Văn Mai Hương: "Tôi không may mắn trong chuyện tình cảm, nhưng lại có những nỗi buồn rất đẹp nên muốn mang nó vào âm nhạc"

Văn Mai Hương vừa cho ra mắt sản phẩm Mưa Tháng Sáu và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ. Lần tái xuất này cũng đánh dấu một sự phát triển mới trong sự nghiệp của Á quân Vietnam Idol 2010. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Văn Mai Hương không giấu được sự bồi hồi khi nhắc về những giai đoạn đã trải qua trong hành trình âm nhạc. Nữ ca sĩ thừa nhận đã có những lúc chông chênh, mất định hướng.

Trong dịp trải lòng này, Văn Mai Hương nhắc về chuyện tình yêu và bật mí những cảm xúc sau khi trải qua tan vỡ.

Văn Mai Hương chia sẻ về giai đoạn trầm cảm và động lực trở lại với âm nhạc

Là ca sĩ thành công sau khi đạt vị trí Á quân ở một cuộc thi âm nhạc, Văn Mai Hương nghĩ gì về việc hiện tại có quá nhiều cuộc thi nhưng Quán quân, Á quân cứ loay hoay tìm một chỗ đứng trong làng giải trí, thậm chí có người còn bị bỏ quên?

Tôi may mắn khi mình được là thí sinh của chương trình Vietnam Idol 2010. Bởi lẽ đến tận bây giờ thì mùa phát sóng đó vẫn còn rất nhiều anh chị em đang làm nghề, là đồng nghiệp của nhau và thường xuyên gặp gỡ trong các show âm nhạc lớn nhỏ. Cuộc thi Vietnam Idol là một bước đệm để chúng tôi có được một vị trí nhất định.

Tuy nhiên, sau này có nhiều chương trình, cuộc thi thì đòi hỏi mỗi người phải có sức bật riêng và ekip tốt để cho ra những sản phẩm chất lượng. Ở thời điểm này, nếu không có sản phẩm tốt thì không thể làm gì được cả.

Trong 13 năm hoạt động nghệ thuật, giai đoạn Văn Mai Hương cảm nhận được hào quang của mình rực rỡ nhất?

Hôm trước ekip vừa trêu rằng tôi có bao giờ tôi cảm nhận được hào quang đâu. Vì ca khúc lên top 1 Trending còn không biết, thi cái gì cũng chỉ Á quân, đến tham gia chương trình thì thí sinh của mình cũng dừng lại ở Á quân,… nên chưa bao giờ tôi biết được 2 chữ đấy cả. Tôi vẫn ý thức mình chưa ở một đỉnh cao nào hết nhưng phải thừa nhận có lúc tôi rất thăng hoa. Tôi từng hát 26-27 show trong 1 tháng. Bây giờ tôi không làm được như vậy nữa. Nhưng tôi vẫn đang tiếp tục viết nên những câu chuyện thanh xuân để sau này già có thể tự hào về bản thân.

Nhưng khi đi hát quá nhiều, liên tục làm việc với tần suất cao thì Văn Mai Hương có rơi vào trạng thái "đóng băng" cảm xúc?

Có chứ, tôi bị như thế khi đi hát quá nhiều. Cho đến một lúc, tôi phải tạm dừng lại, không hát phòng trà hay liveband để nuôi dưỡng lại cảm xúc và không bị chán chính mình. Nếu mọi người có nghe tôi hát live sẽ biết tôi rất hay kể chuyện trong mỗi đêm nhạc. Nhưng tôi là ca sĩ, không phải diễn viên hay MC nên không thể ngày này qua ngày khác đứng trên sân khấu và kể lại những câu chuyện lặp lại. Lúc đó, tôi phải dừng lại, nghỉ ngơi và nhận show ít để tìm cảm hứng, xúc cảm mới.

Trong cuộc sống ai cũng sẽ có những nỗi buồn khó tránh khỏi kể cả trong tình yêu lẫn công việc. Với một người mạnh mẽ và thành công như Văn Mai Hương, bạn có bao giờ rơi vào áp lực đến mức bị trầm cảm trong hành trình 13 năm qua không?

