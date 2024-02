Văn Toàn: "Mình ghen tị vì thời mình trẻ không thể giỏi bằng Đình Bắc bây giờ"

Văn Toàn: Mình ghen tị vì thời trẻ mình không giỏi như Đình Bắc bây giờ

Năm 2023 là quãng thời gian tiền đạo Nguyễn Văn Toàn có nhiều dấu mốc đáng nhớ trong cả sự nghiệp và đời sống riêng. Đầu năm anh sang Hàn Quốc thi đấu - thực hiện ước mơ xuất ngoại vẫn luôn đau đáu suốt thời thanh xuân. Dẫu chưa thành công nhưng anh đã dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân rồi lại lựa chọn trở về đầu quân cho CLB Thép Xanh Nam Định vì tương lai ổn định.



Nhìn lại một năm đã qua, Văn Toàn vẫn có những điều hài lòng, cũng có những tiếc nuối và những vui mừng vì bóng đá Việt Nam đang có lớp kế cận rất giỏi. Là người đã tham dự kì Asian Cup 2019 đầy rực rỡ và cũng thất bại đau đớn cùng ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2023 vừa qua, Văn Toàn vẫn nhìn ra những điểm tích cực đáng chú ý.

Các cầu thủ trẻ bây giờ rất giỏi, khi lớp già bắt đầu dần dần lụi tàn thì có lớp trẻ lên

Chào Văn Toàn! Cảm xúc của Văn Toàn những ngày cuối năm như thế nào?

Những ngày cuối năm rất hối hả, ai cũng mong muốn về với gia đình càng sớm càng tốt. Đối với Toàn, hai năm vừa qua, khoảng thời gian trước Tết gần như không có. Đây là năm mình được ăn tết ở nhà, mình rất vui. Dù sao ai cũng muốn được về ăn Tết với gia đình mà. Toàn rất ít khi sắm sửa cho gia đình ngày tết. Ở nhà đã có bố mẹ và em gái lo. Mình chỉ về ăn tết đúng nghĩa thôi.

Tổng kết năm 2023, điều Văn Toàn cảm thấy hài lòng về bản thân?

Đối với mình, năm 2023 rất đặc biệt, mình không nghĩ trong cuộc đời cầu thủ của mình lại có nhiều biến động trong một năm như thế. Đầu tiên, mình đã sang nước ngoài thi đấu, đó là Hàn Quốc. Mình đã có rất nhiều trải nghiệm bên đó, có những điều rất đặc biệt, mình được thay đổi môi trường, được vươn tới một sân chơi đẳng cấp cao hơn, có những trải nghiệm rất thú vị ở đó.

Khoảng thời gian bên đó rất là ngắn và mình sau đó đã về Việt Nam, đầu quân cho CLB Thép Xanh Nam Định. Nhìn lại, mình cũng không nghĩ mình đã trải qua nhiều thứ trong năm 2023 đến vậy.

Văn Toàn có điều gì tiếc nuối trong năm 2023?

Thật ra, tiếc nuối lớn nhất của mình trong năm 2023 là khi ở bên Hàn Quốc, mình đã thi đấu rất ít. Mình chấn thương rất nhiều. Thực sự chưa năm nào mình chấn thương nhiều như vậy lại là khi mình đang có cơ hội thi đấu ở nước ngoài. Đó là điều rất tiếc nuối. Khi về CLB Thép Xanh Nam Định, mình được quay trở lại với bản ngã của mình, mình cảm thấy thoải mái hơn, được tập luyện cùng tất cả mọi người dễ chịu hơn với mình, mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Điều tiếc nuối nữa là, giai đoạn vừa rồi, cận tết là Asian Cup 2023, mình rất tiếc vì đã không vào sâu được cùng đội tuyển Việt Nam. Dù sao Asian Cup là giải đấu lớn, 4 năm một lần, mình không có nhiều cơ hội để tham gia 1 lần, 2 lần hay lần thứ 3. Đó là điều rất khó. Mình rất tiếc khi đội không thể vào sâu.

