đến vụ án bị thu giữ.

Trao đổi với PV, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng VP Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP HCM) cho hay, khi thu giữ xe sang, vàng miếng, đồng hồ… của bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra sẽ bảo quản, quản lý và xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng những chiếc xe này xem chúng có liên quan đến tội phạm hay không. Nếu kết quả điều tra cho thấy, những tài sản này không liên quan đến tội phạm, không phải nguồn gốc do phạm tội mà có, không được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội và không phải tài sản thuộc sở hữu của bị can thì sẽ trả lại cho chủ sở hữu.

Theo luật sư, Điều 174 BLHS 2015 quy định, người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự. Trường hợp số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, người thực hiện hành vi phạm tội có thể đối diện mức án từ 12-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Trong vụ án này, thông tin từ cơ quan chức năng cũng cho biết, số tiền các bị hại đã nạp là khoảng hơn 50 triệu USD và đây chưa phải con số cuối cùng. Do đó, Phó Đức Nam có thể bị áp dụng khung hình phạt theo khoản 4 Điều 174 BLHS 2015.

Phân tích thêm về tài sản đã bị thu giữ trong vụ việc trên như dàn xe sang, vàng miếng, đồng hồ, đồ trang sức…, các luật sư nhận định, trong quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ các tài sản do phạm tội mà có, vật chứng của vụ án để niêm phong, kê biên để xử lý theo quy định.

Theo Điều 89 Bộ luật TTHS 2015, “vật chứng” là vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội, vật mang dấu vết tội phạm, vật là đối tượng của tội phạm, tiền hoặc vật khác có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội hoặc có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 106 Bộ luật này cũng quy định, vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hoặc tiêu hủy; Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có thì bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước; Vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được thì bị tịch thu và tiêu hủy.

Trong trường hợp tang vật bị thu giữ là tài sản có được do hành vi phạm tội thì việc xử lý sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Theo đó, những người có thẩm quyền thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng tại các giai đoạn nhất định (điều tra, truy tố, xét xử) sẽ đánh giá và ra quyết định xử lý vật chứng.

890 miếng vàng SJC đã bị thu giữ.

Trước đó, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (sinh năm 1990, ở Bà Rịa-Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, ở Hà Nội) và 24 người khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm" và "Rửa tiền".

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Phó Đức Nam liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom-penh (Campuchia), chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.

Trong đó, có 1 công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc).

Mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính, nhưng công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc.

Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.