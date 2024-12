Bán kết AFF cup - Bị var từ chối 2 bàn, nhưng vẫn chiến thắng 2-0: Việt Nam đỉnh!

Tối 26/12, đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt đi với Singapore tại AFF Cup 2024. Toàn đội đã gặp không ít khó khăn trước một đối thủ được thi đấu trên sân nhà. Bên cạnh đó, những quyết định của trọng tài cũng như tổ VAR dường như lại nghiêng về phía đội bạn.

Đỉnh điểm tranh cãi đến ở phút 85 khi tiền đạo nhập tịch Xuân Son tung cú volley tuyệt phẩm vào lưới đội bạn. Tuy nhiên, trọng tài lại cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ này trước đó. Một tình huống nhạy cảm. Sau khi tham khảo VAR, quyết định vẫn giữ nguyên.

Tuy nhiên, cuối cùng niềm vui cũng đến với toàn đội. Ở những phút bù giờ, lần lượt Tiến Linh và Xuân Son đã ghi tên lên bảng tỷ số, mang về chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam. Kết quả giúp "Những ngôi sao vàng" đặt một chân vào chung kết. Trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Việt Trì vào ngày 29/12.

Ảnh: Xuân Phương

Hết giờ! Tuyển Việt Nam 2-0 Singapore

Hai bàn thắng ở những phút bù giờ giúp tuyển Việt Nam nắm chắc tấm vé đi tiếp trước Singapore.

Ảnh: Xuân Phương

Phút 90+12: Xuân Son nhân đôi cách biệt

Tinh thần của Singapore đi xuống và phải nhận bàn thua thứ 2. Từ tình huống phạt góc, Xuân Son ập vào dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 90+8: Tiến Linh ghi bàn

Hàng thủ của Singapore làm không tốt. Dưới sức ép của Xuân Son, cầu thủ đội bạn chạm tay trong vòng cấm và phải nhận 11m. Tiến Linh được trao trọng trách và không bỏ lỡ cơ hội.

Tiến Linh mang về bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Xuân Phương

Phút 90+4: Hoàng Đức căng ngang nguy hiểm

Tuyển Việt Nam đang chơi tốt hơn ở những phút cuối. Hoàng Đức vừa thoát xuống căng ngang nhưng không cầu thủ nào kịp đệm bóng vào lưới trống.

Phút 85: Xuân Son ghi siêu phẩm bị từ chối

Pha volley tuyệt vời của Xuân Son khiến thủ môn đội bạn đứng chôn chân. Tuy nhiên, trọng tài đã thổi lỗi chạm tay của tiền đạo nhập tịch. Sau khi xem VAR mất 5 phút, trọng tài cuối cùng vẫn giữ quyết định tước bàn thắng. HLV Kim Sang-sik và phải nhận thẻ vàng.

Phút 76: Tiến Linh suýt tạo siêu phẩm

Đội bạn mất bóng giữa sân. Tiến Linh sút bóng táo bạo khi thủ môn đội bạn đang dâng cao. Bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Suýt có siêu phẩm cho tiền đạo Việt Nam.

Phút 68: Hoan hô Đình Triệu

Tấn Tài phá bóng thiếu dứt khoát và Taufik lao vào dứt điểm. Rất may Đình Triệu đã bay người hết cỡ để cản phá.

Phút 62: Vĩ Hào bỏ lỡ

Cơ hội vừa bị bỏ lỡ đáng tiếc. Vĩ Hào thoát xuống trong thế không bị ai kèm, phía bên trong đã là Xuân Son. Tuy nhiên, cầu thủ số 15 đã căng ngang quá sâu.

Phút 61: Đội bạn cũng việt vị ghi bàn

Anuar đưa bóng vào lưới của Đình Triệu nhưng cầu thủ này đã việt vị rất rõ ràng.

Phút 56: Thẻ vàng đầu tiên

Shawal phạm lỗi phía sau nguy hiểm với Quang Hải và phỉa nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này. Lúc này, Quang Hải đang nằm sân.

Quang Hải bị đau sau tình huống phạm lỗi của đội bạn. Ảnh: Xuân Phương

Phút 46: Tuyển Việt Nam thay người

Tiến Dũng và Tiến Anh rời sân để nhường chỗ cho Duy Mạnh và Tấn Tài ngay khi hiệp 2 vừa trở lại.

Hết hiệp 1: Việt Nam 0-0 Singapore

45 phút đầu tiên đã khép lại và không có bàn nào được ghi. Tình huống đáng chú ý nhất là bàn thắng không được công nhận của Thanh Bình.

