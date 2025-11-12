Vai trò của ca sĩ Khánh Phương trong vụ CEO Vũ Thị Thúy lừa đảo: Lý do không bị xử lý dù đứng tên công ty?

Theo thông tin trên báo Lao động cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân (Viện KSND) Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) cùng 10 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền".

Cáo buộc cho rằng, từ năm 2020-2023, bà Thúy và đồng phạm đã ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền huy động 9.113 tỉ đồng.

Trong đó, bà Thúy dùng hơn 4.144 tỉ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại gần 5.000 tỉ (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), bị can và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy

Tại cơ quan điều tra, bị can Thúy khai, Công ty Nhật Nam do bị can thành lập nhưng thực tế không có việc góp vốn vào công ty. Mục đích thành lập công ty là để huy động vốn của nhà đầu tư thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, sau đó sử dụng tiền của nhà đầu tư để đầu tư, kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, thu lợi nhuận trả cho khách.

CEO Công ty Nhật Nam không thừa nhận việc thuê các thành viên Ban cố vấn để tạo dựng hình ảnh, uy tín, nhằm huy động vốn. Số tiền huy động được, bà Thúy khai sử dụng hơn 900 tỉ đồng để đầu tư góp vốn.

Bên cạnh đó, cáo trạng cũng làm rõ vai trò của hai người đàn ông liên quan. Theo thông tin trên Vietnamnet cho biết, ông Mai Thanh Tùng (chồng cũ của bà Thúy) có dấu hiệu giúp sức. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định ông Tùng không có mặt tại nơi cư trú nên CQĐT quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Cáo trạng cũng xác định, ông Phạm Khánh Phương (người đã đăng ký kết hôn với bà Thúy) được vợ nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và giao dịch mua cổ phiếu SJC (Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01).

Trên thực tế, ông Phương không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền tại các công ty của bà Thúy. Ông Phương cũng không biết nguồn gốc số tiền bà Thúy chuyển là do phạm tội mà có. Vì vậy, CQĐT không đề cập xử lý đối với ông Phương.

CQĐT đã kê biên nhiều bất động sản của bà Vũ Thị Thúy, trong đó có căn hộ chung cư số 2007 (tòa nhà The Prince, 19 Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM) mà bà Thúy nhờ ông Phạm Khánh Phương đứng tên.

Các bất động sản khác bị kê biên gồm: 10 bất động sản tại Phú Quốc; 20 tại tỉnh Đắk Lắk; 24 tại Thanh Hóa; 2 tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội); và 6 tại phường Tùng Thiện, Hà Nội.

Ngoài ra, 72 tài khoản của cá nhân bà Thúy và các nhân viên cũng bị phong tỏa. CQĐT cũng phong tỏa tài khoản của Công ty Nhật Nam và các công ty liên quan với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời tạm dừng giao dịch hơn 800.000 cổ phiếu SJC của người có tên Lê Hà Phương và 10.000 cổ phiếu SJC của Công ty Nam Nhật Khang.