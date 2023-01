Vai trò của 3 con nhà Kate tại lễ đăng quang Vua Charles được tiết lộ

Sau khi kế hoạch chi tiết về lễ đăng quang của Vua Charles được điện Buckingham công bố gần đây, nhiều người hâm mộ vương thất bắt đầu tò mò xem 3 con nhà William và Kate sẽ có vai trò như thế nào trong sự kiện quan trọng này.

Lễ đăng quang sẽ diễn ra tại Tu viện Westminster vào ngày 6/5 sau một lễ rước từ cung điện. Nhiều người dự đoán Vương tôn George và Vương tôn nữ Charlotte chắc chắn sẽ xuất hiện tại lễ rước cũng như sự kiện chính, nhưng chưa rõ Louis (4 tuổi) có được William và Kate coi là quá nhỏ để tham dự hay không. Tuy nhiên, cậu chắc chắn sẽ góp mặt tại buổi hòa nhạc lớn cùng gia đình vào hôm Chủ nhật, 7/5.

Nhà Wales trong bức ảnh thiệp mừng Giáng sinh năm ngoái.

Tờ Woman & Home dẫn lời tác giả vương thất Katie Nicholl cho hay Thân vương William và Vương phi Kate cùng các con sẽ có vai trò nổi bật hơn các thành viên khác trong gia đình. Theo cô, động thái này sẽ giúp làm nổi bật vai trò của dòng dõi kế vị trong Vương thất Anh.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành nghi lễ tại Tu viện Westminster, Vua Charles và Vương hậu Camilla sẽ dẫn đầu đoàn rước quay trở về Cung điện Buckingham và cùng đại gia đình xuất hiện trên ban công biểu tượng, ra mắt nhân dân.

Vào ngày hôm sau, buổi hòa nhạc đăng quang sẽ diễn ra tại lâu đài Windsor và phát trực tiếp. "Mọi người sẽ được chứng kiến một dàn nhạc đẳng cấp thế giới biểu diễn những bản nhạc cũng nổi tiếng không kém, thêm vào đó là màn khiêu vũ của những nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới", người phát ngôn của cung điện cho hay.

Bên cạnh đó, buổi lễ còn bao gồm dàn hợp xướng của các nhóm người dễ bị tổn thương như cộng đồng người tị nạn, cộng đồng LGBTQ+ và dàn hợp xướng của người khiếm thính.

3 con nhà Kate sẽ có vai trò nổi bật trong lễ đăng quang.

Cũng giống như những buổi lễ được tổ chức trước đây, những người tham dự buổi hòa nhạc sẽ được lựa chọn thông qua một cuộc bỏ phiếu quy mô quốc gia và được phát sóng bởi BBC.

Người phát ngôn của cung điện tuyên bố: "Tâm điểm của buổi hòa nhạc mang tên Lighting up the Nation là tất cả các địa điểm mang tính biểu tượng trên khắp Vương quốc Anh sẽ đồng thời được thắp sáng bằng cách sử dụng máy chiếu, tia laser, máy bay không người lái và hệ thống chiếu sáng".

Vào thứ Hai 8/5, cũng là ngày cuối cùng của buổi lễ, Cung điện đã công bố một chương trình có tên The Big Help Out. Mục tiêu của chương trình này là khuyến khích mọi người cùng tham gia hoạt động tình nguyện tại địa phương của mình.

Mục đích của The Big Help Out là dùng hoạt động tình nguyện để gắn kết các cộng đồng lại với nhau và tạo là một truyền thống tình nguyện lâu dài kể từ buổi lễ đăng quang.

Thông tin nhà Wales sẽ có vai trò đặc biệt trong lễ đăng quang không phải bất ngờ. Gần đây, William và Kate đã đảm nhiệm nhiều trọng trách và nghĩa vụ công chúng lớn, chẳng hạn như buổi hát mừng Giáng sinh của Kate hay các buổi sự kiện vì sức khỏe tinh thần.

Vào bài phát biểu Giáng sinh theo truyền thống, Vua Charles cũng tự hào nhắc đến nhà Wales như những thành viên phục vụ tận tụy cho Vương thất.

Về phía nhà Sussex, hiện chưa rõ họ có tham dự lễ đăng quang hay không. Theo Daily Mail, các nguồn tin nội bộ Vương thất cho biết Vua Charles vẫn muốn con trai thứ có mặt nhưng quá trình "đàm phán" có thể diễn ra tới phút cuối.

Nguồn: W&H