Hoà Minzy rủ vợ chồng Văn Hậu - Hải My hát karaoke, tiện thể tụ tập tất niên cùng hội Văn Toàn, Quang Hải

Từ lâu, nữ ca sĩ Hoà Minzy đã có mối quan hệ thân thiết với loạt tuyển thủ nổi tiếng có thể kể đến như Văn Toàn, Văn Hậu, Đức Chinh, Quang Hải, Thành Chung, Tấn Tài, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng... cũng như hội WAG yêu kiều như Doãn Hải My, Mai Hà Trang, Ngô Tố Uyên,... Bởi vậy, khi giọng ca quê Bắc Ninh có màn trở lại ấn tượng với MV "Kén Cá Chọn Canh" vào tối 5/2, đông đảo cầu thủ và nàng WAG đã chia sẻ MV và thể hiện sự ủng hộ với mẹ Bo Thúi.

Trong đó có vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My. Để bày tỏ lòng cảm ơn với sự ủng hộ nhiệt tình của Doãn Hải My, Hoà Minzy đã để lại bình luận rủ nàng WAG "tối mai karaoke ". Đáp lại, bà xã Văn Hậu khẳng định "vợ chồng em đợi chị thôi ạ".

Hoà Minzy rủ vợ chồng Văn Hậu hát karaoke cuối năm

Nói là làm, ngay tối 6/2, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã cùng hội cầu thủ như Văn Toàn, Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh và hội WAG Doãn Hải My, Mai Hà Trang có buổi tụ tập thân mật tại gia, ăn uống tưng bừng trước thềm năm mới.

Hoà Minzy từng chia sẻ về mối quan hệ thân thiết với Văn Hậu - Hải My tại đám cưới của cặp đôi hôm 26/11/2023. "Điều Hậu đã làm khiến em cảm thấy em phải biết ơn đến suốt cả cuộc đời. Kiểu như lúc khó khăn, gặp được quý nhân. Một hay nhiều bài hát cũng không thể hiện được hết tấm lòng của em. Hậu là người em thân thiết của em và My cũng vậy", Hoà Minzy chia sẻ về tình bạn thân thiết với Văn Hậu - Hải My.

Ngoài Văn Hậu, Hoà Minzy còn gây chú ý với tình bạn đặc biệt cùng tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Cả hai đã kết giao được hơn 10 năm, luôn thân thiết và chia sẻ với nhau nhiều điều. Hoà Minzy và Văn Toàn được được dân mạng "đẩy thuyền" vô cùng nhiệt tình.

Hội WAG Việt đến ủng hộ show diễn của Hoà Minzy trước đó