Phút 41: Tuyển Việt Nam dứt điểm nhiều hơn

Từ đầu trận, tuyển Việt Nam có 4 pha dứt điểm, nhiều hơn một cú đá so với đội chủ nhà. Tốc độ trận đấu đang khá chậm.

Hàng thủ Việt Nam chưa phải hoạt động quá vất vả. Ảnh: Xuân Phương

Phút 37: Xuân Son thoát xuống hơi sớm

Quang Hải tỉa bóng thông minh để Xuân Son thoát xuống đối mặt. Dù vậy, cầu thủ nhập tịch này đã việt vị. Cú đá cũng đi ra ngoài.

Phút 30: Vĩ Hào dứt điểm

Từ đường tạt của Tiến Anh, một cầu thủ Việt Nam ập vào dứt điểm không thành công. Vĩ Hào sau đó có cơ hội nhưng cú đá lại bật trúng chân cầu thủ đội bạn, không đi nguy hiểm.

Phút 23: Đình Triệu xử lý thót tim

Xuân Mạnh chuyền về nửa nẩy khó chịu. Thủ môn Đình Triệu phá không trúng tâm bóng. May mắn bóng đã đi ra ngoài.

Phút 20: Xuân Son volley trúng xà

Pha xử lý ngẫu hứng của Xuân Son, kết thúc bằng cú tung móc trúng xà ngang. Sau đó, trọng tài cũng căng cờ báo việt vị.

Xuân Son chơi năng nổ trên hàng công tuyển Việt Nam. Ảnh: Xuân Phương

Phút 16: Đội chủ nhà thi đấu bế tắc

Singapore nỗ lực dồn lên, tận dụng lợi thế sân nhà tìm bàn thắng. Tuy nhiên, lối đá của đội chủ nhà khá đơn điệu.

Ảnh: Xuân Phương

Phút 10: Bàn tháng không được công nhận

Thanh Bình đã đưa được bóng vào lưới đội bạn sau một pha lộn xộn từ tình huống phạt góc. Tuy nhiên, trọng tài căng cờ báo việt vị. Pha quay chậm cho thấy đây là quyết định chính xác.

Thanh Bình tiếc nuối khi bàn thắng không được công nhận. Ảnh: Xuân Phương

Trận đấu bắt đầu!

Những fan Việt may mắn có vé vào sân

Cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân cổ vũ cho đội tuyển. Ảnh: Xuân Phương

Đội tuyển Việt Nam khởi động

Cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung trước giờ bóng lăn. Ảnh: Xuân Phương

Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam

Trận này, HLV Kim Sang-sik tiếp tục tung ra sân ngay từ đầu tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Quang Hải cũng đá chính. Trong khi đó, Đình Triệu là cái tên được tin tưởng trong khung gỗ, thay vì Nguyễn Filip.

Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Báo Singapore: Gặp Việt Nam là cuộc đấu không cân sức

Trong bài viết mới đây, tờ The Straits Times mô tả cuộc so tài với tuyển Việt Nam vào tối nay "có thể không cân sức" với đọi nhà. Nguyên nhân là bởi đội bóng này cho biết tuyển Việt Nam đang bay cao với cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Trong khi đó, tuyển Singapore lại có màn trình diễn không quá ấn tượng từ đầu giải, thiếu một số trụ cột do chấn thương, đội chủ quản không nhả người.

Tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ Singapore. Ảnh: Getty

Fan Việt chỉ có 70 vé vào xem trận đấu

Theo thông báo, cổ động viên Việt Nam chỉ được phân phối 70 vé cho trận đấu với Singapore. Số vé này được phân phối thông qua VFF. Bản thân sân Jalan Besar cũng chỉ sức chứa 6.000 chỗ.

Hình ảnh sân Jalan Besar

Đội tuyển Việt Nam làm khách trước Singapore

Tối 26/12, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết lượt đi AFF Cup 2024 với đối thủ Singapore. Đây là màn so tài mà thầy trò HLV Kim Sang-sik phải làm khách trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar của Singapore.

Trong 10 trận gần nhất, Singapore đều bất bại trên sân đấu này. Vì thế, cuộc đối đầu vào tối nay được dự đoán sẽ không hề dễ dàng. Tuy nhiên, với tinh thần đang lên cao nhờ sự bổ sung từ tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son, toàn đội sẽ hướng đến một kết quả tốt với Singapore.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Singapore vào tối 26/12. Ảnh: VFF