Chắc chắn là có. Tôi là một người trẻ trong xã hội có quá nhiều thứ ngỡ như dễ dàng nhưng thật sự rất khó, nghĩa là có nhiều cơ hội thì sẽ có sự cạnh tranh nên dễ gây ra cảm giác trầm cảm. Thật ra tôi đã từng trải qua cảm giác đó rồi. Giai đoạn chuyển mình từ một thiếu niên sang cô gái trưởng thành hơn, tôi có những chông chênh, không biết làm gì và chọn lựa thế nào cho tốt.

Nhưng bây giờ nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không tiếc nuối vì tuổi trẻ mình được phép trải nghiệm, sai lầm để đi tìm được bản ngã. Tôi vẫn hay nói với khán giả, bản ngã của tôi vẫn là cô gái hát pop ballad. Tôi là người không may mắn trong chuyện tình cảm nhưng bản thân có những nỗi buồn rất đẹp nên muốn mang nó vào âm nhạc. Bây giờ, tôi nhìn cuộc sống tích cực và lạc quan hơn.

Việc rơi vào trầm cảm có phải là lý do khiến Văn Mai Hương từng "ngắt quãng" trong hành trình chinh phục nghệ thuật của mình?

Tôi từng rất loay hoay và tự ti về cả ngoại hình lẫn âm nhạc. Lúc đó tôi bị mọi người chê mập, xấu và rất nhiều thứ khác... Tôi đã đọc những bình luận ấy và nhìn nhận lại bản thân. Tôi vốn là người không thích nghe khen vì sẽ đề phòng lời khen đó có "thảo mai" hay không. Tôi biết khi một người yêu mến mình thật sự thì họ sẽ có cách nhìn nhận, đánh giá công tâm.

Vậy Văn Mai Hương buồn và áp lực nhất là khi nào?

Chắc là vào năm 2015. Tôi đã nghỉ một thời gian dài để đi du lịch với ba mẹ, em trai để lấy lại năng lượng trong công việc. Cũng may sau đó tôi lấy lại nguồn cảm hứng làm việc khi được mời là 1 trong 3 ca sĩ nữ hát cùng bác Peabo Bryson bài Beauty And The Beast trong liveshow tại Việt Nam. Đây là động lực lớn khiến tôi quay trở lại âm nhạc.

Đối mặt với những điều tiêu cực và khó khăn trên hẳn rất khủng khiếp với một cô gái ở tuổi 21?

Vâng. Lúc đó, tôi đã gặp gỡ những người từng trải qua chuyện giống mình, tâm sự và xin ý kiến của mọi người, từ đó rút ra bài học để bảo vệ bản thân. Khi đã trải qua trầm cảm tôi biết cách để mình không rơi vào trầm cảm thêm một lần nào nữa. Tất nhiên sau khi trải qua trầm cảm tôi vẫn gặp chông chênh nhưng bị lại thì không.

Bây giờ, thật khó có thể chia sẻ bài học cụ thể của tôi để các bạn trẻ không vấp phải. Hiện tại, chúng ta đang ở trong một môi trường rất dễ rơi vào khủng hoảng, mỗi người có một câu chuyện và lý do rơi vào trầm cảm khác nhau. Nhưng tôi chỉ có thể nói một điều là bạn đang có năng lượng xấu, hãy lựa chọn ở bên những người có năng lượng tích cực thì sẽ được "hưởng lây" điều đó rất nhiều.

Sau những chuyện đã qua, hiện tại ngoài sức khoẻ thể chất, Văn Mai Hương có tập trung lo lắng về sức khoẻ tinh thần của mình?

Trải qua rất nhiều đổ vỡ, tôi yêu bản thân nhiều hơn. Tôi chơi thể thao, đọc sách và đi đến nhiều nơi thú vị, gặp những người thú vị. Đôi khi tôi đi du lịch một mình để tìm hiểu văn hoá, con người… Đó là cách tôi hoàn thiện bản thân hơn qua từng ngày. Khi biết yêu bản thân, tôi cảm nhận được cuộc sống này còn nhiều thứ tươi đẹp mà mình chưa khám phá hết.