Asian Cup vừa qua, Văn Toàn đã thi đấu cùng rất nhiều cầu thủ trẻ? Trong suy nghĩ của Toàn, các bạn ấy có gì khác biệt?

Với các cầu thủ trẻ hiện tại ở đội tuyển Việt Nam mà mình làm việc cùng ở giải vừa qua, mình không có thời gian nhiều để gặp họ. Mình chỉ biết họ qua một ngày đầu tiên về hội quân và mình xem họ tập luyện, thi đấu. Có những cầu thủ thực sự khiến mình rất bất ngờ, mình không nghĩ họ giỏi đến như vậy khi họ còn trẻ như vậy, mình nghĩ ở năm mình bằng tuổi họ, chắc mình không bằng một góc của họ nữa.

Mình cảm thấy rất bất ngờ, rất là vui vì dù sao bóng đá luôn có sự giao thoa giữa lớp và lớp trẻ, khi lớp già bắt đầu dần dần lụi, tàn thì có lớp trẻ lên giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn, khi chứng kiến tất cả các em trẻ phát triển như vậy, mình cảm thấy rất là vui. Khi có thời gian ở cùng mọi người lâu hơn, tiếp xúc với mọi người lâu hơn, mình cảm thấy sự khác biệt quá nhiều. Mình không nghĩ mình hơn các bạn 8,9 tuổi ở đội tuyển như vậy.

Cầu thủ trẻ nào mà Văn Toàn ấn tượng ở Asian Cup vừa qua?

Giai đoạn đầu mình ở Hàn Quốc, mình không có về, mình có nghe nói Đình Bắc trả lời phỏng vấn bảo thích anh Văn Toàn. Mình chỉ cảm thấy rất vui. Mình không biết Đình Bắc đá như thế nào, mình không xem quá nhiều nhưng khi về gặp Đình Bắc, mình thấy cậu ấy quá giỏi so với tuổi của cậu ấy. Mình cảm thấy rất vui cho cậu ấy, mặc dù cũng có hơi chút ghen tị vì thằng này trẻ mà khỏe, kĩ năng chơi bóng tốt như vậy. Đó là điều mình rất ghen tị khi mình hồi trẻ không thể bằng Đình Bắc bây giờ.

Còn đâu có rất nhiều cầu thủ trẻ hiện tại, Minh Trọng này, đá rất ok. Khi mình về, có thời gian ở cùng phòng với Minh Trọng. Mình không biết em ấy đến từ đâu, hai anh em rất ít nói chuyện vì dù sao Trọng rất hay ngại. Mà khi gặp nhiều, mình hay trêu nó, mày ở với anh anh cho mày chột luôn đấy, cẩn thận. Mình hay trêu vậy, nhưng khi ở rất vui vẻ, anh em với nhau. Càng chơi càng thân mới biết, từ một cầu thủ trẻ trong 1,2 năm bước tiến từ hạng nhì lên V.League rồi đá một cách rất chững chạc như thế, đó là điều mình rất bất ngờ. Với mình, em ấy đang làm rất là tốt và hi vọng em ấy sẽ có đà phát triển trong tương lai.

Mọi người nghĩ cầu thủ có danh vọng, vật chất sẽ thiếu khát khao… Đó là suy nghĩ bình thường thôi

Một câu chuyện cảm động khi xuất ngoại mà Văn Toàn nhớ mãi…

Ngay những ngày đầu tiên mình tới Hàn Quốc, mình chưa đi lại xung quanh nhiều, chỉ tìm quán ăn gần chung cư mình ở. Khi mình vào quán gà của hai bà, hai bà thấy sao tự nhiên có một người đi ăn thế này. Bình thường ở đó hình như rất ít khi bán cho một người một bàn. Nhưng khi mình tới, hai bà vẫn nấu cho mình ăn bình thường. Chắc hai bà thấy mình tội tội vì không có ai, không thấy đi chơi với ai nên cho vào ăn.

