Vài triệu mẹ bỉm hóng cô giáo mầm non biến cả lớp thành sàn trình diễn kiểu tóc độc lạ, không ngày nào trùng

Nếu nghĩ lớp mầm non chỉ là nơi học hát, học múa thì bạn đã nhầm to rồi nhé! Có một cô giáo mầm non đang khiến cả cộng đồng mẹ bỉm "sôi sục" vì biến lớp học thành… sàn diễn tóc tai, mỗi ngày mỗi kiểu, mỗi bé mỗi phong cách, không ai đụng ai, nhìn thôi đã muốn xỉu vì mê.

Chuyện là, cô giáo lớp mầm non tại một trường ở Bình Phước có niềm đam mê bất tận với tóc tai. Thay vì chỉ buộc tóc đơn giản, cô quyết định mỗi sáng tự tay tết tóc cho từng học trò nhỏ của mình, mà không phải kiểu gì cũng na ná nhau. Kiểu nào cũng độc lạ - đáng yêu - sáng tạo, khiến ai xem cũng "mắt chữ O miệng chữ A".

Mỗi ngày các con lại được diện một kiểu tóc độc lạ

Cư dân mạng còn giúp cô đặt tên cho các kiểu tóc như "đường đua ziczac", "cầu vồng ngược", "tàu lượn siêu tốc", "công chúa ngủ trong rừng"... Mỗi kiểu cũng phải tốn đến 10 phút. Cô giáo chia sẻ mất khoảng hơn 2 tiếng để tết tóc cho tất cả các bé gái.

Một lớp học mầm non có thể lên tới 20-25 bé gái. Mỗi bạn lại một kiểu tóc riêng, mà kiểu nào cũng cần tỉ mẩn, kiên nhẫn và khéo tay, thế nên ai cũng phải nể. Các mẹ thi nhau bình luận:

Nhìn mà nể cô giáo luôn

- Mình tết tóc cho một đứa con còn muốn rối cả tay, cô tết cả lớp mà kiểu nào cũng đẹp, nể thật sự.

- Cô khéo tay thật nhưng đâu cần cầu kỳ thế. Cứ buộc tóc gọn gàng là được rồi. Cô còn phải chăm con, dạy học, mệt lắm.

- Thích sự sáng tạo của cô, nhưng mong cô cũng dành thời gian nghỉ ngơi. Cứ giản dị thôi cũng đủ để bọn trẻ vui rồi.

Dù quan điểm mỗi người mỗi khác, nhưng không thể phủ nhận cô giáo thật sự dành nhiều tâm huyết và tình cảm cho học trò của mình. Có thể không cần quá cầu kỳ, nhưng mỗi kiểu tóc lại là một sự quan tâm, một niềm vui bé xíu mà đủ để các em nhớ mãi.



Và với hội mẹ bỉm, dù có băn khoăn một chút, thì hình ảnh cả lớp rộn ràng những mái tóc xinh vẫn khiến trái tim mềm ra vì quá đáng yêu.