Vận động viên marathon Hàn Quốc bị xe tải đâm dẫn đến chết não khi đang thi đấu

(Ảnh minh họa: Pixabay)

Theo thông tin từ cảnh sát và lực lượng cứu hỏa địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h08 ngày 10/11 (giờ địa phương) tại huyện Okcheon, trong khuôn khổ giải chạy marathon tiếp sức do Liên đoàn Điền kinh tỉnh Bắc Chungcheong tổ chức. Chiếc xe tải loại 1 tấn hiệu Porter đã bất ngờ lao vào một nam vận động viên 25 tuổi thuộc đội điền kinh của chính quyền thành phố Cheongju.

Điều tra ban đầu cho thấy, tài xế chiếc xe tải - một người đàn ông ngoài 80 tuổi - đang lưu thông ở làn thứ nhất thì bất ngờ chuyển sang làn thứ 2, nơi được dành riêng cho các vận động viên. Tuyến đường tổ chức cuộc thi có hai làn: một làn mở cho giao thông bình thường và một làn dành cho người chạy.

Khi xảy ra tai nạn, vận động viên này đang dẫn đầu nhóm chạy, cách xe cảnh sát hộ tống phía trước khoảng 20 - 30 m. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Anh được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện tổng hợp ở thành phố Daejeon, song sau đó được xác nhận đã rơi vào tình trạng chết não và phải duy trì sự sống bằng thiết bị hỗ trợ.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Theo Hội đồng Thể thao tỉnh Bắc Chungcheong, vận động viên này mới gia nhập đội điền kinh thành phố Cheongju từ tháng 8 và gần đây đạt thành tích cao trong nhiều cuộc thi. Ban tổ chức cho biết giải chạy được triển khai sau khi hoàn tất công tác kiểm soát giao thông và đảm bảo an toàn, song vụ việc đáng tiếc đã xảy ra ngoài dự kiến. Toàn bộ giải đấu đã bị hủy ngay sau tai nạn.

Cảnh sát xác nhận tài xế không có dấu hiệu sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Ông khai rằng "không nhìn thấy người chạy phía trước". Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời xem xét trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác tổ chức và bảo đảm an toàn giao thông cho sự kiện thể thao.