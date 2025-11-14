Vaccine phòng virus HPV sẽ đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2026

Ths Hoàng Hồng Mai, Phó trưởng phụ trách Văn phòng Chương trình tiêm chủng quốc gia chia sẻ với báo chí - Ảnh: VGP/HM

Thông tin này được Ths Hoàng Hồng Mai, Phó trưởng phụ trách Văn phòng Chương trình tiêm chủng quốc gia chia sẻ với báo chí ngày 14/11.

Theo Ths Hoàng Hồng Mai, lộ trình đưa vaccine mới vào Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 được quy định trong Nghị quyết 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ.

Thực tế triển khai, giai đoạn 2023 - 2024, vaccine Rota đã được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí. Đến năm 2026, vaccine này sẽ được triển khai trên toàn quốc, bảo đảm trẻ em tại tất cả các tỉnh, thành phố được uống 2 liều miễn phí.

Cũng trong năm 2025, Chương trình sẽ triển khai tiêm vaccine phế cầu miễn phí theo lộ trình mở rộng dần tại các tỉnh, thành, do chi phí vaccine này hiện nay đang cao.

Đối với vaccine phòng ung thư cổ tử cung, Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đang trong quá trình đưa vaccine phòng virus HPV ở người vào tiêm miễn phí. Vaccine này vừa dự phòng bệnh ung thư cổ tử cung, vừa phòng một số bệnh lý như sùi mào gà ở trẻ nam.

Theo lộ trình của Nghị quyết 104/NQ-CP, vaccine phòng virus HPV sẽ được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2026. Năm 2030, vaccine cúm mùa cũng sẽ được triển khai tiêm miễn phí trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Các bệnh truyền nhiễm ở trẻ giảm hàng trăm lần thông qua Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia Ảnh: VGP/HM

Các bệnh truyền nhiễm ở trẻ giảm hàng trăm lần

Ở góc độ chuyên môn và có thời gian dài gắn bó với Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia chia sẻ, việc triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã làm thay đổi cơ cấu bệnh tật ở trẻ dưới 5 tuổi và dưới 1 tuổi ở nước ta, khi tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm như bạch hầu, ho gà, sởi… ở trẻ đã giảm hàng trăm đến hàng nghìn lần.

Hiện nay, Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã trở thành một phần của đời sống người dân. Qua thực tế công tác tại các địa phương, Ths Mai cũng cho biết, chỉ ở những thành phố lớn, phụ huynh mới lựa chọn tiêm chủng dịch vụ cho trẻ, trong khi tại các tỉnh gần Hà Nội như Ninh Bình, Hà Nam (cũ), Nam Định (cũ), nhất là ở các tỉnh miền núi như Hà Giang (cũ), Cao Bằng, hầu như 100% trẻ em đều được đưa đi tiêm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Tỷ lệ tiêm chủng dịch vụ tại các tỉnh này rất thấp.

Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia được triển khai trên toàn quốc từ năm 1985. Sau gần 40 năm, chương trình đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ thường xuyên đạt trên 90%. Việt Nam thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000 và loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm 2005.

Hiện nay, Chương trình tiêm chủng mở rộng đang cung cấp miễn phí 12 loại vaccine phòng 11 bệnh truyền nhiễm phổ biến cho trẻ em và phụ nữ có thai.

T hi tìm hiểu về tiêm chủng mở rộng

Nhằm tăng cường nhận thức của người dân về tầm quan trọng của tiêm chủng, đồng thời khuyến khích cộng đồng tiếp cận thông tin chính thống và tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, ngày 14/11, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với Cục Phòng bệnh và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa tổ chức "Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam". Cuộc thi nhằm góp phần lan tỏa thông điệp về tiêm chủng an toàn, đúng lịch và đầy đủ.

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc theo hình thức trực tuyến. Thời gian diễn ra cuộc thi từ 14/11 đến hết 10/12/2025 sau 2 vòng thi. Người dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong nước, tham gia bằng cách khai báo thông tin cá nhân và làm bài thi trắc nghiệm trên website chính thức: https://cuocthitimhieutcmr.org.

Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng, 3 giải Nhì trị giá 3.000.000 đồng/giải, 5 giải Ba trị giá 2.000.000 đồng/giải và 10 giải Khuyến khích trị giá 1.000.000 đồng/giải.