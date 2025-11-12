Ai có quyền bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường tư thục?

Theo Thông tư 40/2021 của Bộ GD&ĐT, Hội đồng trường của trường phổ thông tư thục là tổ chức quản trị nhà trường, đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định của nhà đầu tư.

Vai trò của Chủ tịch Hội đồng trường tư thục

Thành phần hội đồng trường của trường phổ thông tư thục gồm đại diện nhà đầu tư, thành viên trong và ngoài trường do hội nghị nhà đầu tư bầu, quyết định theo tỷ lệ vốn góp.

Thành phần hội đồng trường của trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận gồm đại diện nhà đầu tư do các nhà đầu tư bầu, quyết định theo tỷ lệ vốn góp; thành viên trong và ngoài trường.

Cụ thể, thành viên trong trường bao gồm Bí thư cấp ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, cùng đại diện giáo viên, nhân viên do hội nghị nhà trường bầu chọn. Thành viên ngoài trường là những nhà quản lý, nhà giáo dục, doanh nhân, cựu học sinh được lựa chọn nhằm bảo đảm tính đa dạng và khách quan trong quản trị.

Hội đồng trường phổ thông tư thục gồm đại diện nhà đầu tư và các thành viên trong, ngoài trường. (Ảnh minh họa)

Hội đồng trường phổ thông tư thục bầu ra chủ tịch, thư ký và ủy viên. Nhiệm kỳ của hội đồng trường là 5 năm. Số lượng thành viên của hội đồng trường là số lẻ, ít nhất là 5 người, nhiều nhất là 15 người.

Căn cứ vào thành phần của hội đồng trường, hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu quyết định số lượng thành viên hội đồng trường; cử hoặc bầu đại diện nhà đầu tư, thành viên trong và ngoài trường; bầu chủ tịch hội đồng trường; làm tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường.

Hội đồng trường phổ thông tư thục có quyền thông qua chiến lược, tầm nhìn, kế hoạch phát triển nhà trường; phê duyệt phương án tổ chức bộ máy và nhân sự trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng.

Đồng thời, hội đồng trường được đề nghị công nhận, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trình hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu thông qua trước khi gửi cấp có thẩm quyền xem xét, ra quyết định.

Bên cạnh vai trò quyết nghị, hội đồng trường còn phê duyệt kế hoạch giáo dục, giám sát tuyển sinh, quản lý tài chính và tài sản, đồng thời theo dõi việc thực hiện quy chế dân chủ và các nghị quyết đã ban hành.

Hội đồng trường phổ thông tư thục họp thường kỳ ít nhất 3 lần trong một năm. Phiên họp hội đồng trường được công nhận là hợp lệ khi có mặt từ 3/4 số thành viên của hội đồng trở lên trong đó có chủ tịch hội đồng trường.

Ai có thẩm quyền bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường tư thục?

Theo Thông tư 40/2021, Hội đồng trường của trường phổ thông tư thục do hội nghị nhà đầu tư bầu ra theo tỷ lệ vốn góp.

Căn cứ Luật giáo dục 2019 có hiệu lực từ 1/7/2020, quyền bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của hội đồng trường tư thục thuộc về nhà đầu tư, tức các nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu của trường, căn cứ vào tỷ lệ vốn góp và quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường.

Đồng thời, nhà đầu tư có quyền đề xuất thay thế hội đồng trường hoặc thành viên hội đồng trường có dấu hiệu vi phạm quy chế, không thực hiện đúng chiến lược.

Nhà đầu tư được chia thành hai nhóm: nhà đầu tư trong nước (cá nhân, tổ chức Việt Nam) và nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài) khi tham gia hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.

Về quyền hạn, nhà đầu tư có thể thông qua kế hoạch phát triển do Hội đồng trường đề xuất; quyết định tổng vốn góp, dự án đầu tư, phương án sử dụng chênh lệch thu chi hoặc xử lý lỗ hằng năm, và phê duyệt báo cáo tài chính định kỳ của trường.

Ngoài ra, nhà đầu tư có trách nhiệm giám sát và đánh giá hoạt động của hội đồng trường, quyết định các vấn đề về quy chế tài chính, tài sản, bảo đảm việc góp vốn đầy đủ, đúng hạn theo đề án thành lập trường.