Có một thú vui khác của tôi là nuôi chó, nuôi mèo. Tôi yêu động vật và khi nuôi các bạn thú cưng như mình có con vậy. Tôi luôn cố gắng để dành cho các bạn chó, mèo rất nhiều yêu thương và điều đó cũng khiến tôi vui, hạnh phúc hơn. Tôi nghĩ trước đây mình rơi vào nỗi buồn nhiều là do cô đơn, về nhà chỉ có một mình, còn bây giờ sẽ luôn có các bạn nhỏ ấy chờ đợi mình về.

Văn Mai Hương thừa nhận bạn là người có "cung số" thị phi vì thường gặp những ồn ào từ trên trời rơi xuống, vậy đâu là tin đồn khiến bạn đau đầu nhất?

Tin đồn nào đến cũng gây bức xúc và đau lòng hết, có những cái tôi khó vượt qua ngay thời điểm đó nhưng có thông tin tôi bình tâm cho qua vì nhìn nhận được mình không làm, tại sao phải bức xúc. Tôi biết mình nên ý thức và tập trung cho công việc thay vì cứ mãi bức xúc. Khi đã cố gắng và đấu tranh để vượt qua thì tôi lại phải cảm ơn những chuyện đó để có một Văn Mai Hương của hôm nay.

Những tin đồn, thị phi đã qua liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống và chuyện tình cảm sau này của Văn Mai Hương?

Tôi may mắn khi những người xung quanh không quan tâm đến thị phi vì họ rất tỉnh táo để ý thức được câu chuyện của tôi như thế nào. Tôi không bao giờ mong muốn phải mặc "áo choàng" bảo vệ mỗi khi ra ngoài và nhìn cuộc đời bằng cách xem mọi người có đối xử tốt với mình hay không. Tôi là người rất thả lỏng và thoải mái với cuộc sống. Tôi nghĩ hãy chân thành và sống đúng với bản thân thì sẽ nhận rất nhiều yêu thương mà không cần phải diễn.

Văn Mai Hương từng mong muốn được kết hôn, làm nội trợ nhưng thay đổi suy nghĩ sau khi đổ vỡ

Nghệ sĩ càng cá tính, thành công và tỉnh táo sẽ khó khăn trong việc chọn lựa người bạn đồng hành. Văn Mai Hương nghĩ sao?

Tất nhiên phải có người này người kia, đàn ông cũng thế mà. Nếu bạn mạnh mẽ cá tính thì người đàn ông sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi nói rất nhiều nên tôi thích một người biết lắng nghe.

Tôi nhớ Văn Mai Hương từng nói bạn luôn yêu với 200% năng lượng của mình, vậy sau mỗi cuộc chia tay, nỗi buồn liệu có gấp đôi?

Ai khi chia tay cũng sẽ buồn thôi nhưng mỗi người có cách thể hiện khác nhau. Với tôi, ở mỗi độ tuổi cũng lại có một cách buồn khác. Năm 18-20 tuổi, sau khi chia tay tôi sẽ như phát điên lên rồi cắt tóc ngắn và làm những thứ mà người yêu cũ vốn không thích. Khi lớn hơn một chút, cách tôi yêu thương và đón nhận việc chia ly đã khác hơn. Dĩ nhiên dù có nhiều trải nghiệm hơn nhưng tôi vẫn đau. Sau mỗi mối tình, tôi mất một khoảng thời gian để quên đi, cũng tìm nhiều cách và gặp nhiều người khác nhưng cảm xúc vẫn như vậy.

Ngoài ra, bây giờ tôi biết cách tìm niềm vui ở nơi đáng tin cậy và được là chính mình nhất chính là âm nhạc. Khi có âm nhạc, tôi vượt qua nỗi buồn nhanh hơn. Trước đây khi yêu tôi rất lười biếng, còn bây giờ tôi phải song song cả âm nhạc và tình yêu, để lỡ có chuyện gì đó xảy ra thì âm nhạc sẽ là cứu cánh.