Khi gặp hai bà, mình cảm thấy rất quen thuộc. Đối với mình, hai bà không khác gì bà nội, bà ngoại ở quê hết. Đi ăn vài ngày mình đã quen dần, có hôm bà nấu thêm món khác cho mình ăn, mặc dù bình thường bà chỉ bán một món đó thôi. Có hôm bà cho mình kim chi để mang về nhà ăn, cho hoa quả, rất nhiều thứ. Có đợt mẹ mình sang, mình đưa mẹ đến gặp hai bà, đến khi mẹ về, hai bà cũng tặng những đặc sản Hàn Quốc, mang về cho ba mẹ ở nhà.

Những khó khăn khi xuất ngoại, Văn Toàn có giãi bày cùng người bạn thân là Công Phượng?

Mình rất ít khi chia sẻ với mọi người về cuộc sống ở bên Hàn Quốc. Với mình, thời gian ở Hàn Quốc rất áp lực. Mình gặp áp lực về phong cách thi đấu, tập luyện. Lúc ấy mình nghĩ, mình không chỉ phải thể hiện thật tốt như bình thường ở CLB, mà sang Hàn Quốc, mình phải cố gắng thể hiện những phẩm chất tốt nhất qua từng ngày vì đây là hình ảnh các cầu thủ Việt Nam ở nước ngoài.

Khi mình ở bên Hàn Quốc, mình nói chuyện với Phượng rất nhiều về vấn đề xuất ngoại. Mình chia sẻ với Phượng những điều mình thấy, mình hay gặp phải ở môi trường bóng đá nước ngoài. Phượng cũng chia sẻ rất là nhiều. Dù sao, đôi khi cầu thủ Việt Nam mình không yếu hơn họ đâu nhưng sự tự tin của mình hơi giảm một chút so với khi ở Việt Nam.

Ở Việt Nam, mình có thể tự tin, thoải mái làm tất cả mọi thứ, mình không sợ sai. Nhưng khi sang bên đấy mình cầu toàn hơn, mình rất sợ sai, mình đá sao cho an toàn nhất. Đó là điều mình cảm thấy tiếc một chút. Mình nghĩ đó cũng là bài học của mình, dù sao đó cũng là môi trường mới, gặp những cầu thủ mới, HLV mới, môi trường khác hơn. Mình nghĩ con người Việt Nam mình hay vậy, nên khiến cho bản thân mình bị tự ti hơn so với khi thi đấu trong nước. Mình nghĩ đó là một kinh nghiệm, mình muốn chia sẻ cho tất cả mọi người ở Việt Nam, các cầu thủ nếu muốn sang nước ngoài, mình hi vọng sẽ lấy đó làm bài học để mọi người có thể thể hiện tốt hơn trong tương lai.

Công Phượng vẫn đang kiên trì với sự lựa chọn của mình ở CLB Yokohama ở Nhật Bản dù không được thi đấu, Văn Toàn nghĩ thế nào về điều này?

Mình hay Công Phượng, sự lựa chọn là của mỗi người. Mình luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của hai đứa. Khi mình bảo mình sẽ về Việt Nam, Phượng cũng khuyên mình nên ở lại Hàn Quốc, tìm một CLB khác, làm một điều gì đó khác bên nước ngoài. Nhưng sự lựa chọn là của mình. Giống như bây giờ Phượng cũng thế. Phượng có sự lựa chọn khiến cậu ấy cảm thấy hạnh phúc, cậu ấy muốn như vậy thì mình tin tưởng tuyệt đối vào cậu ấy.

Văn Toàn vẫn luôn đặt cho mình áp lực rất lớn là phải ghi bàn?

Mình vẫn luôn như vậy, nếu không ghi bàn hay không kiến tạo trong một trận đấu thì mình cảm thấy rất khó chịu về bản thân của mình. Mình cũng đã từng nói chuyện với rất nhiều người về vấn đề này, tại sao mình tự đặt quá nhiều gánh nặng đối với bản thân trong một trận đấu. Nhưng mình nghĩ nếu không làm vậy, đó không phải phong cách thi đấu của mình, mình không thể bộc lộ hết tất cả những gì mình có trên sân.

