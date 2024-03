Văn Hậu và Hải My trở về sau chuyến đi Singapore chữa chấn thương, người đẹp "hẹn hò" cùng một người đặc biệt, chàng cầu thủ thì sao?

Cuối tháng 2/2024, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã cùng bà xã Doãn Hải My sang Singapore. Chuyến đi không phải để du lịch hay đu concert của Taylor Swift mà chủ yếu nhằm mục đích thăm khám chấn thương cho Đoàn Văn Hậu. Anh bị viêm điểm bám gân gót chân phải, lần gần nhất người hâm mộ thấy Văn Hậu ra sân thi đấu là vào cuối tháng 8/2023, giúp CLB Công an Hà Nội vô địch V.League 2023.

Từ đó đến nay, Văn Hậu đã có 6 tháng chữa chấn thương nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Điều này khiến Văn Hậu lỡ hẹn với Asian Cup 2023 vào tháng 1 vừa qua cũng như 2 trận đấu vòng loại World Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam diễn ra trong tháng 3 này. Hiện tại, Văn Hậu đã có 3 chuyến sang Singapore để khám và điều trị chấn thương. Ngay cả trước ngày cưới với Doãn Hải My, hậu vệ quê Thái Bình vẫn quyết định sang đảo quốc sư tử thăm khám rồi trở về với chân đeo nẹp. Điều này chứng tỏ Văn Hậu đang vô cùng mong mỏi sớm khỏi chấn thương để trở lại.

Trở lại với chuyến đi Singapore lần thứ 3 cùng Hải My, Văn Hậu khá lặng lẽ, ít cập nhật hình ảnh lên mạng xã hội. Anh tập trung cho việc điều trị. Bà xã Văn Hậu cũng chỉ đăng những hình ảnh bữa ăn cùng chồng, không khoe ảnh sống ảo như lần trước đó. Hôm qua 4/3, Hải My đã check-in ở Hà Nội. Cô nàng ngay lập tức đã có cuộc hẹn với người bạn thân thiết là nữ diễn viên Bảo Hân. Bởi chuyến đi Singapore cùng Văn Hậu, Hải My đã bỏ lỡ sinh nhật của bạn thân nên nàng WAG đã hẹn để bù lại cho nữ diễn viên "Về nhà đi con".

Doãn Hải My hẹn hò với Bảo Hân ngay khi từ Singapore trở về

Về phần Văn Hậu, anh cập nhật mạng xã hội bằng bức ảnh diện vest bảnh bao. Tuy nhiên, đây chỉ là hình ảnh cũ được chụp từ đợt đám cưới của Văn Hậu và Hải My. Hiện người hâm mộ đều mong chờ Văn Hậu sẽ sớm bình phục và trở lại sân cỏ.