Vậy trong các mối quan hệ, Văn Mai Hương có phải là người chủ động nói ra lời kết thúc?

Đúng vậy, người quyết định rất khó và đôi khi người đàn ông không chủ động nói ra đâu. Khi tôi đã nhìn được điều bất ổn, tôi sẽ không níu kéo một mối quan hệ không đi đến đâu mà chọn cách kết thúc. Tôi người thuộc cung Thiên Bình, rất khó quyết đoán trong mọi việc nhưng trong tình yêu thì khác.

Bạn nghĩ sao về việc quên đi một mối tình sâu đậm bằng cách tìm đến một cuộc tình mới?

Đến với người mới mà họ thương mình thật sự thì đó cũng tốt. Nhưng tôi quan điểm hãy đến với người mới khi bản thân chắc chắn được cảm xúc yêu người cũ không còn nữa. Còn người mới nếu yêu mình thật sự họ sẽ chấp nhận việc mình có tình nghĩa với người cũ. Bởi lẽ nếu một người vừa chia tay tôi đã nói với người mới rằng quên tôi rồi thì tôi sẽ rất đau lòng, tổn thương. Khi người đàn ông đàng hoàng thì họ sẽ có tình nghĩa chứ. Tôi là người khao khát được yêu nhưng khi vừa chia tay xong sẽ sợ cảm giác bắt đầu lại với người mới.

Văn Mai Hương từng chia sẻ được bố khuyến khích yêu nhiều để có nhiều trải nghiệm, vậy mà bạn lại sợ yêu?

Tôi không sợ cảm giác yêu, tôi luôn luôn thích được yêu nhưng sợ lại phải đau khổ. Tôi luôn nói mọi người hãy yêu đi và đừng cô đơn mãi vì được yêu là may mắn. Nói chung, tôi nói thì hay đấy nhưng khi yêu vào vẫn ngu dại lắm (Cười).

Vậy hiện tại chuyện tình cảm của Văn Mai Hương hiện tại thế nào?

Tôi vui vẻ, luôn luôn vui mà. Tôi không có thói quen công khai chuyện tình cảm của mình vì muốn bảo vệ những người xung quanh. Khi khán giả hỏi thì tôi sẽ trả lời mình đang hạnh phúc, vui vẻ.

Dự định sinh con và kết hôn năm 30 tuổi của Văn Mai Hương có thay đổi không?

Nói chung là cuộc đời mà, sẽ có lúc thay đổi nhưng ai cũng mong mình hạnh phúc. Ở thời điểm này, tôi đang có rất nhiều sự lạc quan trong công việc nên sẽ dành năng lượng này cho ca hát. Tôi vẫn sẽ yêu nhưng hôn nhân thì cần đúng người đúng thời điểm nữa. Nếu không có 2 yếu tố đấy tôi không chọn hôn nhân đâu.

Trong các cuộc tình đã qua, có bao giờ Văn Mai Hương nghĩ đến khoảnh khắc diện váy cưới, bắt đầu cuộc sống hôn nhân chưa?

Có chứ, ngày xưa tôi là một cô gái điên cuồng vì chuyện kết hôn. Cách đây 2-3 năm, tôi có đam mê với việc lập gia đình. Lúc đấy, tôi chỉ mong muốn gặp một người đàn ông nào đó, sẽ yêu sống yêu chết rồi kết hôn, có con và ở nhà nội trợ vì tôi hướng nội mà.

Đến khi đổ vỡ và quá tập trung vào công việc thì suy nghĩ của tôi khác đi. Ngoài ra, có thể một phần tôi đã chứng kiến xung quanh có nhiều sự đổ vỡ nên hiện tại tôi chưa có nhiều niềm tin vào hôn nhân nhưng vẫn muốn yêu.

Nói về sản phẩm mới của Văn Mai Hương là Mưa Tháng Sáu, bạn đã lên ý tưởng và chuẩn bị như thế nào?