Nhìn lại mười mấy năm lăn lộn cùng trái bóng…

Đến bây giờ, đôi khi nhìn lại, mình cũng nghĩ, thật sự mình đã 28 tuổi rồi, mình không nghĩ là nhanh đến như vậy đâu. Mình nghĩ đến những ngày mình chập chững bước vào đá bóng, mình nghĩ từ những ngày đầu ở Học viện HAGL JMG, mình không biết sau này sẽ làm cầu thủ chuyên nghiệp sẽ như thế nào. Đến bây giờ, mình đã trải qua hơn chục năm như vậy, mình cảm thấy rất là nhanh. Tất nhiên, nghề nào cũng có khó khăn, mình nhìn lại, mình cảm thấy rất tự hào về bản thân, trong thời gian đã trải qua, mình đã rất cố gắng để đạt được những thành quả như này. Mặc dù không lớn lao so với mọi người nhưng với mình, đó là cả 1 quá trình dài mình cố gắng trải qua từng năm.

Mình nghĩ, không chỉ mình, tất cả các anh em cầu thủ ở đội tuyển hay CLB đều đã cố gắng để đạt được và họ xứng đáng nhận những thành quả đã có ở thời điểm hiện tại. Mình tự hào về điều đó, mình thành công và được ở với những cầu thủ đã thành công cùng với mình như vậy. Ở cùng một đội bóng, mình đã chứng kiến họ trưởng thành ra sao, đạt được những thành công đó, mình cảm thấy rất vui.

Có người nói khi cầu thủ có trong tay danh vọng, vật chất đầy đủ sẽ bớt đi những khát khao chiến đấu, Văn Toàn nghĩ thế nào?

Mình đã nghe rất nhiều điều như thế. Mình nghĩ ý kiến đó là điều rất bình thường với bóng đá. Hiện tại khi bạn chưa thành công, chưa nổi tiếng thì chẳng ai để ý đến bạn, những vấn đề bạn làm ở ngoài đời. Thực ra, bọn mình xa nhà từ bé, đa phần là những cầu thủ không có gia đình kinh tế tốt. Nên khi mọi người thấy khi các cầu thủ đạt được thành tựu xây nhà, có xe, mua cái gì đó… rồi chỉ cần một, hai trận các cầu thủ đó đá không tốt thì mọi người sẽ có suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ như thế là bình thường, mình không trách được, đó là cái giá của sự thành công.

Thực ra bọn mình đã cố gắng rất nhiều, hàng năm tập luyện, thi đấu ra sao, ai ai cũng trải qua rất nhiều áp lực. Bọn mình không phải rô bốt, ngày nào cũng như ngày nào được. Bọn mình cũng là con người thôi, có những trận mình ra sân, mình ốm yếu hay không đạt thể trạng tốt, hay có những trận mình đạt thể trạng cao nhất. Các cầu thủ Việt Nam giữ được thể trạng cao nhất được bao nhiêu năm, đó là điều mình luôn phải nghĩ tới, càng thi đấu nhiều năm với phong độ đỉnh cao nhất càng giúp ích được cho bản thân của mình.

Còn về đạt về danh hiệu, đối với Việt Nam thấy vậy nhưng so với bên ngoài đâu là gì. Bọn mình cũng đều có những ước mơ, lý tưởng cao hơn, đều có những thứ mình hướng tới. Ai chả mong được thi đấu một lần ở World Cup. Đó là điều đương nhiên rồi, đó là ước mơ của mình và để đạt được những điều đó, bọn mình không phải nói thôi là được. Bọn mình đều có ước mơ đá World Cup hay trong giấc mơ muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ai cũng thế thôi, nhưng bọn mình phải biết mình đang ở đâu và đang cố gắng vì điều gì. Mặc dù tuổi của bọn mình mỗi năm sẽ đều có những thay đổi khác, nhưng suy nghĩ vẫn luôn vậy, ước mơ là ước mơ.

Mục tiêu lớn của Văn Toàn trong năm 2024 là gì?

