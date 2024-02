Con trai Hòa Minzy nói một câu với Đoàn Văn Hậu khiến ai cũng cảm động, nhìn thái độ đủ thấy mẹ dạy khéo thế nào

Mới đây, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã chia sẻ video trong bữa tiệc tất niên đông vui cùng hội cầu thủ nổi tiếng Quang Hải, Đức Chinh, Văn Toàn, Văn Hậu. Buổi gặp gỡ diễn ra tại nhà riêng của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My. Con trai của Hòa Minzy - bé Bo Thúi - cũng góp mặt và đem đến nhiều tiếng cười bởi sự dễ thương, hồn nhiên.

Khi video được đăng tải, ngoài chuyện Bo Thúi nhận được nhiều lì xì "khủng" từ phía các tuyển thủ ngôi sao ĐT Việt Nam, dân mạng còn bày tỏ sự ngưỡng mộ khi nhóc tỳ được các cầu thủ quyền lực vây quanh, chiều chuộng. Đáp lại tình yêu thương của các "chú", con trai của Hòa Minzy cũng vô cùng lễ phép với các chú, gọi dạ bảo vâng, ngoan ngoãn vô cùng. Khi bé Bo gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người, Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Bảo Hân cùng hai nàng WAG Hải My, Hà Trang đều vỗ tay rầm rộ tán thưởng cậu bé.

Hội cầu thủ dành tình yêu thương cho con trai Hòa Minzy

Hòa Minzy và Doãn Hải My sau đó còn tiết lộ thêm lời chúc cảm động mà Bo Thúi dành riêng cho "chú" Đoàn Văn Hậu: "Chú nhớ giữ sự bình an nhé". Bình an là điều ai cũng mong cầu, đặc biệt với Đoàn Văn Hậu ở thời điểm này, khi anh đang phải rời xa sân cỏ vì chấn thương dai dẳng và phải sang Singapore thăm khám. Bởi vậy, cả Bo Thúi hay Doãn Hải My, Hòa Minzy đều mong Văn Hậu được bình an, mạnh khỏe và sớm trở lại thi đấu.

Sự tình cảm của Bo Thúi với các chú cầu thủ cũng thể hiện rõ Hòa Minzy dạy con khéo thế nào. Dù vậy, cậu nhóc vẫn có khoảnh khắc "bơ đẹp" tiền đạo Hà Đức Chinh. Cụ thể, "chú" Đức Chinh hỏi "chú Chinh có đẹp trai không?". Bo Thúi chỉ đáp lại ngắn gọn: "Con đang ăn ạ" khiến mọi người cười bò.