Tôi phải gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã yêu thương Mưa Tháng Sáu cũng như Văn Mai Hương rất nhiều. Trong sản phẩm này, phần viết nhạc của Hứa Kim Tuyền cũng khá lâu, chắc cũng phải trải dài cả năm. Tôi có một cái "số" rất đặc biệt, dù đã có khoảng thời gian dài để chuẩn bị nhưng đến khi phát hành lại rất gấp gáp. Khi đã định ngày phát hành thì cả ekip phải chạy đua, từ lúc quay MV, chụp hình đến ra mắt Mưa Tháng Sáu thì chỉ 15 ngày thôi.

Từ album Hương đến nay, Văn Mai Hương luôn kết hợp với Hứa Kim Tuyền dù nam nhạc sĩ này vướng một số nghi vấn, ồn ào. Vì sao vậy?

Khi có một người tri kỷ họ hiểu mình và mình cũng hiểu họ, cả hai có những xúc cảm và đồng điệu trong âm nhạc thì đó là một điều may mắn. Tôi và Hứa Kim Tuyền như những người chị em, ngoài công việc chúng tôi có thể giãi bày với nhau về mọi chuyện trong cuộc sống. Tôi đã cùng đi qua nhiều mối tình của Hứa Kim Tuyền để viết được album Hương và giờ là Mưa Tháng Sáu. Chính vì việc có thể đồng hành và đồng điệu cảm xúc đó mà 2 chị em rất gắn bó với nhau. Chúng tôi không có sự lựa chọn mà là sự ưu tiên dành cho nhau. Tôi may mắn khi có một người đồng hành là Hứa Kim Tuyền.

Có khoảnh khắc nào Văn Mai Hương cảm thấy phân vân vì những nghi vấn đạo nhạc của Hứa Kim Tuyền?

Tôi không biết mọi người khi chọn làm việc với nhau sẽ dựa vào cái gì, với tôi thì đó là sự tin tưởng. Tôi dành cho Hứa Kim Tuyền rất nhiều niềm tin. Tuyền là một người có trái tim thiện lành, bạn ấy có thể sẽ xéo xắt trong một vài chuyện nhưng trong cuộc sống và công việc thì lại rất chân thành. Để nói là tin tưởng nhau 100% thì hơi quá vì trong tình yêu đôi khi còn không được như thế nhưng với sự trân quý nhất định thì tôi có niềm tin rất lớn vào Hứa Kim Tuyền. Với tôi, bạn ấy không chỉ là nhạc sĩ mà còn là một nhà sản xuất âm nhạc, bạn sẽ làm những gì tốt nhất cho nghệ sĩ.

Văn Mai Hương được khán giả nói rằng có một thanh "bảo kiếm" là giọng hát đầy nội lực, tại sao bạn lại chọn kết hợp với 2 ca sĩ trẻ trong các sản phẩm gần đây?

Nếu ví giọng hát là phương tiện, sẽ có những người có phi cơ, máy bay, siêu xe,… nhưng tôi chỉ nghĩ mình có một chiếc xe máy hoặc xe đạp thôi. Với tôi, khi đứng trên sân khấu, nếu ca sĩ có trái tim nồng ấm, giọng hát có thể kéo gần khoảng cách với khán giả hơn thì đó mới là thành công.

Và đôi khi một ca khúc sẽ phụ thuộc vào rất nhiều thứ, không chỉ là người nghệ sĩ hát thật hay là sẽ đến với khán giả. Để nói về những sự kết hợp trong âm nhạc Việt Nam thì có rất nhiều nhưng không phải ai cũng thành công. Ở đây, tôi có được một chút xíu may mắn.

Để lựa chọn 2 vocal nam trong Mưa Tháng Sáu, tôi và Hứa Kim Tuyền đã phải suy nghĩ rất nhiều. Bởi lẽ khi viết ca khúc này đã yêu cầu có 1 giọng nam kết hợp với tôi, như kiểu một câu chuyện có hai người. Tôi đã nghĩ đến Grey D vì cảm giác bạn ấy sẽ phù hợp. Còn Trung Quân là một sự xuất hiện đặc biệt, có thể nói tôi "xin vía" của Trung Quân vì bạn ấy là "thánh mưa". Hứa Kim Tuyền đã viết thêm 2 câu cho Trung Quân ở phía cuối, vì sau câu chuyện ngột ngạt thì Trung Quân xuất hiện như mang đến cầu vồng cho cô gái trong ca khúc.

