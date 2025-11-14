Đối tượng Đào Thị Mỵ bị Công an Hải Phòng bắt khẩn cấp sau khi thuê ô tô rồi mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Chiều 13/11/2025, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại, đơn vị đã xác minh, điều tra và nhanh chóng bắt giữ đối tượng Đào Thị Mỵ, sinh năm 1982, đăng ký thường trú tại thôn Sài Thị, xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên đã có hành vi lừa đảo với thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái sau đó đem cầm cố lấy tiền tiêu xài. Chỉ trong thời gian ngắn, Đào Thị Mỵ đã lừa đảo chiếm đoạt 6 chiếc xe ô tô, trị giá trên 1,5 tỷ đồng mang đi cầm cố…

Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP bắt giữ đối tượng Đào Thị Mỵ

Trước đó, vào ngày 11/11/2025, anh Nguyễn Văn Luyện, sinh năm 1980, HKTT: Thôn Kép Vang, xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh hớt hải đến Công an xã Thanh Miện tố cáo Đào Thị Mỵ, quê ở tỉnh Hưng Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là xe ô tô tải BKS 98H-035.56 trí giá khoảng 500 triệu đồng của anh Luyện, với bằng hình thức thuê xe ô tô tải từ ngày 20/7/2025 để kinh doanh nhưng sau đó đã chiếm đoạt đem xe đi cầm cố lấy tiền, không trả xe cho anh Luyện.

Mỵ khai nhận lừa đảo, chiếm đoạt 6 xe ô tô

Sau khi tiếp nhận, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP nhanh chóng cử CBCS xác minh và nhận định, đối tượng My có dấu hiệu thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng, chưa rõ lai lịch, có thể thực hiện nhiều vụ Lừa đảo khác. Thượng tá Bùi Văn Sáu, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP và Thượng tá Phạm Mạnh Cường, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP đã chỉ đạo giao các điều tra viên của đơn vị, chủ công là Đội Kiểm tra hướng dẫn chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra của đơn vị phối hợp với Công an xã Thanh Miện tập trung lực lượng tổ chức xác minh, áp dung các biện pháp nghiệp vụ để chứng minh tội phạm. Sau 12 tiếng tiếp nhận tố giác về tội phạm, đến 19 giờ cùng ngày đã làm rõ được hành vi phạm tội và đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Đào Thị Mỵ để làm rõ.

Trung tá Nguyễn Việt Hưng, Đội trưởng Đội Kiểm tra hướng dẫn chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra – Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP cho biết, tại cơ quan Công an, bước đầu Đào Thị Mỵ khai nhận, Mỵ là người không nghề nghiệp, vốn có quan hệ phức tạp, từng nhiều lần xuất cảnh sang Campuchia theo đường tiểu ngạch để “làm ăn”. gần đây Mỵ đến ở tại địa chỉ số nhà 25 phố An Ninh, thôn Vô Hối, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng. Đào Thị Mỵ khai thêm, do nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên Mỵ nảy sinh ý định tìm thuê xe ô tô, sau khi thuê được xe ô tô thì Mỵ sẽ mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ và chi tiêu.

Khoảng tháng 6/2025, để thực hiện ý định của mình, Mỵ dùng tài khoản facebook tên “Minh Đào” (là facebook cá nhân của Mỵ) truy cập vào trang “cho thuê xe tải tự lái”. Mỵ tìm được bài đăng cho thuê xe từ một người nam giới Mỵ không quen biết có tên facebook là “Luyen Nguyenvanluyen (Vải)”, qua nói chuyện Mỵ được biết người này tên Luyện ở tỉnh Bắc Ninh có xe tải tự lái cho thuê. Mỵ ngỏ ý thuê 1 chiếc xe ô tô tải, trọng tải 2,5 tấn và làm hợp đồng, thống nhất thỏa thuận thuê xe của anh Luyện, thời gian thuê xe 1 năm, cọc trước 30 triệu đồng, mỗi tháng trả 15 triệu đồng tiền thuê xe, My thống nhất với anh Luyện giao xe ô tô tại một địa điểm công cộng tại xã Thanh Miện, Thành phố Hải Phòng.

Ngày 20/7/2025, anh Luyện đã bàn giao xe ô tô tải BKS 98H-035.56 màu trắng cho Mỵ thuê (đưa cả giấy chứng nhận đăng ký xe và đăng kiểm) và ký kết hợp đồng mượn xe, Mỵ đưa số tiền mặt 30.000.000 đồng là tiền cọc thuê xe cho anh Luyện.Lấy được xe của anh Luyện, Mỵ mang luôn chiếc xe ô tô tải trên đi “cắm” cho một người nam giới chưa rõ lai lịch ở khu vực xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (nay là xã Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Phòng), lấy số tiền 150 triệu đồng để “đảo nợ” và chi tiêu cá nhân hết.

Sau khi khai thác thông tin từ đối tượng My, các điều tra viên Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP phối hợp với Công an xã Thanh Miện và các lực lượng liên quan và triển khai nhiều biện pháp xác minh, đã nhanh chóng làm rõ người nhận cầm cố xe ô tô BKS 98H-035.56 là anh Lê Thanh Tuấn, sinh năm 1975, trú tại: Thôn La Xá, xã Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Phòng và tiến hành quản lý xe ô tô BKS 98H-035.56 là tài sản mà Mỵ đã chiếm đoạt của anh anh Nguyễn Văn Luyện.

Quá trình đấu tranh mở rộng, Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP xác định với thủ đoạn nêu trên, Mỵ khai nhận còn lừa đảo, chiếm đoạt 6 xe ô tô khác của các công dân bước đầu xác định gồm: Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1992 ở Xuân Lạn - Tự Lạn - Bắc Ninh; Hoàng Văn Tùng, sinh năm 1972 ở Đô Lương - Nghệ An; 1 người tên Minh ở TP. Hà Nội, Nguyễn Trung Thành ở Phú Thọ, Trung ở Hà Nội…

Đến nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP đã phối hợp thu giữ, quản lý được 6 phương tiện liên quan, có tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng, gồm: xe ô tô biển kiểm soát 98H - 035.56, xe ô tô biển kiểm soát 99B-057.42 và xe ô tô biển kiểm soát 51C-098.06…

Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP thông báo thủ đoạn phạm tội của đối tương Đào Thị Mỵ để quần chúng nhân dân biết, ai là bị hại liên quan đến vụ án trên thì liên hệ với Đội 2, Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP, địa chỉ: số 12, Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, liên hệ ĐTV Nguyễn Văn Bản, số điện thoại: 0888.186.193.