Thực ra, khi mình nhận lời mời của CLB Thép Xanh Nam Định, mục tiêu của mình là giúp Thép Xanh Nam Định vô địch, đó là mục tiêu trong năm 2024 của mình. Đối với mình, được về đây, trong môi trường rất nhiều cầu thủ rất hay và các ngoại binh tốt, mục tiêu cố gắng đạt thứ hạng cao nhất.

Về cấp độ đội tuyển, mình luôn cố gắng thôi, vì đội tuyển luôn là phạm trù tất cả các cầu thủ đều mong muốn thi đấu, thành công. Mình mong muốn năm 2024, dù sao đang có vòng loại thứ 2 World Cup, cố gắng vào vòng loại 3 như năm trước. Đó là mục tiêu, còn đâu, cuối năm giải AFF Cup, cố gắng đạt thứ hạng tốt. Thứ hạng tốt ở đây là vô địch, ĐT Việt Nam đá AFF Cup thì phải đặt mục tiêu vô địch.

Thế còn chuyện kinh doanh của “Chủ tịch” Văn Toàn thì sao?

Nói kinh doanh thì hơi quá, mình làm quần áo, thời trang lúc đầu chỉ là để vui thôi, đó việc khiến mình thích và thoải mái sau những ngày tập luyện, thi đấu căng thẳng. Mình rất may mắn vì được mọi người ủng hộ. Trong tương lai mình sẽ làm gì, hiện tại mình không biết. Mình đang kinh doanh với tư cách là 1 cách người tham gia để học hỏi thêm. Nếu trong tương lai mình có thể phát triển thêm được thì mình sẽ tiếp tục, nếu không mình sẽ dừng, hiện tại mình chưa đặt nặng vấn đề kinh doanh.

Đa phần mình tập trung đá bóng, còn đâu về việc kinh doanh, mình có người làm cho mình. Có khi biết đâu, 3-4 năm nữa, mình có dấu hiệu tuổi già sức yếu, mình có thể sẽ nghĩ đến kinh doanh nhiều hơn, sẽ ra dáng chủ tịch hơn, mặc vest nhiều hơn chẳng hạn thay vì mặc đồ thể thao như bây giờ.

Có ý kiến rằng cầu thủ nên tận dụng danh tiếng để kinh doanh kiếm thêm thu nhập, phát triển bản thân. Nhưng cũng có người nói cầu thủ chỉ nên tập trung cho sự nghiệp sân cỏ? Văn Toàn đồng tình với ý kiến nào?

Với mình ý kiến nào cũng đúng cả. Người ta bảo nên giỏi một thứ thôi. Với mình, tập trung cho bóng đá cũng đúng mà kiếm thêm thu nhập cũng chẳng sai. Dù sao chúng ta vẫn đang ở trong hoạt động kinh tế, tất cả mọi người đều cần tiền để sinh sống. Với mình, hiện tại mình đang cố gắng làm tốt nhất có thể ở công việc chính của mình là đá bóng. Còn đâu về kinh doanh, nó sẽ là sở thích cá nhân, mình được vui vì được làm.

Điều gì quan trọng nhất với Văn Toàn hiện tại là gì? Bạn có nghĩ sẽ làm mới bản thân trong năm 2024?

Làm mới bản thân với mình chắc chỉ có cưới vợ mới là làm mới bản thân và thay đổi một cách lớn hơn. Điều quan trọng nhất với mình năm nay vẫn là đá bóng thôi, dù sao năm nay mình cũng đã nhận lời mời về Thép Xanh Nam Định của chú Xuân Thiện. Khi chú mời mình, mình đặt mục tiêu vô địch dành tặng cho CLB và chú. Khi mình ở Hàn, chú gọi điện rất nhiều cho mình. Hiện tại, mỗi lần chú gọi cho mình trước trận đấu, mình cảm thấy rất áp lực. Kiểu “mai cố gắng nhé”… Đó là điều mình đang hướng tới, tập trung vô địch cùng CLB.

Cảm ơn Văn Toàn về cuộc trò chuyện! Chúc bạn năm mới mạnh khoẻ, vững vàng trên sân cỏ!