Ca khúc Mưa Tháng Sáu từng lọt Top Trending nhưng đã bị xuống vị trí thứ 2 chỉ trong một thời gian ngắn. Bạn có nghĩ mình bị lời nguyền "á quân"?

Sáng hôm đó tôi thấy mọi người nhắn tin chúc mừng bài hát đã lên Top 1 Trending nhưng tôi mở máy ra thì đâu thấy nữa vì đã bị "đá văng" xuống dưới rồi. Ekip nói ca khúc của tôi chỉ lên Top 1 trending có mấy tiếng thôi. Lúc đáng lẽ tôi phải tận hưởng giây phút sung sướng, "đội vương miện" thì… tôi đi ngủ. Nhưng thật may mắn, ngay sau đó vài ngày, Mưa Tháng Sáu có lại được thành tích top 1 và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng. Tôi thực sự rất vui, hạnh phúc vì công sức của mình cùng các cộng sự cũng đã nhận được sự yêu thương từ mọi người. Dù sao, với tôi top 1 hay 2 không quan trọng, mong muốn lớn nhất của tôi là gửi tới các khán giả một sản phẩm chỉn chu, tâm huyết.

Giọng hát live của Văn Mai Hương là điều không phải bàn cãi, nhưng với bản thân mình bạn có điều gì chưa tự tin không?

Nhìn tôi thế này thôi chứ chưa tự tin nhiều thứ lắm. Tôi chưa từng nghĩ mình xinh đẹp trong showbiz, giọng live cũng cần phải cải thiện, tập luyện thường xuyên… Tôi là người rất khó tính với bản thân. Sau mỗi đêm nhạc, nếu có livestream thì tôi phải ngồi nghe lại toàn bộ các ca khúc mình đã hát, tôi chính là "cảnh sát âm nhạc" của chính mình.

Đến bây giờ, sau mười mấy năm làm nghề thì mỗi khi lên sân khấu tôi vẫn rất run, có lúc còn quên lời những ca khúc của chính mình. Có những hôm tôi quên lời Nếu Như Anh Đến, Nghe Nói Anh Sắp Kết Hôn,… Thế nhưng tôi sẽ giữ những điều này bởi khi có sự rung động như thế thì vẫn còn là người nghệ sĩ chứ không phải "thợ hát". Khi nào không còn hồi hộp, lo lắng,… mỗi khi lên sân khấu thì có lẽ tôi sẽ hát một cách vô cảm. Đôi khi tôi sẽ hay ngớ ngẩn một chút nhưng cũng khá dễ thương.

Ai cũng cần có những mục tiêu lớn hơn để cố gắng, Văn Mai Hương có mong muốn mình đạt một vị trí cao hơn trong làng giải trí?

Tôi nghĩ mình đã có một lượng khán giả nhất định, điều đó thể hiện rõ nhất qua lượng vé được bán ra trong mỗi đêm nhạc. Khán giả bây giờ bỏ tiền ra thưởng thức nghệ thuật cũng có nhiều sự lựa chọn, vì thế ca sĩ phải tôi luyện thật nhiều về kỹ năng và giọng hát. Tôi mong muốn mình phải giữ chân được khán giả, họ sẽ quay lại để nghe lại nhiều lần nữa thì đó mới là thành công.

Tôi là người tham lam, khó tính và cầu toàn nên luôn mong muốn được làm nhiều hơn. Tôi vẫn chưa có liveshow của cuộc đời mình nên hy vọng đến một giai đoạn nào đó thích hợp, ra mắt một vài album, dự án nữa sẽ tri ân những người đã yêu thương tôi… Phải chăm chỉ, cố gắng nhiều hơn nữa tôi mới dám nghĩ tới việc chạm được một dấu ấn mới.

Cảm ơn những chia sẻ của Văn Mai Hương!