Toàn bộ chi tiết khối tài sản bị thu giữ trong vụ Mr Pips: Hàng trăm tỷ tiền mặt, 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối....

Thực hiện Công tác điều tra cơ bản và công tác trinh sát trên không gian mạng, Công an quận Cầu Giấy phát hiện 01 ổ nhóm đối tượng có nghi vấn sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh theo hình thức đầu tư chứng khoán dưới vỏ bọc là Công ty TNHH Artex Vina và các công ty ma do đối tượng Phó Đức Nam (Sinh năm: 1994; HKTT: Tổ 140 đường Chu Mạnh Trinh, Tổ 8, Khu phố 5, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (Sinh năm: 1990, HKTT: Căn hộ 2906, Tòa S2 Khu nhà VP – DV 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

Đối tượng Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips).



Căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu, CATP đánh giá đây là 1 ổ nhóm tội phạm lừa đảo hoạt động có quy mô lớn, hoạt động với phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, chuyên nghiệp, được phân công, phân cấp chặt chẽ; hoạt động phạm tội diễn ra chủ yếu trên không gian mạng.

Các đối tượng hoạt động có tổ chức, bố trí nhân viên tại nhiều văn phòng đặt tại các quận nội thành thuộc Thành phố Hà Nội, thuê chung cư cao cấp, được bảo vệ an ninh, an toàn cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cần tập trung đấu tranh triệt phá. Giám đốc CATP đã giao Công an quận Cầu Giấy xác lập chuyên án và phối với các đơn vị nghiệp vụ của CATP tập trung lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu đấu tranh làm rõ để bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TÀI SẢN THU GIỮ TRONG VỤ ÁN

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác minh số tài sản đã thu giữ gồm:

- 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng.

- 69 tỷ tiền mặt VNĐ.

- 2,3 Triệu USD.

- 890 miếng vàng SJC

- 246 kg vàng nguyên khối

- 125 bất động sản (Chung cư cao cấp và biệt thự liền kề)

- 31 siêu xe, 07 xe mô tô là các thương hiệu sang, siêu sang như Lexus, Hãng Rolls-Royce, Hãng Mercedes-Benz, Hãng Bentley, Hãng Jaguar, Hãng xe BMW, Hãng Porsche, Hãng Mini Cooper, Hãng Lamborghini URUS.

- 36 túi xách, ví các loại là các nhãn hiệu nổi tiếng và đắt đỏ hàng đầu trên thế giới như Túi da cá sấu bạch tạng himalaya phiên bản giới hạn trị giá khoảng hơn 5 tỉ đồng, túi xách Hermes, Gucci, LV các loại.......

- 59 đồng hồ là các phiên bản giới hạn, nhãn hiệu nổi tiếng, đắt đỏ hàng đầu trên thế giới như Cartier, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Omega, Patek Philippe, Richard Mille… tổng trị giá đồng hồ khoảng 300 tỉ đồng, trong đó có những đồng hồ trị giá 1 triệu USD.

- 02 điện thoại vertu, mạ vàng, đính kim cương

- 03 chìa khoá ô tô đúc bằng vàng nguyên khối đính đá kim cương, nhãn hiệu Bentley, Ferrari, Rolls Royce.

- 01 con mèo đúc bằng vàng khối lượng 5 kg vàng

- 01 dây chuyền vàng nguyên khối 2 kg vàng

- 84 trang sức các loại là các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới, bằng vàng, khảm kim cương, kim loại hiếm, phiên bản giới hạn.

Tổng tất cả các tài sản thu giữ, phong tỏa có giá trị khoảng hơn 5200 tỉ đồng.

Hiện, Giám đốc CATP đang chỉ đạo Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, tiếp tục xác minh xác định các bị hại, truy thu tài sản do Phó Đức Nam và đồng bọn phạm tội mà có.

Dưới đây là những hình ảnh siêu xe, xe sang đã bị cơ quan công an thu giữ:

07 xe mô tô là các thương hiệu sang

Hàng loạt siêu xe và xe siêu sang



CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY KHUYẾN CÁO



Hoạt động đầu tư ngoại hối (Forex) là một hình thức đầu tư tài chính mà các nhà đầu tư mua và bán các loại tiền tệ, nhà đầu tư kiếm lời dựa trên sự thay đổi giá trị của tỷ giá hối đoái (là tỷ giá được sử dụng để quy đổi giá trị của một đơn vị tiền tệ sang đơn vị tiền tệ khác khi thực hiện giao dịch ngoại tệ). Hoạt động đầu tư ngoại hối trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, các nhà đầu tư tham gia giao dịch, đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối dưới 2 hình thức trực tiếp và gián tiếp.

(1) Đối với hình thức đầu tư trực tiếp: nhà đầu tư mở tài khoản trực tiếp trên website của sàn giao dịch và tự thực hiện hoạt động mua/bán chứng khoán quốc tế.

(2) Đối với hình thức đầu tư gián tiếp: nhà đầu tư sẽ gửi lệnh mua/bán thông qua cá nhân hoặc tổ chức tự nhận là đại diện của sàn tại Việt Nam và cá nhân hoặc tổ chức này sẽ thay nhà đầu tư chuyển tiền, rút tiền và nhập lệnh lên sàn, thông báo lãi/lỗ, cũng như yêu cầu nhà đầu tư chuyển thêm tiền nếu tài khoản bị lỗ dẫn đến thiếu hụt tài sản ký quỹ. Do các giao dịch chủ yếu diễn ra qua các phần mềm do Công ty trung gian cung cấp, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân nên các đối tượng cấu kết với nhau để tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, gắn với tài khoản ngân hàng do các đối tượng quản lý. Các đối tượng quản lý phân chia thành các bộ phận thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau để dụ dỗ người bị hại chuyển tiền tham gia đầu tư và chiếm đoạt tài sản.

Do vậy, Công an quận Cầu Giấy khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng để nạp tiền theo hướng dẫn của đối tượng và các trang web để đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Từ đó bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản.