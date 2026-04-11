Uyển Ân hậu giảm 12 cân: Được phong danh "IT Girl showbiz Việt", mặc gì cũng khiến chị em muốn bắt chước

Sau màn giảm 12kg ấn tượng, Uyển Ân không chỉ lên hương nhan sắc mà gu thời trang cũng thăng hạng thấy rõ. Sở hữu vóc dáng thon gọn hậu giảm cân cùng lợi thế chiều cao 1m68, cô dễ dàng chinh phục đa dạng phong cách, diện gì cũng tôn dáng và thu hút ánh nhìn. Thời gian gần đây, style hè của mỹ nhân sinh năm 1999 càng khiến netizen khó rời mắt khi outfit nào cũng điệu xinh và bắt mắt. Ngắm loạt set đồ của cô, chị em sẽ dễ dàng bỏ túi nhiều công thức mặc đẹp, đơn giản mà lại rất trendy.

Uyển Ân xinh phát sánh dù diện đồ đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật. Cô chọn diện áo yếm với chi tiết dây ngang lưng vừa gợi cảm vừa tinh tế, mix cùng quần jeans tạo nên tổng thể trẻ trung, phóng khoáng. Outfit đi chơi tưởng đơn giản mà ăn điểm tuyệt đối.

Gợi ý mua sắm: Áo yếm kiểu dây ngang lưng, quần jeans

Trong chuyến vi vu Thái Lan, Uyển Ân chọn diện một chiếc đầm ngắn màu đen với thiết kế cúp ngực, tôn trọn vóc dáng thon gọn. Không cần phối đồ cầu kỳ, cô chỉ mix đơn giản cùng dép cao gót là đã đủ ghi điểm với vẻ ngoài thoải mái, phóng khoáng lại toát lên nét điệu sang. Set đồ này giúp Uyển Ân khoe khéo vóc dáng thon gọn, nhẹ nhàng “flex” thành quả giảm 12kg một cách tinh tế.

Gợi ý mua sắm: Váy cúp ngực

Vẫn là đôi dép cao gót “must-have” mùa hè, trong một outfit khác, Uyển Ân chọn phối cùng áo hai dây và chân váy ngắn, tạo nên tổng thể điệu đà, xinh xắn hết nấc. Những item cơ bản nhưng được mix-match tinh tế vẫn dễ dàng ghi điểm cho vẻ ngoài, chị em hoàn toàn có thể tham khảo để làm mới tủ đồ hè năm nay.

Gợi ý mua sắm: Áo 2 dây, chân váy, dép cao gót

Vi vu dạo phố, Uyển Ân lên đồ điệu đà với áo hai dây kết hợp chân váy jeans, hoàn thiện set đồ bằng đôi giày lưới trendy, vừa trẻ trung vừa bắt mắt. Kiểu giày này hè năm nay tiếp tục được săn đón, đẹp lại rẻ, rất đáng để chị em sắm vài đôi vào tủ giày dép.

Gợi ý mua sắm: Áo 2 dây, chân váy jeans, giày lưới

Uyển Ân ghi điểm với outfit nịnh dáng tôn da khi diện váy dáng ngắn họa tiết kẻ sọc nổi bật. Thiết kế ôm nhẹ giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai, không cầu kỳ vẫn đủ sức hút, mang đến vẻ ngoài trẻ trung và xinh xắn cho những buổi dạo phố.

Gợi ý mua sắm: Đầm kẻ