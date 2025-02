Bộ phim đỉnh nhất của Kim Sae Ron: Diễn xuất xứng đáng phong thần, làm nên điều không tưởng ở Cannes

Ngày 16/2, Naver đưa tin nữ diễn viên trẻ Kim Sae Ron bị phát hiện qua đời tại nhà riêng khi mới 25 tuổi. Cái chết đột ngột của Kim Sae Ron khiến hàng triệu người hâm mộ bất ngờ. Rất nhiều khán giả tiếc nuối tài năng của ngôi sao sinh năm 2000, người từng một thời được ca tụng khắp các mặt báo với danh xưng "thần đồng diễn xuất".

Kim Sae Ron qua đời khiến MXH dậy sóng

Kim Sae Ron thuộc thế hệ "vàng" trong lứa diễn viên trẻ Hàn Quốc, sau này, cùng với Kim So Hyun, Kim Yoo Jung, họ được coi là ba ngôi sao nhí nổi tiếng nhất Hàn Quốc và hứa hẹn sẽ tỏa sáng, làm mưa làm gió xứ Hàn trong tương lai.

Kim Sae Ron bắt đầu đóng phim từ năm 9 tuổi. Bộ phim đầu tiên mà cô tham gia là A Brand New Life của đạo diễn Ounie Lecomte và nhà sản xuất nổi tiếng Lee Chang Dong. Để có được vai diễn Jin Hee, Kim Sae Ron đã phải vượt qua 1.000 ứng cử viên khác. Khi đó, dù mới 9 tuổi nhưng sao nhí này đã gây ấn tượng mạnh với nhà sản xuất cũng như chứng minh được khả năng đảm đương một vai chính trong phim điện ảnh.

A Brand New Life đã đem tới cho Kim Sae Ron cơ hội sải bước trên thảm đỏ Cannes, trở thành nữ diễn viên trẻ tuổi nhất của Hàn Quốc có được cơ hội này.

Kim Sae Ron từng là ngôi sao đầy triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc

Nữ diễn viên có cơ hội bước lên thảm đỏ Cannes khi mới 9 tuổi

Kim Sae Ron được khen là có gương mặt điện ảnh, dù còn nhỏ, đôi mắt của cô bé như chứa đựng nhiều câu chuyện khó nói. Nhan sắc sáng màn ảnh nhưng độc đáo, dễ nhận diện không đại trà giúp Kim Sae Ron nổi tiếng ngay từ những vai diễn đầu tay.

Bên cạnh A Brand New Life, năm 2010, Kim Sae Ron tiếp tục tỏa sáng cùng tác phẩm The Man from Nowhere (Người Vô Danh Tính), đóng cùng tài tử hạng A Won Bin. Bộ phim trở thành hit phòng vé với hơn 6,2 triệu khán giả. Vai diễn trong The Man from Nowhere đã đem lại cho em hàng loạt giải thưởng “Young Rookie Actor" và “Best Child Actor” (Diễn viên trẻ xuất sắc nhất) tại nhiều liên hoan phim khác nhau.

Cái tên Kim Sae Ron phủ sóng rộng rãi ở cả hai địa hạt truyền hình và điện ảnh ăn khách trong 4 năm sau đó, trước khi lần thứ hai được mời đến Cannes cùng ekip hùng hậu của A Girl at My Door. 5 năm đóng phim và hai lần xuất hiện ở liên hoan phim danh tiếng bậc nhất thế giới, thành tích của sao nhí "biết nhìn kịch bản" này là rất hiếm có ở làng phim Hàn.

Kim Sae Ron từng có thành tựu vượt xa các đối thủ cùng lứa

Sau khi trưởng thành, Kim Sae Ron vẫn được đánh giá là ngôi sao có diễn xuất đa dạng, có thể vào vai nhiều kiểu nhận vật khác nhau. Chính vì vậy, dù cuộc sống riêng của Kim Sae Ron có nhiều tranh cãi, khán giả vẫn có nhiều người yêu mến ngôi cao quá cố vì thích các bộ phim của cô. Đồng thời, tài năng diễn xuất của Kim Sae Ron là điều không ai có thể phủ nhận.