Thời điểm hiện tại, cái chết của nữ diễn viên Kim Sae Ron đang khiến dư luận bàng hoàng, xót xa. Cô từng là một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng của màn ảnh nhỏ xứ Hàn, góp mặt ở các dự án phim đáng chú ý từ khi còn nhỏ.

Seon Do Hee trong "Cô gái nhà bên" là vai diễn ấn tượng bậc nhất trong sự nghiệp của Kim Sae Ron.

Nếu phải chỉ ra vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của Kim Sae Ron, đó có lẽ là ở bộ phim điện ảnh "Cô bé nhà bên", một tác phẩm rất xuất sắc thuộc thể loại tâm lý xã hội, từng tham gia tranh giải tại LHP Cannes. Trong phim, cô vào vai Seon Do Hee, cô bé 14 tuổi trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình, thường xuyên bị đánh đập bởi người cha dượng.

May mắn thay, Seon Do Hee gặp được Lee Young Nam (Bae Doona), nữ cảnh sát lương thiện và chính nghĩa. Trong quá khứ, cô từng chịu hoàn cảnh giống Seon Do Hee nên rất đồng cảm, thương xót cho Seon Do Hee. Nhờ sự giúp đỡ của Lee Young Nam, Seon Do Hee tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình.

Ở bộ phim này, Kim Sae Ron thể hiện diễn xuất ấn tượng dù tuổi đời lẫn tuổi nghề vẫn còn nhỏ. Cô làm rất tốt dù đây là một vai diễn khó, diễn biến tâm lý nhân vật phức tạp và có chiều sâu. Nữ diễn viên góp công không nhỏ trong việc tạo nên thành công của "Cô bé nhà bên", được vinh danh là "Nữ diễn viên mới xuất sắc" tại giải Rồng Xanh danh giá.