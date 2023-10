Vai bé An Đất Rừng Phương Nam suýt là của sao nhí này: Con nhà nòi diễn hay còn giống hệt nhân vật?

Đất Rừng Phương Nam hiện đang là tựa phim nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Dù gây ý kiến trái chiều về kịch bản nhưng bộ phim vẫn có một số điểm đáng khen. Bên cạnh Tuấn Trần - Băng Di với màn thể hiện xuất sắc vai diễn của mình thì ba sao nhí đóng vai An - Cò - Xinh cũng ít nhiều tạo được sự chú ý.

Vai bé An do Hạo Khang thể hiện

"Bé Xinh" Bảo Ngọc và "Cò" Kỳ Phong

Đảm nhận vai chính trong phim, bé An, là diễn viên nhí Hạo Khang. Một điều thú vị là ban đầu, Hạo Khang vốn không casting vai diễn An. Cậu bé đã trải qua nhiều vòng thử sức với vai Cò và đến tận vòng casting cuối cùng mới được đổi sang thử vai An.

Thời điểm đó, người thử sức với vai bé An từ đầu lại chính là sao nhí Kỳ Phong. Đến vòng casting cuối cùng, sau khi quan sát, đạo diễn đã yêu cầu Hạo Khang và Kỳ Phong đổi vai cho nhau. Cuối cùng cả hai đều được nhận, Hạo Khang đóng vai An còn Kỳ Phong vốn casting vai An từ đầu và gây ấn tượng mạnh với ekip lại chuyển sang đóng vai Cò.

An và Cò trên phim trường

Nghệ sĩ Kiều Trinh, mẹ của bé Kỳ Phong cũng là người đã đồng hành cùng con trai trên chặng đường đi casting Đất Rừng Phương Nam đã chia sẻ về lý do để con thử sức với vai An. Cô cho biết, bản thân cô cảm thấy Kỳ Phong có nhiều điểm giống với nhân vật này. "Trong phim An đi tìm cha, ngoài đời thì Phong cũng 10 năm rồi chưa gặp được ba. Phong bỏ phố về quê sống 3 năm vì tránh dịch cũng gần giống như An bỏ thành phố về miền quê tìm ba. Thấy con giống hoàn cảnh." - Nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ Kiều Trinh và Kỳ Phong

Nghệ sĩ Kiều Trinh cũng chia sẻ thêm, dù là đột ngột phải chuyển qua casting vai Cò nhưng nhờ đã có theo học nghề, từng đóng phim nhiều và thuộc thoại nhanh nên Kỳ Phong không gặp phải khó khăn gì. Và để thực sự có được vai diễn này, sau khi casting, sao nhí cũng phải học thêm rất nhiều thứ, từ cưỡi trâu đến bắt rắn, chèo ghe,...

Xuất hiện không nhiều nhưng Cò là vai diễn khá vất vả

Xem phim, khán giả ghi nhận nỗ lực nhập vai rất tốt của Kỳ Phong, từ ngoại hình đến diễn xuất đều ra chất bé Cò, một cậu bé phải mưu sinh vất vả, tính cách có phần hào sảng. Đáng tiếc đất diễn của Cò không nhiều, câu chuyện tình bạn đáng quý của Cò và An, điểm sáng của truyện gốc, cũng không được khắc họa trên phim. Điều này khiến vai diễn của Kỳ Phong trở nên mờ nhạt trong mắt khán giả.

Là con nhà nòi, Kỳ Phong đi đóng phim từ nhỏ. Dù chỉ mới 13 tuổi nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Kỳ Phong đã có hơn 10 vai diễn trong các phim, bao gồm cả vai chính và vai phụ. Khán giả cũng đánh giá cao gương mặt rất điện ảnh của Kỳ Phong và hi vọng cậu bé sẽ tỏa sáng hơn trong tương lai.

Nguồn ảnh: NSX